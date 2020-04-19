Хозяйственный пылесос WD 3 V-19/4/20
Пылесос для сухой и влажной уборки WD 3 V-19/4/20 мощный и эффективный: пластиковый контейнер на 19 л, кабель 4 м, всасывающий шланг 2 м и картриджный фильтр гарантируют наилучшие результаты уборки.
Мощный и энергоэффективный пылесос WD 3 V-19/4/20 с потребляемой мощностью всего 1000 Вт. Всасывающий шланг и насадка для пола Clips идеально подходят для достижения наилучших результатов уборки как на сухой, так и на влажной поверхности, для мелкой или крупной грязи. Пылесос для сухой и влажной уборки впечатляет своей компактной конструкцией, прочным пластиковым контейнером объемом 19 л, 4-метровым кабелем, 2-метровым всасывающим шлангом и флисовым мешком-фильтром. Благодаря цельному картриджному фильтру можно пылесосить как влажную, так и сухую грязь без замены фильтра. Функция продувки полезна для очистки труднодоступных мест. Шланг хранится, подвешивая его на головке машины, что экономит место. Кабель можно хранить на крюке для кабеля, трубках и насадках для пола на бампере. Система блокировки «Pull & Push» позволяет легко открывать и закрывать контейнер. Ручку пылесоса можно снять, а насадку можно подключить непосредственно к всасывающему шлангу. Также умно: инструменты или мелкие детали можно положить на место на крышке пылесоса. Эргономичная ручка для переноски обеспечивает удобную транспортировку.
Особенности и преимущества
Патронный (картриджный) фильтрДля чередования операций влажной и сухой уборки без замены фильтра. Простые установка и отсоединение фильтра путем поворота, без использования дополнительного фиксирующего элемента.
Удобное и практичное хранения кабеля и аксессуаровУдобное и компактное хранение принадлежностей и их постоянное нахождение под рукой. Безопасное хранение соединительного кабеля на встроенном крюке.
Хранение всасывающего шланга на корпусе устройстваКомпактное подвешивание всасывающего шланга в верхней части аппарата. Простота фиксации, удобство как для правшей, так и для левшей.
Панель для укладки мелких предметов
- Для надежной укладки инструментов и мелких предметов (гвоздей, шурупов и т. п.).
Практичная функция выдува
- Практичная функция выдува помогает везде, где не получается пропылесосить
- Легкое удаление грязи, например с гравийной дорожки.
Флисовый фильтр-мешок
- 3-слойный нетканый материал, исключительно прочный на разрыв.
- Для продолжительной работы со стабильной силой всасывания и эффективной фильтрацией пыли.
Возможность закрепления рукоятки на корпусе пылесоса
- На время перерывов в работе рукоятка быстро закрепляется в верхней части пылесоса.
Оптимальное сочетание аппарата со всасывающим шлангом и насадкой для пола
- Обеспечивает оптимальные результаты сбора любого мусора – сухого или влажного, крупного или мелкого.
- Максимальное удобство и универсальность в использовании.
Система блокировки "Pull&Push"
- Для простого, быстрого и надежного открывания и закрывания контейнера
Эргономичная ручка для переноски
- Возможность легкой и удобной транспортировки аппарата.
Спецификации
Технические характеристики
|Номинальная потребляемая мощность (Вт)
|1000
|Мощность всасывания (Вт)
|230
|Разрежение (мбар)
|макс. 230
|Расход воздуха (л/с)
|макс. 45
|Объем мусоросборника (л)
|19
|Материал контейнера для мусора
|Пластик
|Цветовая составляющая
|Моторная часть Желтый Контейнер Желтый Отбойник аппарата Желтый
|Длина кабеля (м)
|4
|Номин. диаметр аксессуаров (мм)
|35
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|74
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|4,66
|Вес (с упаковкой) (кг)
|6,875
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|349 x 328 x 528
Scope of supply
- Длина всасывающего шланга: 2 м
- Тип всасывающего шланга: с изогнутой рукояткой
- Материал всасывающего шланга: Пластик
- Съемная ручка
- Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
- Длина всасывающих трубок.: 0.5 м
- Номинальный диаметр всасывающих трубок.: 35 мм
- Материал всасывающих трубок.: Пластик
- Насадка для влажной и сухой уборки: со вставками
- Щелевая насадка
- Патронный (картриджный) фильтр: Целлюлоза
- Флисовый фильтр-мешок: 1 шт.
Оснащение
- Поворотный выключатель (вкл./выкл.)
- Функция воздуходувки
- Закрепление рукоятки в верхней части аппарата
- Хранение всасывающего шланга на корпусе устройства
- Дополнительные держатели для принадлежностей в верхней части аппарата
- Пространство для хранения мелких деталей
- Складная ручка для переноски
- Держатель для сетевого кабеля
- Возможность «парковки»
- Хранение аксессуаров на корпусе
- Ударопрочный бампер по периметру
- Колеса без функции блокировки: 4 шт.
Области применения
- Террасы
- Интерьер автомобиля
- Гараж
- Уборка в мастерской
- Уборка в подвале
- Жидкости
- Уборка на входе в дом
