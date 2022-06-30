Хозяйственный пылесос WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet
Устройство WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet сочетает в себе сверхмощное всасывание и энергоэффективность. Оно оснащено 30-литровым контейнером из нержавеющей стали и аксессуарами для уборки салона автомобиля и сбора шерсти животных.
Сверхмощный и при этом энергоэффективный, с номинальным потреблением всего 1300 Вт: пылесос для влажной и сухой уборки WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet оснащен 30-литровым контейнером из нержавеющей стали, разработанным для удобного слива жидкостей. Встроенная розетка с автоматическим выключателем позволяет подключать электроинструменты. Поворотный переключатель можно использовать для регулировки мощности всасывания по мере необходимости. Плоский складчатый фильтр можно извлечь, не контактируя с грязью, просто открыв отсек для фильтра. Более того, фильтр можно эффективно очистить, нажав кнопку очистки фильтра, тем самым восстановив полную мощность всасывания. Съемная ручка с электростатической защитой позволяет присоединять аксессуары непосредственно к всасывающему шлангу. Для уборки салона автомобиля в комплект входят следующие аксессуары: автомобильная насадка, сверхдлинная щелевая насадка, всасывающие щетки с мягкой и жесткой щетиной, а также насадка для обивки для надежного сбора шерсти домашних животных с текстильных поверхностей. Дополнительные преимущества включают компактное хранение всасывающего шланга путем подвешивания его с любой стороны головки устройства, а также парковочное положение для напольной насадки.
Особенности и преимущества
Специальные насадки для чистки салона автомобиля и уборки шерсти домашних животныхДля достижения наилучших результатов очистки на чувствительных поверхностей, узких щелей и больших поверхностей. Для оптимального удаления мелкой и въевшейся грязи.
Штепсельная розетка с автоматикой включения / отключения для работы с электроинструментамиНемедленный сбор пыли и стружки, образующихся при строгании, пилении или шлифовании. Пылесос автоматически включается/выключается одновременно с электроинструментом
Эффективная очистка фильтраСистема очистки фильтра, активируемая нажатием кнопки, формирует мощные воздушные импульсы, отделяющие грязь и направляющие ее в мусоросборник. Быстрое восстановления отличной силы всасывания
Уникальная запатентованная технология съемного фильтра
- Извлечение фильтра осуществляется мгновенно и без контакта с грязью – достаточно разблокировать кассету и выдвинуть ее из корпуса пылесоса.
- Возможность сухой и влажной уборки без замены фильтра.
Хранение всасывающего шланга на корпусе устройства
- Компактное подвешивание всасывающего шланга в верхней части аппарата.
- Простота фиксации, удобство как для правшей, так и для левшей.
Слив
- Быстрый и легкий слив больших объемов воды.
Флисовый фильтр-мешок
- 3-слойный нетканый материал, исключительно прочный на разрыв.
- Для продолжительной работы со стабильной силой всасывания и эффективной фильтрацией пыли.
Удобное и практичное хранения кабеля и аксессуаров
- Удобное и компактное хранение принадлежностей и их постоянное нахождение под рукой.
- Безопасное хранение соединительного кабеля на встроенном крюке.
Удобное парковочное положение
- На время перерывов в работе удлинительная трубка со шлангом и насадкой для пола быстро закрепляется на корпусе пылесоса.
Практичная функция выдува
- Практичная функция выдува помогает везде, где не получается пропылесосить
- Легкое удаление грязи, например с гравийной дорожки.
- Бережная очистка чувствительных поверхностей или предметов, требующих деликатного обращения.
Спецификации
Технические характеристики
|Номинальная потребляемая мощность (Вт)
|1300
|Номинальная мощность встроенной штепсельной розетки (Вт)
|мин. 100 - макс. 2100
|Мощность всасывания (Вт)
|300
|Разрежение (мбар)
|макс. 280
|Расход воздуха (л/с)
|макс. 75
|Объем мусоросборника (л)
|30
|Материал контейнера для мусора
|з нержавеющей стали
|Цветовая составляющая
|Моторная часть Желтый Контейнер з нержавеющей стали Отбойник аппарата Желтый
|Длина кабеля (м)
|6
|Номин. диаметр аксессуаров (мм)
|35
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|73
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|9,332
|Вес (с упаковкой) (кг)
|13,122
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|418 x 382 x 693
Scope of supply
- Длина всасывающего шланга: 2.2 м
- Тип всасывающего шланга: с изогнутой рукояткой
- Материал всасывающего шланга: Пластик
- Съемная ручка с защитой от электростатических разрядов
- Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
- Длина всасывающих трубок.: 0.5 м
- Номинальный диаметр всасывающих трубок.: 35 мм
- Материал всасывающих трубок.: з нержавеющей стали
- Насадка для влажной и сухой уборки: перекл.
- Адаптер для подключения электроинструментов
- Удлиненная щелевая насадка (350 мм)
- Щетка для удаления шерсти животных
- Автомобильная насадка
- Всасывающая щетка с мягкой щетиной
- Всасывающая щетка с жесткой щетиной
- Плоский складчатый фильтр: 1 шт., Целлюлоза
- Флисовый фильтр-мешок: 1 шт.
Оснащение
- Розетка с автоматикой включения / отключения
- Функция очистки фильтра
- Поворотный выключатель (вкл./выкл.)
- Регулировка мощности
- Функция воздуходувки
- Закрепление рукоятки в верхней части аппарата
- Хранение всасывающего шланга на корпусе устройства
- Дополнительные держатели для принадлежностей в верхней части аппарата
- Пространство для хранения мелких деталей
- Удобная ручка для переноски 3-в-1
- Держатель для сетевого кабеля
- Возможность «парковки»
- Слив
- Ударопрочный бампер по периметру
- Колеса без функции блокировки: 5 шт.
Области применения
- Багажник
- Автомобильные сиденья
- Заднее сиденье
- Пространство для ног
- Уборка в мастерской
- Террасы
- Уборка в подвале