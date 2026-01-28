Doar cele mai inovatoare și puternice produse ale noastre poartă semnătura pionierului tehnologic și fondatorului companiei, Alfred Kärcher. Pe lângă inscripția ca element de design exclusiv, aparatul de curățat cu extracție prin pulverizare SE 6 Signature Line se remarcă prin performanța impresionantă de curățare și gama sa de accesorii extinsă. Cu designul său atrăgător și ușor de utilizat, dispozitivul asigură o curățare igienică pe multe suprafețe textile. Tehnologia de extracție prin pulverizare, testată și dovedită de Kärcher, oferă cele mai bune rezultate de curățare: apa curată de la robinet și detergentul Kärcher, Carpet Cleaner RM 519 sunt pulverizate adânc în fibrele textile și apoi aspirate împreună cu murdăria desprinsă – ideal pentru familii, persoane cu alergii și case cu animale de companie. SE 6 Signature Line este un produs multifuncțional 3-în-1 care poate fi utilizat și ca un aspirator umed și uscat complet, cu accesoriile sale. Alte caracteristici ale echipamentului: sistem cu 2 rezervoare cu rezervor de apă curată și murdară, mâner ergonomic pentru transport ușor și spațiu practic pentru depozitarea accesoriilor pe dispozitiv. După utilizare, aparatul este ușor de curățat pentru a asigura o durată lungă de viață a produsului.