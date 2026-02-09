Aspiratorul umed și uscat WD 5 P V-25/8/35 asigură o aspirație excelentă, și în același timp eficient din punct de vedere energetic, cu un consum de energie de 1100 wați. Toate tipurile de murdărie – fie uscată sau umedă, fină sau grosieră – sunt îndepărtate fără a lăsa reziduuri. Aspiratorul este echipat cu un recipient din plastic de 25 de litri, un cablu de 8 metri, un furtun de aspirație de 3,5 metri cu mâner detașabil, o duză de pardoseală comutabilă, un filtru pliat plat și un sac de filtru din fleece. Caracteristicile suplimentare includ, de exemplu, priza de curent integrată cu întrerupător automat de pornire/oprire pentru lucrul cu unelte electrice, comutatorul rotativ care permite reglarea puterii la cerințe și funcția de curățare a filtrului, care poate fi utilizată pentru a restabili rapid puterea de aspirare. Filtrul pliat plat este potrivit pentru aspirarea non-stop umedă și uscată, fără a fi nevoie să schimbați filtrul. Datorită tehnologiei brevetate de îndepărtare a filtrului, acesta poate fi îndepărtat în câteva secunde, evitând în același timp orice contact cu murdăria. Tuburile și duza de podea pot fi parcate convenabil atunci când luați o scurtă pauză. Furtunul de aspirație poate fi stocat fiind agățat pe capul dispozitivului, pentru depozitare cu economie de spațiu. Include funcție de suflare, raft de depozitare pentru unelte și piese mici, depozitare pentru cablu și depozitare accesorii.