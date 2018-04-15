WD 2 Plus V-15/4/18/C impresionează prin designul său compact și este super-puternic și eficient din punct de vedere energetic – și cu un consum de energie de numai 1000 W. Aparatul obține rezultate de curățare de top pentru murdăria uscată, umedă, fină și grosieră. Aspiratorul pentru umezeală și uscată are un recipient din plastic de 15 litri robust și rezistent la impact, cablu de 4 metri, precum și furtun de aspirație lung de 1,8 metri cu mâner drept, duză pentru podea Clips și sac de filtru din lână. Cartușul de filtru dintr-o singură bucată permite aspirarea murdăriei uscate și umede fără înlocuirea filtrului și poate fi instalat pe coșul filtrului rotind în sensul acelor de ceasornic. Aspiratorul are si o functie practica de suflante, care poate fi folosita in locurile in care aspirarea este dificila. Zona de depozitare de pe capul mașinii este utilizată pentru depozitarea în siguranță a sculelor și a pieselor mici. Tuburile și duzele de podea pot fi, de asemenea, parcate rapid și convenabil în poziția de parcare pe bara de protecție. Pe lângă acestea, mașina are spațiu de depozitare care economisește spațiu, depozitare simplă a accesoriilor, sistemul de blocare „Pull & Push” și un mâner de transport cu formă ergonomică pentru un transport confortabil.