Aspirarea care nu cunoaște limite: aspiratorul cu baterie WD 3-18 pentru aspirare umed-uscat funcționează pe platforma de baterii Kärcher de 18 V și oferă flexibilitate maximă, design compact și libertate de mișcare. Aparatul combină perfect un furtun de aspirare de 2 metri lungime și o duză de podea și poate îndepărta murdăria umedă, fină sau grosieră în cel mai scurt timp. Dispozitivul este echipat, de asemenea, cu un recipient din plastic robust și rezistent la șocuri de 17 litri, un filtru cu cartuș dintr-o singură bucată, precum și un sac de filtrare din fleece. Depozitarea furtunului de aspirare economisește spațiu; pur și simplu îl puteți prinde în mod sigur pe corpul dispozitivului. Printre alte caracteristici se numără funcția practică de suflare pentru zonele în care nu este posibilă aspirarea, compartimentul de depozitare pentru unelte și obiecte mici, comutatorul rotativ pentru a porni și opri cu ușurință aparatul, mânerul de transport cu formă ergonomică, precum și sistemul de blocare "Pull & Push", care permite deschiderea și închiderea ușoară a recipientului. Locul de depozitare prevăzut pe bara de protecție permite stocarea rapidă și comodă a tuburilor și a duzei de podea atunci când se ia o scurtă pauză de la lucru.