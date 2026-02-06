Aspirator umed-uscat WD 3 Premium

WD 3 Premium este echipat cu un recipient robust, din oțel inoxidabil de 17 l, un filtru tip cartuș și accesorii noi.

Aspiratorul multifunctional WD 3 Premium este foarte puternic, cu un consum de energie de numai 1000 wați. Este echipat cu un recipient rezistent la șocuri de 17 litri și un filtru tip cartuș pentru a aspira murdăria umed / uscată fără a schimba filtrul. Aspiratorul multifunctional îndepărtează murdăria de toate tipurile într-un mod exemplar datorită noului furtun de aspirare și noua duza de podea. Accesoriile pot fi atașate direct la furtunul de aspirare datorită mânerului detașabil. În cazul pauzei de lucru, furtunul de aspirare și duza de podea pot fi depozitate convenabil. Funcția de suflanta, sistemul de blocare "Pull & Push", mânerul de transport în formă ergonomică, precum și un cablu practic, un spatiu pentru depozitarea accesoriilor, completează pachetul WD 3 Premium.

Caracteristici si beneficii
Aspirator umed-uscat WD 3 Premium: Filtru special cu cartuș
Filtru special cu cartuș
Pentru aspirare umedă/uscată, fără schimbarea filtrului.
Aspirator umed-uscat WD 3 Premium: Modele noi : duză de podea și furtun de aspirare
Modele noi : duză de podea și furtun de aspirare
Pentru curațarea perfectă a suprafețelor - umed, uscat, particule mai mici și mai mari Pentru comoditate maximă și flexibilitate în timpul aspirării
Aspirator umed-uscat WD 3 Premium: Mâner detașabil
Mâner detașabil
Posibilitatea atașării diferitor duze direct pe furtunul de aspirare. Pentru curatare ușoară, chiar și în cele mai înguste spații.
Funcție de suflare
  • Peste tot unde nu este posibilă aspirarea, ajută funcția practică de suflare
  • Îndepărtarea murdăriei fără efort, de exemplu de pe suprafețele de pietriș.
Poziție practică de staționare
  • În caz de întrerupere a lucrului, tubul de aspirare și duza de podea pot fi parcate comod și rapid
Depozitare practică pentru cablu și accesorii
  • Ergonomic pentru depozitarea sigură și comodă a furtunului, cablului și accesoriilor
Sistemul de blocare "Pull & Push"
  • Pentru deschiderea și închiderea ușoară, rapidă și sigură a recipientului.
Mâner pentru transportare ergonomică
  • Aparatul este ușor și comod de transportat
Design compact
  • Flexibil și multifuncțional
  • Ergonomic

Specificații tehnice

Date tehnice

Putere de aspirație (W) 200
Capacitatea recipientului de murdarie. (l) 17
Material container Oțel inoxidabil
Cablu de racordare (m) 4
Dimensiunea nominală a accesoriului (mm) 35
Tensiune (V) 220 / 240
Frecvență (Hz) 50 / 60
Greutate fără accesorii (kg) 5,8
Greutate cu ambalaj (kg) 7,8
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 388 x 340 x 525

Scope of supply

  • Lungime furtun de aspirare: 2 m
  • Mâner detașabil
  • Cantitate tuburi de aspirare: 2 Bucată
  • Lungime tuburi de aspirare: 0.5 m
  • Diametru nominal tuburi de aspirare: 35 mm
  • Material tuburi de aspirare: Plastic
  • Duză de pardoseală umed/uscată: Clips
  • Duza pentru spații înguste
  • Filtru tip cartuș: în două părți
  • Sac filtru din hârtie: 1 Bucată

Echipament

  • Funcție de suflare
  • Cârlig pentru cablu
  • Poziție de parcare
  • Păstrare accesorii pe aparat
  • Bară de protecție
Domenii de intrebuintare
  • Atelier
  • Cameră pentru hobby
  • Pivniță
  • Loc de intrare
  • Interiorul vechicolului
  • Aspirare eficientă a lichidelor
