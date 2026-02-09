Пылесос для сухой и влажной уборки WD 5 P V-25/8/35 обеспечивает отличное всасывание, сохраняя при этом энергоэффективность с потребляемой мощностью 1100 Вт. Все виды загрязнений – сухие или влажные, мелкие или крупные – удаляются без остатка. Устройство оснащено 25-литровым пластиковым контейнером, шнуром длиной 8 метров, всасывающим шлангом длиной 3,5 метра со съемной ручкой, переключаемой насадкой для пола, плоским складчатым фильтром и фильтр-мешком из нетканого материала. Дополнительные функции включают, например, встроенную розетку с автоматическим выключателем для работы с электроинструментами, поворотный переключатель, позволяющий регулировать мощность в соответствии с потребностями, и функцию очистки фильтра, которую можно использовать для быстрого восстановления мощность всасывания. Плоский складчатый фильтр подходит для непрерывной влажной и сухой уборки без замены фильтра. Благодаря запатентованной технологии удаления фильтра фильтр можно снять за считанные секунды, избегая контакта с грязью. Трубки и насадку для пола можно удобно оставить на время короткого перерыва в работе. Всасывающий шланг можно надежно закрепить, повесив его на головку устройства, для экономии места при хранении. Включает функцию продувки, полку для хранения инструментов и мелких деталей, отделение для шнура и место для хранения принадлежностей.