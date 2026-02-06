Aspiratorul multifunctional WD 3 Premium este foarte puternic, cu un consum de energie de numai 1000 wați. Este echipat cu un recipient rezistent la șocuri de 17 litri și un filtru tip cartuș pentru a aspira murdăria umed / uscată fără a schimba filtrul. Aspiratorul multifunctional îndepărtează murdăria de toate tipurile într-un mod exemplar datorită noului furtun de aspirare și noua duza de podea. Accesoriile pot fi atașate direct la furtunul de aspirare datorită mânerului detașabil. În cazul pauzei de lucru, furtunul de aspirare și duza de podea pot fi depozitate convenabil. Funcția de suflanta, sistemul de blocare "Pull & Push", mânerul de transport în formă ergonomică, precum și un cablu practic, un spatiu pentru depozitarea accesoriilor, completează pachetul WD 3 Premium.