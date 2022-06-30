Хозяйственный пылесос WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet

Устройство WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet сочетает в себе сверхмощное всасывание и энергоэффективность. Оно оснащено 30-литровым контейнером из нержавеющей стали и аксессуарами для уборки салона автомобиля и сбора шерсти животных.

Сверхмощный и при этом энергоэффективный, с номинальным потреблением всего 1300 Вт: пылесос для влажной и сухой уборки WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet оснащен 30-литровым контейнером из нержавеющей стали, разработанным для удобного слива жидкостей. Встроенная розетка с автоматическим выключателем позволяет подключать электроинструменты. Поворотный переключатель можно использовать для регулировки мощности всасывания по мере необходимости. Плоский складчатый фильтр можно извлечь, не контактируя с грязью, просто открыв отсек для фильтра. Более того, фильтр можно эффективно очистить, нажав кнопку очистки фильтра, тем самым восстановив полную мощность всасывания. Съемная ручка с электростатической защитой позволяет присоединять аксессуары непосредственно к всасывающему шлангу. Для уборки салона автомобиля в комплект входят следующие аксессуары: автомобильная насадка, сверхдлинная щелевая насадка, всасывающие щетки с мягкой и жесткой щетиной, а также насадка для обивки для надежного сбора шерсти домашних животных с текстильных поверхностей. Дополнительные преимущества включают компактное хранение всасывающего шланга путем подвешивания его с любой стороны головки устройства, а также парковочное положение для напольной насадки.

Особенности и преимущества
Специальные насадки для чистки салона автомобиля и уборки шерсти домашних животных
Специальные насадки для чистки салона автомобиля и уборки шерсти домашних животных
Для достижения наилучших результатов очистки на чувствительных поверхностей, узких щелей и больших поверхностей. Для оптимального удаления мелкой и въевшейся грязи.
Штепсельная розетка с автоматикой включения / отключения для работы с электроинструментами
Штепсельная розетка с автоматикой включения / отключения для работы с электроинструментами
Немедленный сбор пыли и стружки, образующихся при строгании, пилении или шлифовании. Пылесос автоматически включается/выключается одновременно с электроинструментом
Эффективная очистка фильтра
Эффективная очистка фильтра
Система очистки фильтра, активируемая нажатием кнопки, формирует мощные воздушные импульсы, отделяющие грязь и направляющие ее в мусоросборник. Быстрое восстановления отличной силы всасывания
Уникальная запатентованная технология съемного фильтра
  • Извлечение фильтра осуществляется мгновенно и без контакта с грязью – достаточно разблокировать кассету и выдвинуть ее из корпуса пылесоса.
  • Возможность сухой и влажной уборки без замены фильтра.
Хранение всасывающего шланга на корпусе устройства
  • Компактное подвешивание всасывающего шланга в верхней части аппарата.
  • Простота фиксации, удобство как для правшей, так и для левшей.
Слив
  • Быстрый и легкий слив больших объемов воды.
Флисовый фильтр-мешок
  • 3-слойный нетканый материал, исключительно прочный на разрыв.
  • Для продолжительной работы со стабильной силой всасывания и эффективной фильтрацией пыли.
Удобное и практичное хранения кабеля и аксессуаров
  • Удобное и компактное хранение принадлежностей и их постоянное нахождение под рукой.
  • Безопасное хранение соединительного кабеля на встроенном крюке.
Удобное парковочное положение
  • На время перерывов в работе удлинительная трубка со шлангом и насадкой для пола быстро закрепляется на корпусе пылесоса.
Практичная функция выдува
  • Практичная функция выдува помогает везде, где не получается пропылесосить
  • Легкое удаление грязи, например с гравийной дорожки.
  • Бережная очистка чувствительных поверхностей или предметов, требующих деликатного обращения.
Спецификации

Технические характеристики

Номинальная потребляемая мощность (Вт) 1300
Номинальная мощность встроенной штепсельной розетки (Вт) мин. 100 - макс. 2100
Мощность всасывания (Вт) 300
Разрежение (мбар) макс. 280
Расход воздуха (л/с) макс. 75
Объем мусоросборника (л) 30
Материал контейнера для мусора з нержавеющей стали
Цветовая составляющая Моторная часть Желтый Контейнер з нержавеющей стали Отбойник аппарата Желтый
Длина кабеля (м) 6
Номин. диаметр аксессуаров (мм) 35
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Уровень звукового давления (дБ(А)) 73
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 9,332
Вес (с упаковкой) (кг) 13,122
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 418 x 382 x 693

Scope of supply

  • Длина всасывающего шланга: 2.2 м
  • Тип всасывающего шланга: с изогнутой рукояткой
  • Материал всасывающего шланга: Пластик
  • Съемная ручка с защитой от электростатических разрядов
  • Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
  • Длина всасывающих трубок.: 0.5 м
  • Номинальный диаметр всасывающих трубок.: 35 мм
  • Материал всасывающих трубок.: з нержавеющей стали
  • Насадка для влажной и сухой уборки: перекл.
  • Адаптер для подключения электроинструментов
  • Удлиненная щелевая насадка (350 мм)
  • Щетка для удаления шерсти животных
  • Автомобильная насадка
  • Всасывающая щетка с мягкой щетиной
  • Всасывающая щетка с жесткой щетиной
  • Плоский складчатый фильтр: 1 шт., Целлюлоза
  • Флисовый фильтр-мешок: 1 шт.

Оснащение

  • Розетка с автоматикой включения / отключения
  • Функция очистки фильтра
  • Поворотный выключатель (вкл./выкл.)
  • Регулировка мощности
  • Функция воздуходувки
  • Закрепление рукоятки в верхней части аппарата
  • Хранение всасывающего шланга на корпусе устройства
  • Дополнительные держатели для принадлежностей в верхней части аппарата
  • Пространство для хранения мелких деталей
  • Удобная ручка для переноски 3-в-1
  • Держатель для сетевого кабеля
  • Возможность «парковки»
  • Слив
  • Ударопрочный бампер по периметру
  • Колеса без функции блокировки: 5 шт.
Хозяйственный пылесос WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet

Видео

Области применения
  • Багажник
  • Автомобильные сиденья
  • Заднее сиденье
  • Пространство для ног
  • Уборка в мастерской
  • Террасы
  • Уборка в подвале
Принадлежности
