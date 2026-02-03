Моющий пылесос SE 4
Моющий пылесос SE 4 обеспечивает удобную и особенно тщательную очистку текстильных поверхностей, удаляя загрязнения из глубины ворса. Он прекрасно подходит для семей, аллергиков и владельцев домашних животных.
Высокая эффективность уборки в сочетании с эргономичностью и многофункциональностью: моющий пылесос SE 4, отличающийся привлекательным дизайном, обеспечивает тщательную, глубокую очистку разнообразных текстильных поверхностей. Превосходный результат чистки гарантирует испытанная технология экстракции: моечный раствор, приготавливаемый путем добавки в водопроводную воду предлагаемого Karcher средства для чистки ковров RM 519, под давлением разбрызгивается на текстильную поверхность и сразу же собирается вместе с отделяемыми загрязнениями. Такой аппарат прекрасно подходит для семей, аллергиков и владельцев домашних животных. Это многофункциональное решение «3 в 1» можно также использовать в качестве полноценного хозяйственного пылесоса. Большой (4 л) бак для чистой воды, изготовленный из прозрачного ударопрочного материала, снимается для легкого наполнения и опустошения. Всасываемая загрязненная вода собирается в мусоросборник аппарата. Дугообразная ручка «3 в 1» позволяет удобно переносить моющий пылесос, а также быстро отсоединять и присоединять мусоросборник и легко опустошать его. Входящие в комплект поставки принадлежности можно аккуратно хранить на корпусе аппарата. Возможность легкой очистки моющего пылесоса по окончании уборки способствует продлению срока его службы.
Особенности и преимущества
Испытанная технология Kärcher для достижения оптимальных результатов уборкиТщательная очистка текстильных поверхностей. Легкая и быстрая очистка с помощью эффективного метода распылительной экстракции. Низкая остаточная влажность для быстрого высыхания текстильных поверхностей.
Большой съемный бак для чистой водыРезервуар для чистой воды легко наполнять и опорожнять, не открывая очиститель с распылением. Ударопрочный и полупрозрачный контейнер для длительного срока службы. Резервуар для чистой воды легко вставляется в устройство.
Эластичный шланг «2 в 1»Всасывающий шланг с прикрепленной трубкой для подачи воды повышает удобство уборки. Длинный эластичный всасывающий шланг для удобства работы. Рукоятка с функцией фиксации рычага для продолжительной непрерывной обработки текстильных поверхностей большой площади раствором чистящего средства.
Многофункциональный продукт «3 в 1»
- Широкие возможности применения для чистки текстильных поверхностей по методу экстракции, а также удаления влажного и сухого мусора с ковровых и твердых напольных покрытий.
Удобная ручка для переноски 3-в-1
- Разработан для удобства при переноске, а также при открытии, закрытии или опорожнении контейнера.
Эргономичные принадлежности для чистки по методу экстракции, влажной и сухой уборки
- Легкое присоединение и отсоединение принадлежностей.
- Дополнительное удобство эргономичной насадки для пола с распылительной экстракцией для больших ковровых покрытий.
- Универсальность в применении с широким ассортиментом аксессуаров для влажной и сухой уборки, таких как насадка для пола Clips для использования на твердых полах и коврах, а также совместимость с большим выбором аксессуаров для пылесосов для влажной и сухой уборки.
Возможность удобного хранения принадлежностей
- Аксессуары и шланг можно аккуратно сложить на корпус прибора и поставить на небольшую полку для хранения. Это позволяет поддерживать порядок и гарантирует, что все будет под рукой в любой момент.
- Удобная полка на устройстве для хранения губок, тряпок и других мелких предметов в легкодоступном месте во время уборки.
- Практичный крючок для кабеля для удобства хранения кабеля питания.
Прочный корпус прибора и ударопрочный резервуар для чистой воды
- Качественная техника
Спецификации
Технические характеристики
|Номинальная потребляемая мощность (Вт)
|1000
|Рабочая ширина (мм)
|227
|Рабочий радиус (м)
|8
|Объем бака для чистой воды (л)
|4
|Объем бака для грязной воды (л)
|4
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Длина кабеля (м)
|6
|Цвет
|Белый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|7,6
|Вес (с упаковкой) (кг)
|11,051
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|430 x 385 x 535
|Номин. диаметр аксессуаров (мм)
|35
Scope of supply
- Длина всасывающего шланга: 2 м
- Трубки с подачей химии: 2 шт., 0.5 м, Пластик
- Моющая насадка для пола с накладкой для твердых покрытий: 227 мм
- Насадка для влажной и сухой уборки пола: Зажимы для использования на твердых полах и коврах
- Щелевая насадка
- Насадка для мягкой мебели
- Поролонновый фильтр
- Моющее средство: Средство для чистки ковров и мягкой мебели RM 519, 100 мл
- Флисовый фильтр-мешок: 1 шт.
- Система 2-в-1: чистящее средство подается и сразу же собирается аппаратом вместе с грязью
Оснащение
- Ударопрочный бампер по периметру
- Удобная ручка для переноски 3-в-1
- Хранение аксессуаров на корпусе
- Пространство для хранения мелких деталей
Видео
Области применения
- Ковры
- Мягкая мебель
- Ковровое покрытие
- Автомобильные сиденья
- Домашний текстиль, например шторы или наволочки
- Матрасы