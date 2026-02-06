Для уборки без границ: беспроводной хозяйственный пылесос WD 3-18, реализованный на аккумуляторной платформе Kärcher Battery Power 18 В, отличается компактностью, универсальными возможностями и максимальной мобильностью. Аппарат, оптимально сочетающийся с 2-метровым всасывающим шлангом и насадкой для пола со вставками, обеспечивает быстрый сбор мелкого или крупного влажного и сухого мусора. Он укомплектован прочным пластмассовым мусоросборником объемом 17 л, неразборным патронным фильтром и фильтр-мешком из нетканого материала. Всасывающий шланг может подвешиваться в верхней части аппарата для компактного и аккуратного хранения. Другими особенностями аппарата являются практичная функция выдувания для удаления мусора из труднодоступных мест, наличие площадки для укладки инструментов и мелких деталей, удобный поворотный выключатель, эргономичная ручка для переноски и замки Pull & Push, позволяющие легко присоединять и отсоединять мусоросборник. Для удобного закрепления удлинительных трубок и насадки для пола на время перерывов в работе или хранения предусмотрены держатели, сформованные в отбойнике пылесоса.