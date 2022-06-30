Aspirator umed-uscat WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet
WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet combină o putere de aspirație ultra-puternică cu eficiența energetică. Cu rezervorul său din oțel inoxidabil de 30 de litri și accesoriile pentru curățarea interiorului vehiculului și colectarea firelor de păr de animale.
Ultra-puternic, dar totodată eficient din punct de vedere energetic, cu un consum nominal de energie de doar 1300 de wați: aspiratorul umed și uscat WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet dispune de un rezervor din oțel inoxidabil de 30 de litri, conceput pentru drenajul ușor al lichidelor. Priza integrată cu întrerupător automat permite conectarea uneltelor electrice. Comutatorul rotativ poate fi utilizat pentru ajustarea puterii de aspirație, în funcție de necesități. Filtrul pliabil plat poate fi îndepărtat fără a intra în contact cu murdăria, prin simpla deschidere a cutiei de filtru. Mai mult, filtrul poate fi curățat eficient prin apăsarea butonului de curățare a filtrului, restabilind astfel puterea de aspirare completă. Mânerul detașabil cu protecție electrostatică permite atașarea accesoriilor direct pe furtunul de aspirare. Printre accesoriile incluse pentru curățarea interiorului vehiculului se numără: duza pentru mașină, o duză extra-lungă pentru colțuri, perii de aspirație cu peri moi și tari, și o duză pentru tapițerie, ideală pentru colectarea firelor de păr de animale de pe suprafețele textile. Alte avantaje includ faptul că furtunul de aspirație poate fi depozitat compact, fiind agățat pe ambele părți ale capului dispozitivului, precum și poziția de parcare pentru duza de podea.
Caracteristici si beneficii
Duze speciale pentru curățarea interiorului mașinii și aspirarea părului de animale.Pentru cele mai bune rezultate de curatare pe suprafete delicate, mari si locuri inguste. Pentru indepartarea optima a murdariei persistente.
Priză cu mecanism de pornire/ oprire pentru utilizarea de scule electriceMurdăria care rezultă din rindeluire, tăiere sau polizare este aspirată direct. Aspiratorul este pornit/oprit imediat, prin intermediul sculei electrice.
Curățarea eficientă a filtrelorJeturi puternice de aer, in impulsuri, deplaseaza mizeria de pe filtru in container, la apasarea unui buton. Randamentul de aspirare este refacut rapid
Tehnologie brevetată de îndepărtarea filtrului
- Filtrul poate fi îndepărtat cu ușurință, fără a intra în contact direct cu murdăria
- Pentru aspirare umedă/uscată, fără schimbarea filtrului.
Depozitarea furtunului de aspirare pe capul aparatului
- Furtunul de aspirare poate fi depozitat într-un mod care economisește spațiu, fixându-l pe capacul aparatului
- Mecanisme de fixare intuitive pentru utilizatorii stângaci și dreptaci.
Buson de golire
- Golirea unor cantitati mari de apa, cu economie de timp si energie.
Sac de filtrare din fleece
- Material fleece triplu stratificat, rezistent la rupere.
- Pentru o putere de aspirare de durată mai mare și o retenție remarcabilă a prafului.
Depozitare practică pentru cablu și accesorii
- Depozitarea accesoriilor într-un mod care economisește spațiu, sigur și ușor accesibil.
- Cablul de alimentare poate fi depozitat în siguranță cu ajutorul suportului de cablu integrat.
Poziție practică de staționare
- În caz de întrerupere a lucrului, tubul de aspirare și duza de podea pot fi parcate comod și rapid
Funcție de suflare
- Peste tot unde nu este posibilă aspirarea, ajută funcția practică de suflare
- Îndepărtarea cu ușurință a murdăriei, de ex. dintr-un spatiu cu pietriș.
- Curățare delicată pentru suprafețe delicate sau obiecte sensibile.
Specificații tehnice
Date tehnice
|puterea nominală de intrare (W)
|1300
|Putere nominală priză integrată (W)
|min. 100 - max. 2100
|Putere de aspirație (W)
|300
|Vacuum (mbar)
|max. 280
|Debit aer (l/s)
|max. 75
|Capacitatea recipientului de murdarie. (l)
|30
|Material container
|Oțel inoxidabil
|Componentă de culoare
|Capacul aparatului Galben Recipient Oțel inoxidabil Bara de protecție a aparatului Galben
|Cablu de racordare (m)
|6
|Dimensiunea nominală a accesoriului (mm)
|35
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|73
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|9,3
|Greutate cu ambalaj (kg)
|13,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|418 x 382 x 693
Scope of supply
- Lungime furtun de aspirare: 2.2 m
- Tip furtun de aspirare: Cu maner curbat
- Material furtun de aspirare: Plastic
- Mâner detașabil cu protecție electrostatică
- Cantitate tuburi de aspirare: 2 Bucată
- Lungime tuburi de aspirare: 0.5 m
- Diametru nominal tuburi de aspirare: 35 mm
- Material tuburi de aspirare: Oțel inoxidabil
- Duză de pardoseală umed/uscată: Comutabila
- Adaptor pentru conectarea sculelor electrice
- Duză pentru fisuri foarte lungi (350 mm)
- Perie pentru par de animale
- Duza pentru aspirarea autoturismului
- Perie de aspirare cu peri moi
- Perie de aspirare cu peri tari
- Filtru de tip evantai: 1 Bucată, Celuloză
- Sac de filtrare din fleece: 1 Bucată, 3-straturi
Echipament
- Priză cu comutator automat de pornire / oprire
- Funcție de curățare filtru
- Comutator rotativ Pornit/Oprit
- Putere reglabilă.
- Funcție de suflare
- Poziția intermediară de parcare a mânerului pe capul aparatului
- Depozitarea furtunului de aspirare pe capul aparatului
- Depozitarea accesoriilor suplimentare pe capul aparatului
- Compartiment de depozitare a pieselor mici
- Mâner confortabil de transport 3 în 1
- Cârlig pentru cablu
- Poziție de parcare
- Buson de golire
- Bară de protecție
- Roți fără frână: 5 Bucată
Video
Domenii de intrebuintare
- Portbagaj auto
- Scaune auto
- Bancheta auto
- Mocheta auto
- Atelier
- Terasa
- Pivniță