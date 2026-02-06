Хозяйственный пылесос WD 3 Premium *EU-I

Особенности и преимущества
Хозяйственный пылесос WD 3 Premium *EU-I: Специальный патронный фильтр
Специальный патронный фильтр
Возможность сухой и влажной уборки без замены фильтра.
Хозяйственный пылесос WD 3 Premium *EU-I: Усовершенствованная конструкция: насадка для пола и всасывающий шланг
Усовершенствованная конструкция: насадка для пола и всасывающий шланг
Обеспечивает оптимальные результаты сбора любого мусора – сухого или влажного, крупного или мелкого. Максимальное удобство и универсальность в использовании.
Хозяйственный пылесос WD 3 Premium *EU-I: Съемная ручка
Съемная ручка
Возможность присоединения насадок прямо к всасывающему шлангу. Простота уборки даже в труднодоступных местах.
Практичная функция выдува
  • Практичная функция выдува помогает везде, где не получается пропылесосить
  • Легкое удаление грязи, например, с гравийной дорожки
Удобное парковочное положение
  • На время перерывов в работе удлинительная трубка со шлангом и насадкой для пола быстро закрепляется на корпусе пылесоса.
Удобное и практичное хранения кабеля и аксессуаров
  • Компактное, безопасное и удобное хранение всасывающего шланга, кабеля и аксессуаров
Система блокировки "Pull & Push"
  • Для простого, быстрого и надежного открывания и закрывания контейнера
Эргономичная ручка для переноски
  • Аппарат легкий и удобный в транспортировке
Компактность конструкции
  • Гибкость в применении и широкие функциональные возможности.
  • Хранение аппарата с экономией места.
Спецификации

Технические характеристики

Мощность всасывания (Вт) 200
Объем мусоросборника (л) 17
Материал контейнера для мусора з нержавеющей стали
Длина кабеля (м) 4
Номин. диаметр аксессуаров (мм) 35
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Масса (без принадлежностей) (кг) 5,801
Вес (с упаковкой) (кг) 7,8
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 388 x 340 x 525

Scope of supply

  • Длина всасывающего шланга: 2 м
  • Съемная ручка
  • Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
  • Длина всасывающих трубок.: 0.5 м
  • Номинальный диаметр всасывающих трубок.: 35 мм
  • Материал всасывающих трубок.: Пластик
  • Насадка для влажной и сухой уборки: со вставками
  • Щелевая насадка
  • Патронный (картриджный) фильтр: двухэлементный
  • Бумажный фильтр-мешок: 1 шт.

Оснащение

  • Функция воздуходувки
  • Держатель для сетевого кабеля
  • Возможность «парковки»
  • Хранение аксессуаров на корпусе
  • Ударопрочный бампер по периметру
Хозяйственный пылесос WD 3 Premium *EU-I
Видео

Области применения
  • Уборка в мастерской
  • Уборка в подвале
  • Уборка на входе в дом
  • Интерьер автомобиля
  • Жидкости
Принадлежности
