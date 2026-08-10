Хозяйственный пылесос WD 5
Мультифункциональный хозяйственный пылесос WD 5 - супермощный и одновременно энергосберегающий. 25-литровый пластиковый контейнер, уникальная технология извлечения фильтра и система очистки фильтра - его сильные стороны.
Мультифункциональный хозяйственный пылесос WD 5 - супермощный и одновременно энергосберегающий - потребляет всего 1100 Вт. 25-литровый пластиковый контейнер, уникальная технология извлечения фильтра и система очистки фильтра - его сильные стороны. Извлечение фильтра осуществляется мгновенно и без контакта с грязью - достаточно разблокировать кассету и выдвинуть ее из головки пылесоса. Очистка фильтра производится нажатием кнопки - формируются мощные воздушные импульсы, отделяющие грязь и направляющие ее в мусоросборник - эта функция позволяет мгновенно восстановить высокую силу всасывания.
Особенности и преимущества
Уникальная запатентованная технология съемного фильтра
- Извлечение фильтра осуществляется мгновенно и без контакта с грязью – достаточно разблокировать кассету и выдвинуть ее из корпуса пылесоса.
- Возможность сухой и влажной уборки без замены фильтра.
Усовершенствованная конструкция: насадка для пола и всасывающий шланг
- Обеспечивает оптимальные результаты сбора любого мусора – сухого или влажного, крупного или мелкого.
- Максимальное удобство и универсальность в использовании.
Съемная ручка
- Возможность присоединения насадок прямо к всасывающему шлангу.
- Простота уборки даже в труднодоступных местах.
Эффективная очистка фильтра
- Система очистки фильтра, активируемая нажатием кнопки, формирует мощные воздушные импульсы, отделяющие грязь и направляющие ее в мусоросборник.
- Быстрое восстановления отличной силы всасывания
Практичная функция выдува
- Практичная функция выдува помогает везде, где не получается пропылесосить
- Легкое удаление грязи, например, с гравийной дорожки
Удобное парковочное положение
- На время перерывов в работе удлинительная трубка со шлангом и насадкой для пола быстро закрепляется на корпусе пылесоса.
Удобное и практичное хранения кабеля и аксессуаров
- Компактное, безопасное и удобное хранение всасывающего шланга, кабеля и аксессуаров
Запатентованная изогнутая ручка 3--в-1.
- Удобная транспортировка
- Легкое и быстрое открытие, закрытие и опорожнение контейнера
Спецификации
Технические характеристики
|Мощность всасывания (Вт)
|240
|Объем мусоросборника (л)
|25
|Материал контейнера для мусора
|Пластик
|Длина кабеля (м)
|5
|Номин. диаметр аксессуаров (мм)
|35
|Напряжение (В)
|220 - 240
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|8,241
|Вес (с упаковкой) (кг)
|9,763
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|418 x 382 x 652
Scope of supply
- Длина всасывающего шланга: 2.2 м
- Съемная ручка с защитой от электростатических разрядов
- Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
- Длина всасывающих трубок.: 0.5 м
- Номинальный диаметр всасывающих трубок.: 35 мм
- Материал всасывающих трубок.: Пластик
- Насадка для влажной и сухой уборки: перекл., с 2 резин. и 2 щеточн. полосками
- Щелевая насадка
Оснащение
- Плоский складчатый фильтр: в съемной кассете
- Функция очистки фильтра
- Поворотный выключатель (вкл./выкл.)
- Функция воздуходувки
- Пространство для хранения мелких деталей
- Удобная ручка для переноски 3-в-1
- Держатель для сетевого кабеля
- Возможность «парковки»
- Хранение аксессуаров на корпусе
- Ударопрочный бампер по периметру
Видео
Области применения
- Уборка при ремонте
- Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
- Гараж
- Уборка в мастерской
- Уборка в мастерской
- Уборка в подвале
- Уборка на входе в дом
- Интерьер автомобиля
- Жидкости