Обладающий колоссальной силой всасывания и энергоэффективный (лишь 1300 Вт потребляемой мощности) хозяйственный пылесос WD 6 P S V-30/6/22/T имеет 6-метровый кабель, всасывающий шланг длиной 2,2 м и 30-литровый мусоросборник из нержавеющей стали, снабженный закрываемым резьбовой пробкой отверстием для удобного слива собираемых жидкостей. Встроенная штепсельная розетка с автоматикой включения / отключения позволяет подключать к нему электроинструменты (лобзики, шлифовальные машины и т. д.) для непосредственного сбора пыли, образующейся при работе с ними. При этом поворотный переключатель обеспечивает регулировку силы всасывания в зависимости от решаемой задачи. Извлечение плоского складчатого фильтра производится очень легко и без контакта с грязью: достаточно лишь отсоединить кассету с ним. При этом эффективная встроенная система очистки фильтра, активируемая нажатием кнопки, обеспечивает восстановление высокой силы всасывания. Для очистки труднодоступных мест и предметов, требующих деликатного обращения, предусмотрена функция выдувания. Съемная рукоятка с защитой от разрядов статического электричества позволяет устанавливать насадки непосредственно на конце всасывающего шланга, что особенно важно при сборе мелкой пыли. Еще одним преимуществом является возможность компактного хранения шланга, подвешиваемого с обеих сторон в верхней части пылесоса, и закрепления насадки для пола вместе со шлангом и удлинительными трубками на время перерывов в работе.