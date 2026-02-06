Aspirator umed-uscat WD 3 Premium
WD 3 Premium este echipat cu un recipient robust, din oțel inoxidabil de 17 l, un filtru tip cartuș și accesorii noi.
Aspiratorul multifunctional WD 3 Premium este foarte puternic, cu un consum de energie de numai 1000 wați. Este echipat cu un recipient rezistent la șocuri de 17 litri și un filtru tip cartuș pentru a aspira murdăria umed / uscată fără a schimba filtrul. Aspiratorul multifunctional îndepărtează murdăria de toate tipurile într-un mod exemplar datorită noului furtun de aspirare și noua duza de podea. Accesoriile pot fi atașate direct la furtunul de aspirare datorită mânerului detașabil. În cazul pauzei de lucru, furtunul de aspirare și duza de podea pot fi depozitate convenabil. Funcția de suflanta, sistemul de blocare "Pull & Push", mânerul de transport în formă ergonomică, precum și un cablu practic, un spatiu pentru depozitarea accesoriilor, completează pachetul WD 3 Premium.
Caracteristici si beneficii
Filtru special cu cartușPentru aspirare umedă/uscată, fără schimbarea filtrului.
Modele noi : duză de podea și furtun de aspirarePentru curațarea perfectă a suprafețelor - umed, uscat, particule mai mici și mai mari Pentru comoditate maximă și flexibilitate în timpul aspirării
Mâner detașabilPosibilitatea atașării diferitor duze direct pe furtunul de aspirare. Pentru curatare ușoară, chiar și în cele mai înguste spații.
Funcție de suflare
- Peste tot unde nu este posibilă aspirarea, ajută funcția practică de suflare
- Îndepărtarea murdăriei fără efort, de exemplu de pe suprafețele de pietriș.
Poziție practică de staționare
- În caz de întrerupere a lucrului, tubul de aspirare și duza de podea pot fi parcate comod și rapid
Depozitare practică pentru cablu și accesorii
- Ergonomic pentru depozitarea sigură și comodă a furtunului, cablului și accesoriilor
Sistemul de blocare "Pull & Push"
- Pentru deschiderea și închiderea ușoară, rapidă și sigură a recipientului.
Mâner pentru transportare ergonomică
- Aparatul este ușor și comod de transportat
Design compact
- Flexibil și multifuncțional
- Ergonomic
Specificații tehnice
Date tehnice
|Putere de aspirație (W)
|200
|Capacitatea recipientului de murdarie. (l)
|17
|Material container
|Oțel inoxidabil
|Cablu de racordare (m)
|4
|Dimensiunea nominală a accesoriului (mm)
|35
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Greutate fără accesorii (kg)
|5,8
|Greutate cu ambalaj (kg)
|7,8
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|388 x 340 x 525
Scope of supply
- Lungime furtun de aspirare: 2 m
- Mâner detașabil
- Cantitate tuburi de aspirare: 2 Bucată
- Lungime tuburi de aspirare: 0.5 m
- Diametru nominal tuburi de aspirare: 35 mm
- Material tuburi de aspirare: Plastic
- Duză de pardoseală umed/uscată: Clips
- Duza pentru spații înguste
- Filtru tip cartuș: în două părți
- Sac filtru din hârtie: 1 Bucată
Echipament
- Funcție de suflare
- Cârlig pentru cablu
- Poziție de parcare
- Păstrare accesorii pe aparat
- Bară de protecție
Video
Domenii de intrebuintare
- Atelier
- Cameră pentru hobby
- Pivniță
- Loc de intrare
- Interiorul vechicolului
- Aspirare eficientă a lichidelor