Aspirator umed-uscat WD 2 plus V-12/4/18
Aspiratorul compact "entry-level" umed și uscat WD 2 Plus V-12/4/18 oferă utilizatorilor cu un recipient de plastic de 12 l, cablu de 4 m, furtun de aspirație de 1,8 m și funcție de suflare.
WD 2 Plus V-12/4/18 impresionează prin designul său compact și este super puternic și eficient din punct de vedere energetic, cu un consum de energie de doar 1000 W. Aspiratorul oferă rezultate de curățare de top pentru murdăria uscată, umedă, fină și grosieră. Aspiratorul pentru curățare umedă și uscată are un recipient din plastic robust de 12 litri, cablu de 4 metri, precum și un furtun de aspirație lung de 1,8 metri cu mâner drept, duză pentru podea Clips, filtru de spumă și sac de filtru din lână. Aspiratorul are si o functie practica de suflantă, care poate fi folosita in locurile in care aspirarea este dificila. Zona de depozitare de pe capul aspiratorului este utilizată pentru depozitarea în siguranță a sculelor și a pieselor mici, cum ar fi șuruburi și cuie. Tuburile și duzele de podea pot fi, de asemenea, stocate rapid și convenabil în poziția de stocare pe bara de protecție. Pe lângă acestea, aparatul are spațiu de depozitare a accesoriilor, sistemul de blocare „Pull & Push” și un mâner de transport cu formă ergonomică pentru un transport confortabil.
Caracteristici si beneficii
Depozitare practică a accesoriilorDepozitarea accesoriilor într-un mod care economisește spațiu, sigur și ușor accesibil. Dispozitiv compact
Funcție de suflarePeste tot unde nu este posibilă aspirarea, ajută funcția practică de suflare Îndepărtarea cu ușurință a murdăriei, de ex. dintr-un spatiu cu pietriș.
Sac de filtrare din fleeceMaterial fleece triplu stratificat, rezistent la rupere. Pentru o putere de aspirare de durată mai mare și o capacitate mare de reținere a prafului.
Spațiu de depozitare
- Pentru depozitarea în siguranță a uneltelor și a pieselor mici, cum ar fi șuruburile sau cuiele.
Poziție practică de staționare
- În caz de întrerupere a lucrului, tubul de aspirare și duza de podea pot fi parcate comod și rapid
Depozitarea intermediară a mânerului pe capacul dispozitivului
- Așezați rapid mânerul pe capacul aparatului atunci când luați o pauză de la lucru.
Aparatul, furtunul de aspirare și duza de podea sunt adaptate în mod optim.
- Pentru curațarea perfectă a suprafețelor - umed, uscat, particule mai mici și mai mari
- Pentru comoditate maximă și flexibilitate în timpul aspirării
Sistem de blocare „Pull & Push"
- Pentru deschiderea și închiderea ușoară, rapidă și sigură a recipientului.
Mâner pentru transportare ergonomică
- Aparatul este ușor și comod de transportat
Specificații tehnice
Date tehnice
|puterea nominală de intrare (W)
|1000
|Putere de aspirație (W)
|220
|Vacuum (mbar)
|max. 220
|Debit aer (l/s)
|max. 43
|Capacitatea recipientului de murdarie. (l)
|12
|Material container
|Plastic
|Componentă de culoare
|Capacul aparatului Galben Recipient Galben Bara de protecție a aparatului Galben
|Cablu de racordare (m)
|4
|Dimensiunea nominală a accesoriului (mm)
|35
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|74
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|4,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|349 x 328 x 378
Scope of supply
- Lungime furtun de aspirare: 1.8 m
- Tip furtun de aspirare: Cu mâner drept
- Material furtun de aspirare: Plastic
- Cantitate tuburi de aspirare: 2 Bucată
- Lungime tuburi de aspirare: 0.5 m
- Diametru nominal tuburi de aspirare: 35 mm
- Material tuburi de aspirare: Plastic
- Duză de pardoseală umed/uscată: Clips
- Duza pentru spații înguste
- Sac de filtrare din fleece: 1 Bucată, 3-straturi
- Filtru din spumă: 1 Bucată
Echipament
- Comutator rotativ Pornit/Oprit
- Funcție de suflare
- Poziția intermediară de parcare a mânerului pe capul aparatului
- Depozitarea accesoriilor suplimentare pe capul aparatului
- Compartiment de depozitare a pieselor mici
- Mâner pliabil
- Poziție de parcare
- Păstrare accesorii pe aparat
- Bară de protecție
- Roți fără frână: 4 Bucată
Video
Domenii de intrebuintare
- Terasa
- Interiorul vechicolului
- Garaj
- Pivniță
- Aspirare eficientă a lichidelor
- Loc de intrare
- Cameră pentru hobby