Хозяйственный пылесос WD 5

Мультифункциональный хозяйственный пылесос WD 5 - супермощный и одновременно энергосберегающий. 25-литровый пластиковый контейнер, уникальная технология извлечения фильтра и система очистки фильтра - его сильные стороны.

Мультифункциональный хозяйственный пылесос WD 5 - супермощный и одновременно энергосберегающий - потребляет всего 1100 Вт. 25-литровый пластиковый контейнер, уникальная технология извлечения фильтра и система очистки фильтра - его сильные стороны. Извлечение фильтра осуществляется мгновенно и без контакта с грязью - достаточно разблокировать кассету и выдвинуть ее из головки пылесоса. Очистка фильтра производится нажатием кнопки - формируются мощные воздушные импульсы, отделяющие грязь и направляющие ее в мусоросборник - эта функция позволяет мгновенно восстановить высокую силу всасывания.

Особенности и преимущества
Уникальная запатентованная технология съемного фильтра
  • Извлечение фильтра осуществляется мгновенно и без контакта с грязью – достаточно разблокировать кассету и выдвинуть ее из корпуса пылесоса.
  • Возможность сухой и влажной уборки без замены фильтра.
Усовершенствованная конструкция: насадка для пола и всасывающий шланг
  • Обеспечивает оптимальные результаты сбора любого мусора – сухого или влажного, крупного или мелкого.
  • Максимальное удобство и универсальность в использовании.
Съемная ручка
  • Возможность присоединения насадок прямо к всасывающему шлангу.
  • Простота уборки даже в труднодоступных местах.
Эффективная очистка фильтра
  • Система очистки фильтра, активируемая нажатием кнопки, формирует мощные воздушные импульсы, отделяющие грязь и направляющие ее в мусоросборник.
  • Быстрое восстановления отличной силы всасывания
Практичная функция выдува
  • Практичная функция выдува помогает везде, где не получается пропылесосить
  • Легкое удаление грязи, например, с гравийной дорожки
Удобное парковочное положение
  • На время перерывов в работе удлинительная трубка со шлангом и насадкой для пола быстро закрепляется на корпусе пылесоса.
Удобное и практичное хранения кабеля и аксессуаров
  • Компактное, безопасное и удобное хранение всасывающего шланга, кабеля и аксессуаров
Запатентованная изогнутая ручка 3--в-1.
  • Удобная транспортировка
  • Легкое и быстрое открытие, закрытие и опорожнение контейнера
Спецификации

Технические характеристики

Мощность всасывания (Вт) 240
Объем мусоросборника (л) 25
Материал контейнера для мусора Пластик
Длина кабеля (м) 5
Номин. диаметр аксессуаров (мм) 35
Напряжение (В) 220 - 240
Частота (Гц) 50 - 60
Вес (без аксессуаров) (кг) 8,241
Вес (с упаковкой) (кг) 9,763
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 418 x 382 x 652

Scope of supply

  • Длина всасывающего шланга: 2.2 м
  • Съемная ручка с защитой от электростатических разрядов
  • Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
  • Длина всасывающих трубок.: 0.5 м
  • Номинальный диаметр всасывающих трубок.: 35 мм
  • Материал всасывающих трубок.: Пластик
  • Насадка для влажной и сухой уборки: перекл., с 2 резин. и 2 щеточн. полосками
  • Щелевая насадка

Оснащение

  • Плоский складчатый фильтр: в съемной кассете
  • Функция очистки фильтра
  • Поворотный выключатель (вкл./выкл.)
  • Функция воздуходувки
  • Пространство для хранения мелких деталей
  • Удобная ручка для переноски 3-в-1
  • Держатель для сетевого кабеля
  • Возможность «парковки»
  • Хранение аксессуаров на корпусе
  • Ударопрочный бампер по периметру
Хозяйственный пылесос WD 5
Хозяйственный пылесос WD 5
Хозяйственный пылесос WD 5
Хозяйственный пылесос WD 5

Видео

Области применения
  • Уборка при ремонте
  • Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
  • Гараж
  • Уборка в мастерской
  • Уборка в мастерской
  • Уборка в подвале
  • Уборка на входе в дом
  • Интерьер автомобиля
  • Жидкости
Принадлежности
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Created with AI (artificial intelligence)

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