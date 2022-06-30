Ultra-puternic, dar totodată eficient din punct de vedere energetic, cu un consum nominal de energie de doar 1300 de wați: aspiratorul umed și uscat WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet dispune de un rezervor din oțel inoxidabil de 30 de litri, conceput pentru drenajul ușor al lichidelor. Priza integrată cu întrerupător automat permite conectarea uneltelor electrice. Comutatorul rotativ poate fi utilizat pentru ajustarea puterii de aspirație, în funcție de necesități. Filtrul pliabil plat poate fi îndepărtat fără a intra în contact cu murdăria, prin simpla deschidere a cutiei de filtru. Mai mult, filtrul poate fi curățat eficient prin apăsarea butonului de curățare a filtrului, restabilind astfel puterea de aspirare completă. Mânerul detașabil cu protecție electrostatică permite atașarea accesoriilor direct pe furtunul de aspirare. Printre accesoriile incluse pentru curățarea interiorului vehiculului se numără: duza pentru mașină, o duză extra-lungă pentru colțuri, perii de aspirație cu peri moi și tari, și o duză pentru tapițerie, ideală pentru colectarea firelor de păr de animale de pe suprafețele textile. Alte avantaje includ faptul că furtunul de aspirație poate fi depozitat compact, fiind agățat pe ambele părți ale capului dispozitivului, precum și poziția de parcare pentru duza de podea.