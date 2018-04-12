WD 2 Plus V-12/4/18 впечатляет своей компактной конструкцией, сверхмощностью и энергоэффективностью, потребляя всего 1000 Вт. Пылесос обеспечивает наилучшие результаты очистки от сухой, влажной, мелкой и крупной грязи. Пылесос для сухой и влажной уборки имеет прочный пластиковый контейнер объемом 12 литров, кабель длиной 4 метра, а также всасывающий шланг длиной 1,8 метра с прямой ручкой, насадку для пола Clips, поролоновый фильтр и флисовый фильтр-мешок. Пылесос также имеет практичную функцию выдувания, которую можно использовать в местах, где уборка пылесосом затруднена. Зона хранения на крышке пылесоса используется для безопасного хранения инструментов и мелких деталей, таких как шурупы и гвозди. Трубки и насадки для пола также можно удобно хранить на корпусе пылесоса. Кроме того, пылесос может похвастаться компактным хранением аксессуаров, системой блокировки «Pull & Push» и эргономичной ручкой для переноски для удобной транспортировки.