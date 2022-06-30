Aspirare ultra-puternică și eficiență energetică remarcabilă, cu un consum de energie de numai 1300 de wați: Aspiratorul WD 6 P S V-30/6/22/T pentru aspirare uscată și umedă are un recipient de 30 de litri din oțel inoxidabil, un cablu de 6 metri lungime și un furtun de aspirare de 2,2 metri lungime. Busonul de golire poate fi utilizat pentru a evacua în mod convenabil lichidele care au fost aspirate. Uneltele electrice, cum ar fi ferăstraiele sau șlefuitoarele, pot fi conectate prin intermediul prizei de curent integrate cu întrerupător automat de pornire/oprire. Murdăria rezultată este îndepărtată imediat prin aspirare. Comutatorul rotativ permite utilizatorului să regleze puterea de aspirare pentru a răspunde nevoilor sale. Filtrul plat plisat poate fi îndepărtat prin deschiderea cutiei de filtrare, fără a intra în contact cu murdăria. Mai mult, filtrul poate fi curățat eficient prin apăsarea butonului de curățare a filtrului, restabilind astfel puterea de aspirare completă. Funcția de suflare este deosebit de utilă la curățarea obiectelor delicate. Mânerul detașabil cu protecție electrostatică permite conectarea accesoriilor direct la furtunul de aspirare, ceea ce este deosebit de benefic atunci când aspirați praf fin. Printre avantajele suplimentare se numără faptul că furtunul de aspirare poate fi depozitat compact prin fixarea acestuia pe capacul aparatului, precum și poziția de staționare pentru duza de podea.