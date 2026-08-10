Aspirator umed-uscat WD 5
Aspiratorul uscat-umed WD 5: performanta de aspirare extrem de ridicata, fiind totusi eficient la consumul de energie. Cu un recipient mare din plastic de 25 litri, tehnologie unica de scoatere a filtrului si functie de curatare a filtrului.
Modelul de top - WD 5 este un aspirator tip uscat-umed, versatil, care impresioneaza prin consumul redus de energie, de 1100 watts. Aspiratorul este echipat cu un recipient din plastic rezistent la impact de 25 litri si un filtru aflat intr-un cartus de filtru. Filtrul poate fi inlocuit rapid si confortabil fara a lua contact cu murdaria prin simpla scoatere a acestuia din cartus. Filtrul va permite sa aspirati murdarie umeda sau uscata fara a fi necesara schimbarea lui. Datorita functiei integrate de curatare a filtrului, filtrul murdar poate fi curatat rapid si eficient prin simpla apasare a butonului de curatare, astfel fiind refacuta rapid performanta de aspirare. Combinatia ideala dintre furtunul de aspirare nou dezvoltat si duza de podea interschimbabila inovativa cu 2 lamele de cauciuc si 2 randuri de perii, garanteaza o absorbtie optima a murdariei si un confort de top in timpul aspirarii. Este de asemenea prevazut cu un maner detasabil cu protectie impotriva descarcarilor electrostatice (mai ales atunci cand se aspira particule fine de praf), pozitie de parcare, functie de suflare, maner reglabil 3-in-1, precum si un spatiu de depozitare cablu si accesorii pe aparat..
Caracteristici si beneficii
Tehnologie brevetată de îndepărtarea filtrului
- Filtrul poate fi îndepărtat cu ușurință, fără a intra în contact direct cu murdăria
- Pentru aspirare umedă/uscată, fără schimbarea filtrului.
Modele noi : duză de podea și furtun de aspirare
- Pentru curațarea perfectă a suprafețelor - umed, uscat, particule mai mici și mai mari
- Pentru comoditate maximă și flexibilitate în timpul aspirării
Mâner detașabil
- Posibilitatea atașării diferitor duze direct pe furtunul de aspirare.
- Pentru curatare ușoară, chiar și în cele mai înguste spații.
Curățarea eficientă a filtrelor
- Jeturi puternice de aer, in impulsuri, deplaseaza mizeria de pe filtru in container, la apasarea unui buton.
- Randamentul de aspirare este refacut rapid
Funcție de suflare
- Peste tot unde nu este posibilă aspirarea, ajută funcția practică de suflare
- Îndepărtarea murdăriei fără efort, de exemplu de pe suprafețele de pietriș.
Poziție practică de staționare
- În caz de întrerupere a lucrului, tubul de aspirare și duza de podea pot fi parcate comod și rapid
Depozitare practică pentru cablu și accesorii
- Ergonomic pentru depozitarea sigură și comodă a furtunului, cablului și accesoriilor
Maner de transport, patentat, 3 in 1
- Confortabil de transportat
- Deschidere, inchidere si golire rapida a rezervorului.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Putere de aspirație (W)
|240
|Capacitatea recipientului de murdarie. (l)
|25
|Material container
|Plastic
|Cablu de racordare (m)
|5
|Dimensiunea nominală a accesoriului (mm)
|35
|Tensiune (V)
|220 - 240
|Frecvență (Hz)
|50 - 60
|Greutate fără accesorii (kg)
|8,2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|9,8
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|418 x 382 x 652
Scope of supply
- Lungime furtun de aspirare: 2.2 m
- Mâner detașabil cu protecție electrostatică
- Cantitate tuburi de aspirare: 2 Bucată
- Lungime tuburi de aspirare: 0.5 m
- Diametru nominal tuburi de aspirare: 35 mm
- Material tuburi de aspirare: Plastic
- Duza pentru spații înguste
Echipament
- Filtru de tip evantai: Cartuș penrtu filtrare, detașabil
- Funcție de curățare filtru
- Comutator rotativ Pornit/Oprit
- Funcție de suflare
- Compartiment de depozitare a pieselor mici
- Mâner confortabil de transport 3 în 1
- Cârlig pentru cablu
- Poziție de parcare
- Păstrare accesorii pe aparat
- Bară de protecție
Video
Domenii de intrebuintare
- Renovare
- Zone din jurul casei și grădinii
- Garaj
- Atelier
- Cameră pentru hobby
- Pivniță
- Loc de intrare
- Interiorul vechicolului
- Aspirare eficientă a lichidelor