WD 3 V-19/4/20 este puternic și eficient din punct de vedere energetic, cu un consum de energie de numai 1000 W. Aspiratorul, precum și furtunul de aspirație și duza pentru podea Clips sunt perfect potrivite pentru cele mai bune rezultate de curățare pentru a înlătura murdăria umedă, uscată, fină sau grosieră. Aspiratorul impresionează prin designul său compact, cu recipient din plastic robust de 19 l, cablu de 4 m, furtun de aspirație de 2 m și punga filtru din fleece. Datorită filtrului cartuş, este posibilă aspirarea murdăriei umede şi uscate fără înlocuirea filtrului. Funcția de suflare este utilă pentru curățarea zonelor greu accesibile. Furtunul este depozitat prin agățarea acestuia de capul aspiratorului, economisind astfel spațiu. Cablul poate fi depozitat pe cârligul prevăzut în acest scop. Sistemul de blocare „Pull & Push” permite deschiderea și închiderea simplă a containerului. Mânerul aspiratorului poate fi scos și accesoriul poate fi conectat direct la furtunul de aspirație. De asemenea, un alt avantaj sunt uneltele sau piesele mici pot fi așezate pe zona de pe capacul aspiratorului. Mânerul de transport cu formă ergonomică permite un transport confortabil.