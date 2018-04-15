Aspirator umed-uscat WD 2 Plus V- 15/4/18/C
Cu recipientul din plastic de 15 l, funcția de suflare, filtrul cartuș, cablu de 4 m și furtun de aspirație de 1,8 m, WD 2 Plus V-15/4/18/C garanteaza o performanță avansată.
WD 2 Plus V-15/4/18/C impresionează prin designul său compact și este super-puternic și eficient din punct de vedere energetic – și cu un consum de energie de numai 1000 W. Aparatul obține rezultate de curățare de top pentru murdăria uscată, umedă, fină și grosieră. Aspiratorul pentru umezeală și uscată are un recipient din plastic de 15 litri robust și rezistent la impact, cablu de 4 metri, precum și furtun de aspirație lung de 1,8 metri cu mâner drept, duză pentru podea Clips și sac de filtru din lână. Cartușul de filtru dintr-o singură bucată permite aspirarea murdăriei uscate și umede fără înlocuirea filtrului și poate fi instalat pe coșul filtrului rotind în sensul acelor de ceasornic. Aspiratorul are si o functie practica de suflante, care poate fi folosita in locurile in care aspirarea este dificila. Zona de depozitare de pe capul mașinii este utilizată pentru depozitarea în siguranță a sculelor și a pieselor mici. Tuburile și duzele de podea pot fi, de asemenea, parcate rapid și convenabil în poziția de parcare pe bara de protecție. Pe lângă acestea, mașina are spațiu de depozitare care economisește spațiu, depozitare simplă a accesoriilor, sistemul de blocare „Pull & Push” și un mâner de transport cu formă ergonomică pentru un transport confortabil.
Caracteristici si beneficii
Filtru tip cartușPentru aspirarea uscată și umedă fără înlocuirea suplimentară a filtrului. Instalare și îndepărtare simplă a filtrului prin rotire, fără dispozitiv de blocare suplimentar.
Depozitare practică a accesoriilorDepozitarea accesoriilor într-un mod care economisește spațiu, sigur și ușor accesibil. Dispozitiv compact
Funcție de suflarePeste tot unde nu este posibilă aspirarea, ajută funcția practică de suflare Îndepărtarea cu ușurință a murdăriei, de ex. dintr-un spatiu cu pietriș.
Sac de filtrare din fleece
- Material fleece triplu stratificat, rezistent la rupere.
- Pentru o putere de aspirare de durată mai mare și o capacitate mare de reținere a prafului.
Spațiu de depozitare
- Pentru depozitarea în siguranță a uneltelor și a pieselor mici, cum ar fi șuruburile sau cuiele.
Poziție practică de staționare
- În caz de întrerupere a lucrului, tubul de aspirare și duza de podea pot fi parcate comod și rapid
Depozitarea intermediară a mânerului pe capacul dispozitivului
- Așezați rapid mânerul pe capacul aparatului atunci când luați o pauză de la lucru.
Aparatul, furtunul de aspirare și duza de podea sunt adaptate în mod optim.
- Pentru curațarea perfectă a suprafețelor - umed, uscat, particule mai mici și mai mari
- Pentru comoditate maximă și flexibilitate în timpul aspirării
Sistem de blocare „Pull & Push"
- Pentru deschiderea și închiderea ușoară, rapidă și sigură a recipientului.
Mâner pentru transportare ergonomică
- Permite transportarea convenabilă a aparatului
Specificații tehnice
Date tehnice
|puterea nominală de intrare (W)
|1000
|Putere de aspirație (W)
|220
|Vacuum (mbar)
|max. 220
|Debit aer (l/s)
|max. 43
|Capacitatea recipientului de murdarie. (l)
|15
|Material container
|Plastic
|Componentă de culoare
|Capacul aparatului Galben Recipient Galben Bara de protecție a aparatului Galben
|Cablu de racordare (m)
|4
|Dimensiunea nominală a accesoriului (mm)
|35
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|74
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|4,4
|Greutate cu ambalaj (kg)
|6,3
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|349 x 328 x 430
Scope of supply
- Lungime furtun de aspirare: 1.8 m
- Tip furtun de aspirare: Cu mâner drept
- Material furtun de aspirare: Plastic
- Cantitate tuburi de aspirare: 2 Bucată
- Lungime tuburi de aspirare: 0.5 m
- Diametru nominal tuburi de aspirare: 35 mm
- Material tuburi de aspirare: Plastic
- Duză de pardoseală umed/uscată: Clips
- Duza pentru spații înguste
- Filtru tip cartuș: Celuloză
- Sac de filtrare din fleece: 1 Bucată, 3-straturi
Echipament
- Comutator rotativ Pornit/Oprit
- Funcție de suflare
- Poziția intermediară de parcare a mânerului pe capul aparatului
- Depozitarea accesoriilor suplimentare pe capul aparatului
- Compartiment de depozitare a pieselor mici
- Mâner pliabil
- Poziție de parcare
- Păstrare accesorii pe aparat
- Bară de protecție
- Roți fără frână: 4 Bucată
Video
Domenii de intrebuintare
- Terasa
- Interiorul vechicolului
- Garaj
- Pivniță
- Aspirare eficientă a lichidelor
- Loc de intrare
- Cameră pentru hobby