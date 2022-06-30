Сверхмощный и при этом энергоэффективный, с номинальным потреблением всего 1300 Вт: пылесос для влажной и сухой уборки WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet оснащен 30-литровым контейнером из нержавеющей стали, разработанным для удобного слива жидкостей. Встроенная розетка с автоматическим выключателем позволяет подключать электроинструменты. Поворотный переключатель можно использовать для регулировки мощности всасывания по мере необходимости. Плоский складчатый фильтр можно извлечь, не контактируя с грязью, просто открыв отсек для фильтра. Более того, фильтр можно эффективно очистить, нажав кнопку очистки фильтра, тем самым восстановив полную мощность всасывания. Съемная ручка с электростатической защитой позволяет присоединять аксессуары непосредственно к всасывающему шлангу. Для уборки салона автомобиля в комплект входят следующие аксессуары: автомобильная насадка, сверхдлинная щелевая насадка, всасывающие щетки с мягкой и жесткой щетиной, а также насадка для обивки для надежного сбора шерсти домашних животных с текстильных поверхностей. Дополнительные преимущества включают компактное хранение всасывающего шланга путем подвешивания его с любой стороны головки устройства, а также парковочное положение для напольной насадки.