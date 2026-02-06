Adaptor aspirare praf la găurire
Noul accesoriu pentru aspiratoarele noastre multifuncționale WD 2-6 permite realizarea de găuri în siguranță și fără praf în suprafețele convenționale de perete și tavan. Praful de găurire este aspirat direct din gaura realizată.
În locul măturării sau aspirării deranjante și, mai presus de toate, suplimentare, poți îndepărta praful rezultat în urma găuririi la sursă, direct din gaura prelucrată. Prin urmare, nu contează dacă găurești în perete sau tavan sau chiar suprafețe cum ar fi gresie, tapet, ipsos, piatră, beton sau lemn: mulțumită sistemului brevetat cu două camere și a garniturii din burete de cauciuc, accesoriul pentru aspiratoarele multifuncționale Kärcher Home & Garden WD 2-6 impresionează pe orice suprafață convențională. În plus, nu trebuie să te bazezi pe ajutorul unei a doua persoane, ci poți găuri și apoi aspira singur praful rezultat în urma găuririi, fără efort, lăsând zona curată. Dispozitivul nostru de aspirare a prafului de găurire poate fi utilizat cu toate burghiele convenționale cu diametrul de până la 15 mm.
Caracteristici si beneficii
Pentru găurire fără praf și fără reziduuri
Captatorul de praf de găurire funcționează în mod corespunzător pe toate suprafețele convenționale de perete și tavan
Găurirea deasupra capului este mai ușoară ca niciodată
Găurirea și aspirarea fără ajutorul unei a doua persoane se face fără probleme
Manevrare ușoară — conectați furtunul de aspirare, porniți aspiratorul, așezați accesoriul în poziția dorită și găuriți
Prin apăsarea comutatorului galben, poziția captatorului prafului de găurit poate fi modificată cu ușurință fără a fi nevoie de oprirea aspiratorului
Compatibila cu toate aspiratoarele Karcher Wet&Dry
Potrivit pentru toate aparatele de curățat prin pulverizare și aspirare din modelele Kärcher SE 4, SE 5 și SE 6
Specificații tehnice
Date tehnice
|Diametru nominal standard (mm)
|35
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,3
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|207 x 106 x 117
Masini compatibile
- KWD 1 V-12/2/18
- KWD 1 W V-12/2/18
- KWD 2 V-12/4/18
- KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition
- KWD 3 V-15/4/20
- KWD 3 V-17/4/20 (BYY)
- KWD 3 V-17/4/20/F
- SE 4
- SE 4 Go!Further
- SE 4 Plus
- SE 5
- SE 5 Car
- SE 6 Signature Line
- WD 1 Classic
- WD 1 Compact Battery
- WD 1 Compact Battery Set
- WD 2 Plus S V-15/4/18
- WD 2 Plus S V-15/4/18/C
- WD 2 Plus V- 15/4/18/C
- WD 2 Plus V-12/4/18/C
- WD 2 Plus V-12/6/18/C (YYY)
- WD 2 Plus V-15/4/18
- WD 2 plus V-12/4/18
- WD 2-18
- WD 2-18 V Battery Set
- WD 3 Battery
- WD 3 Battery Premium
- WD 3 Battery Premium Set
- WD 3 Battery Set
- WD 3 P S V-17/4/20
- WD 3 P V-17/4/20
- WD 3 Premium
- WD 3 S V-15/4/20
- WD 3 S V-15/6/20 Home
- WD 3 S V-17/4/20
- WD 3 S V-19/4/20
- WD 3 V-15/4/20
- WD 3 V-15/4/20 Car (YYY)
- WD 3 V-15/6/20
- WD 3 V-17/4/20
- WD 3 V-17/6/20 Car
- WD 3 V-19/4/20
- WD 3 V-19/6/20
- WD 3-18
- WD 3-18 Battery Set
- WD 3-18 S
- WD 3-18 S Battery Set
- WD 4 P S V-20/5/22
- WD 4 P V-20/5/22
- WD 4 S Go!Further
- WD 4 S V-20/4/35
- WD 4 S V-20/5/22
- WD 4 V-20/4/35
- WD 4 V-20/5/22
- WD 5
- WD 5 P S V-25/5/22
- WD 5 P V-25/5/22
- WD 5 P V-25/8/35
- WD 5 S V-25/5/22
- WD 5 V-25/5/22
- WD 6 P S V-30/6/22/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet
- WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation
- WD 6 P V-25/8/22/T
Domenii de intrebuintare
- Gresie și faianță
- Tapet
- Ipsos
- Lemn
- Kámen
- Beton