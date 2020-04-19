Хозяйственный пылесос WD 3 V-19/4/20

Пылесос для сухой и влажной уборки WD 3 V-19/4/20 мощный и эффективный: пластиковый контейнер на 19 л, кабель 4 м, всасывающий шланг 2 м и картриджный фильтр гарантируют наилучшие результаты уборки.

Мощный и энергоэффективный пылесос WD 3 V-19/4/20 с потребляемой мощностью всего 1000 Вт. Всасывающий шланг и насадка для пола Clips идеально подходят для достижения наилучших результатов уборки как на сухой, так и на влажной поверхности, для мелкой или крупной грязи. Пылесос для сухой и влажной уборки впечатляет своей компактной конструкцией, прочным пластиковым контейнером объемом 19 л, 4-метровым кабелем, 2-метровым всасывающим шлангом и флисовым мешком-фильтром. Благодаря цельному картриджному фильтру можно пылесосить как влажную, так и сухую грязь без замены фильтра. Функция продувки полезна для очистки труднодоступных мест. Шланг хранится, подвешивая его на головке машины, что экономит место. Кабель можно хранить на крюке для кабеля, трубках и насадках для пола на бампере. Система блокировки «Pull & Push» позволяет легко открывать и закрывать контейнер. Ручку пылесоса можно снять, а насадку можно подключить непосредственно к всасывающему шлангу. Также умно: инструменты или мелкие детали можно положить на место на крышке пылесоса. Эргономичная ручка для переноски обеспечивает удобную транспортировку.

Особенности и преимущества
Хозяйственный пылесос WD 3 V-19/4/20: Патронный (картриджный) фильтр
Патронный (картриджный) фильтр
Для чередования операций влажной и сухой уборки без замены фильтра. Простые установка и отсоединение фильтра путем поворота, без использования дополнительного фиксирующего элемента.
Хозяйственный пылесос WD 3 V-19/4/20: Удобное и практичное хранения кабеля и аксессуаров
Удобное и практичное хранения кабеля и аксессуаров
Удобное и компактное хранение принадлежностей и их постоянное нахождение под рукой. Безопасное хранение соединительного кабеля на встроенном крюке.
Хозяйственный пылесос WD 3 V-19/4/20: Хранение всасывающего шланга на корпусе устройства
Хранение всасывающего шланга на корпусе устройства
Компактное подвешивание всасывающего шланга в верхней части аппарата. Простота фиксации, удобство как для правшей, так и для левшей.
Панель для укладки мелких предметов
  • Для надежной укладки инструментов и мелких предметов (гвоздей, шурупов и т. п.).
Практичная функция выдува
  • Практичная функция выдува помогает везде, где не получается пропылесосить
  • Легкое удаление грязи, например с гравийной дорожки.
Флисовый фильтр-мешок
  • 3-слойный нетканый материал, исключительно прочный на разрыв.
  • Для продолжительной работы со стабильной силой всасывания и эффективной фильтрацией пыли.
Возможность закрепления рукоятки на корпусе пылесоса
  • На время перерывов в работе рукоятка быстро закрепляется в верхней части пылесоса.
Оптимальное сочетание аппарата со всасывающим шлангом и насадкой для пола
  • Обеспечивает оптимальные результаты сбора любого мусора – сухого или влажного, крупного или мелкого.
  • Максимальное удобство и универсальность в использовании.
Система блокировки "Pull&Push"
  • Для простого, быстрого и надежного открывания и закрывания контейнера
Эргономичная ручка для переноски
  • Возможность легкой и удобной транспортировки аппарата.
Спецификации

Технические характеристики

Номинальная потребляемая мощность (Вт) 1000
Мощность всасывания (Вт) 230
Разрежение (мбар) макс. 230
Расход воздуха (л/с) макс. 45
Объем мусоросборника (л) 19
Материал контейнера для мусора Пластик
Цветовая составляющая Моторная часть Желтый Контейнер Желтый Отбойник аппарата Желтый
Длина кабеля (м) 4
Номин. диаметр аксессуаров (мм) 35
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Уровень звукового давления (дБ(А)) 74
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 4,66
Вес (с упаковкой) (кг) 6,875
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 349 x 328 x 528

Scope of supply

  • Длина всасывающего шланга: 2 м
  • Тип всасывающего шланга: с изогнутой рукояткой
  • Материал всасывающего шланга: Пластик
  • Съемная ручка
  • Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
  • Длина всасывающих трубок.: 0.5 м
  • Номинальный диаметр всасывающих трубок.: 35 мм
  • Материал всасывающих трубок.: Пластик
  • Насадка для влажной и сухой уборки: со вставками
  • Щелевая насадка
  • Патронный (картриджный) фильтр: Целлюлоза
  • Флисовый фильтр-мешок: 1 шт.

Оснащение

  • Поворотный выключатель (вкл./выкл.)
  • Функция воздуходувки
  • Закрепление рукоятки в верхней части аппарата
  • Хранение всасывающего шланга на корпусе устройства
  • Дополнительные держатели для принадлежностей в верхней части аппарата
  • Пространство для хранения мелких деталей
  • Складная ручка для переноски
  • Держатель для сетевого кабеля
  • Возможность «парковки»
  • Хранение аксессуаров на корпусе
  • Ударопрочный бампер по периметру
  • Колеса без функции блокировки: 4 шт.
Хозяйственный пылесос WD 3 V-19/4/20
Области применения
  • Террасы
  • Интерьер автомобиля
  • Гараж
  • Уборка в мастерской
  • Уборка в подвале
  • Жидкости
  • Уборка на входе в дом
  • Уборка в мастерской
Принадлежности
