Modelul de top - WD 5 este un aspirator tip uscat-umed, versatil, care impresioneaza prin consumul redus de energie, de 1100 watts. Aspiratorul este echipat cu un recipient din plastic rezistent la impact de 25 litri si un filtru aflat intr-un cartus de filtru. Filtrul poate fi inlocuit rapid si confortabil fara a lua contact cu murdaria prin simpla scoatere a acestuia din cartus. Filtrul va permite sa aspirati murdarie umeda sau uscata fara a fi necesara schimbarea lui. Datorita functiei integrate de curatare a filtrului, filtrul murdar poate fi curatat rapid si eficient prin simpla apasare a butonului de curatare, astfel fiind refacuta rapid performanta de aspirare. Combinatia ideala dintre furtunul de aspirare nou dezvoltat si duza de podea interschimbabila inovativa cu 2 lamele de cauciuc si 2 randuri de perii, garanteaza o absorbtie optima a murdariei si un confort de top in timpul aspirarii. Este de asemenea prevazut cu un maner detasabil cu protectie impotriva descarcarilor electrostatice (mai ales atunci cand se aspira particule fine de praf), pozitie de parcare, functie de suflare, maner reglabil 3-in-1, precum si un spatiu de depozitare cablu si accesorii pe aparat..