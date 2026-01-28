Aspirator cu spalare prin injectie-extractie SE 6 Signature Line
Aparatul de curățat cu spray-extractie SE 6 Signature Line asigură o curățare temeinică a suprafețelor textile, garantând igiena până la fibre. Ideal pentru familii, persoane cu alergii și case cu animale de companie.
Doar cele mai inovatoare și puternice produse ale noastre poartă semnătura pionierului tehnologic și fondatorului companiei, Alfred Kärcher. Pe lângă inscripția ca element de design exclusiv, aparatul de curățat cu extracție prin pulverizare SE 6 Signature Line se remarcă prin performanța impresionantă de curățare și gama sa de accesorii extinsă. Cu designul său atrăgător și ușor de utilizat, dispozitivul asigură o curățare igienică pe multe suprafețe textile. Tehnologia de extracție prin pulverizare, testată și dovedită de Kärcher, oferă cele mai bune rezultate de curățare: apa curată de la robinet și detergentul Kärcher, Carpet Cleaner RM 519 sunt pulverizate adânc în fibrele textile și apoi aspirate împreună cu murdăria desprinsă – ideal pentru familii, persoane cu alergii și case cu animale de companie. SE 6 Signature Line este un produs multifuncțional 3-în-1 care poate fi utilizat și ca un aspirator umed și uscat complet, cu accesoriile sale. Alte caracteristici ale echipamentului: sistem cu 2 rezervoare cu rezervor de apă curată și murdară, mâner ergonomic pentru transport ușor și spațiu practic pentru depozitarea accesoriilor pe dispozitiv. După utilizare, aparatul este ușor de curățat pentru a asigura o durată lungă de viață a produsului.
Caracteristici si beneficii
Beneficiile Signature LineSemnătura fondatorului companiei, Alfred Kärcher, atestă produsul ca fiind cel mai bun dispozitiv Kärcher din categoria sa. Alte beneficii exclusive includ suportul pentru aplicații și o garanție extinsă. Mânerul ergonomic de susținere exclusiv poate fi atașat pentru o mai bună ghidare în timpul curățării pardoselilor acoperite cu mochetă.
Tehnologie Kärcher dovedită pentru rezultate optime de curățareCurăță în profunzime în fibrele suprafețelor textile. Curățare rapidă și fără efort prin metoda eficientă de curățare cu spray-extracție. Umiditate reziduală scăzută pentru uscarea rapidă a suprafețelor textile.
Sistem cu 2 rezervoare, ușor de utilizatDouă rezervoare separate pentru apă curată și murdară, și un mâner de transport. Scoaterea și golirea comodă a rezervorului de apă murdară fără contact cu murdăria.
Furtun 2 în 1 ultra-flexibil
- Furtun de pulverizare integrat pentru un plus de confort la curățare.
- Furtun de aspirare lung și flexibil pentru un plus de confort la curățare.
- Mâner cu funcție de blocare pentru pulverizare continuă atunci când se curăță suprafețe textile mari.
Produs multifuncțional 3 în 1
- Utilizare versatilă pentru aspirarea cu spray-extracție a suprafețelor textile ori pentru aspirarea umedă și uscată a covoarelor și a pardoselilor dure, cu ajutorul accesoriilor adecvate.
Mâner de susținere ergonomic
- Mânerul exclusiv facilitează curățarea suprafețelor textile mari, oferind confort și ușurință de utilizare cu ajutorul extracției prin pulverizare.
- Reglabil pe înălțime: poziția mânerului poate fi ajustată individual la înălțimea utilizatorului.
- Utilizare confortabilă cu ambele mâini.
Accesorii ergonomice pentru aspirarea cu spray-extracție, umedă și uscată
- Montarea și demontarea ușoară a accesoriilor cu un singur clic.
- Confortabil în aplicare datorită duzei de podea ergonomică, concepută pentru suprafețe mari acoperite cu mocheta, utilizată împreună cu mânerul de susținere, precum și datorită duzei pentru tapițerie și duzei de extracție cu pulverizare pentru spatii inguste.
- Flexibil în utilizare datorită unei game variate de accesorii pentru aspirare umedă și uscată, cum ar fi duza pentru aspirare pentru podele și este compatibil cu o gamă largă de accesorii de la aspiratoare umede și uscate.
Opțiuni practice de depozitare pentru accesorii
- Accesoriile și furtunul de extracție prin pulverizare pot fi depozitate pe aparat, menținând totul curat și ordonat și mereu la îndemână oriunde este nevoie.
Curățare fără probleme cu filtrul plat
- Aspira umed și uscat permanent, fără necesitatea întreruperii curățeniei pentru schimbarea filtrului.
- Curățenie completă cu o bună colectare a prafului.
- Capac de filtru separat pentru îndepărtarea convenabilă și rapidă a filtrului fără a intra în contact cu murdăria.
Design atrăgător cu butoane mari, sisteme de blocare ușor de utilizat și mâner de transport ergonomic
- Pentru manipulare ușoară.
- Transportarea dispozitivului este foarte ușoară.
Specificații tehnice
Date tehnice
|puterea nominală de intrare (W)
|1000
|Lățime de lucru (mm)
|227
|Capacitate rezervor de apă proaspătă (l)
|4
|Capacitate rezervor de apă murdară (l)
|4
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Cablu de racordare (m)
|6
|Culoarea
|Alb
|Greutate fără accesorii (kg)
|7,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|12,6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|424 x 320 x 466
|Dimensiunea nominală a accesoriului (mm)
|35
Scope of supply
- Lungime furtun de aspirare: 2 m
- Țevi spray-extracție: 2 Bucată, 0.5 m, Plastic
- Duză de extracție prin pulverizare pentru podea cu adaptor pentru podele dure: 227 mm
- Duza cu spălare pentru tapițerie: 88 mm
- Duza cu spălare pentru spații înguste
- Duza pentru spații înguste
- Duza pentru aspirare uscată: Comutabila
- Duza pentru tapițerii
- Filtru de tip evantai: Standard
- Detergent: Soluție de curățat covoare RM 519, 1 l
- Sac de filtrare din fleece: 1 Bucată
- Sistem 2-in-1 Comfort: furtun integrat spray-extracție
Echipament
- Mâner de susținere
- Sistem cu două rezervoare
- Depozitarea practică a accesoriilor și furtunului
Domenii de intrebuintare
- Covoare
- Mobilier tapițat
- Covor
- Scaune auto
- Textile de uz casnic, de exemplu perdele sau huse de perne
- Saltele