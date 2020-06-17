Aspiratorul umed și uscat WD 3 V-17/6/20 Car este foarte puternic, eficient din punct de vedere energetic și compact - cu un consum de energie de numai 1000 W. Aparatul impresionează cu o duză de aspirare pentru autoturisme, o duză extra-lungă pentru spații înguste și o perie de aspirare cu peri moi și rigizi. Fie că este vorba de suprafețe sensibile, cum ar fi bordul, zone puternic contaminate, cum ar fi spațiul pentru picioare, de suprafețe mari, cum ar fi în portbagaj sau de spații înguste între scaune: Datorită periilor și duzelor speciale, fiecare zonă din interiorul autovehiculului poate fi curățată în profunzime, fără dificultate. Mânerul detașabil permite ca periile și duzele să fie conectate direct la furtunul de aspirare, permițând astfel lucrul fără efort în spații restrânse. Echipat cu un recipient din plastic robust și rezistent la impact de 17 l, cablu de 6 m și furtun de aspirare de 2 m cu mâner detașabil, duză de podea, duză pentru spații înguste, filtru cu cartuș și sac de filtrare din fleece. Filtrul cu cartuș dintr-o singură bucată permite aspirarea murdăriei uscate și umede fără înlocuirea lui.