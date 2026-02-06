Хозяйственный пылесос WD 3 Premium *EU-I
Особенности и преимущества
Специальный патронный фильтрВозможность сухой и влажной уборки без замены фильтра.
Усовершенствованная конструкция: насадка для пола и всасывающий шлангОбеспечивает оптимальные результаты сбора любого мусора – сухого или влажного, крупного или мелкого. Максимальное удобство и универсальность в использовании.
Съемная ручкаВозможность присоединения насадок прямо к всасывающему шлангу. Простота уборки даже в труднодоступных местах.
Практичная функция выдува
- Практичная функция выдува помогает везде, где не получается пропылесосить
- Легкое удаление грязи, например, с гравийной дорожки
Удобное парковочное положение
- На время перерывов в работе удлинительная трубка со шлангом и насадкой для пола быстро закрепляется на корпусе пылесоса.
Удобное и практичное хранения кабеля и аксессуаров
- Компактное, безопасное и удобное хранение всасывающего шланга, кабеля и аксессуаров
Система блокировки "Pull & Push"
- Для простого, быстрого и надежного открывания и закрывания контейнера
Эргономичная ручка для переноски
- Аппарат легкий и удобный в транспортировке
Компактность конструкции
- Гибкость в применении и широкие функциональные возможности.
- Хранение аппарата с экономией места.
Спецификации
Технические характеристики
|Мощность всасывания (Вт)
|200
|Объем мусоросборника (л)
|17
|Материал контейнера для мусора
|з нержавеющей стали
|Длина кабеля (м)
|4
|Номин. диаметр аксессуаров (мм)
|35
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|5,801
|Вес (с упаковкой) (кг)
|7,8
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|388 x 340 x 525
Scope of supply
- Длина всасывающего шланга: 2 м
- Съемная ручка
- Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
- Длина всасывающих трубок.: 0.5 м
- Номинальный диаметр всасывающих трубок.: 35 мм
- Материал всасывающих трубок.: Пластик
- Насадка для влажной и сухой уборки: со вставками
- Щелевая насадка
- Патронный (картриджный) фильтр: двухэлементный
- Бумажный фильтр-мешок: 1 шт.
Оснащение
- Функция воздуходувки
- Держатель для сетевого кабеля
- Возможность «парковки»
- Хранение аксессуаров на корпусе
- Ударопрочный бампер по периметру
Видео
Области применения
- Уборка в мастерской
- Уборка в подвале
- Уборка на входе в дом
- Интерьер автомобиля
- Жидкости