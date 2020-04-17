Aspirator umed-uscat WD 3 P S V-17/4/20
Cu recipient din oțel inoxidabil de 17 l, priză pentru scule electrice, cablu de 4 m și furtun de aspirație de 2 m, WD 3 P S V-17/4/20 garantează putere și eficiență în atelierul de hobby.
WD 3 P S V-17/4/20 este puternic și eficient din punct de vedere energetic, cu un consum de energie de numai 1000 W.Aspiratorul, precum și furtunul de aspirație și duza pentru podea Clips sunt perfecte pentru cele mai bune rezultate de curățare pentru murdăria fină sau grosieră. Aspiratorul impresionează prin designul său compact, cu un recipient din plastic robust de 17 l, cablu de 4 m, furtun de aspirație de 2 m și sac de filtru din fleece. Datorită filtrului cartuş, este posibilă aspirarea murdăriei umede şi uscate fără înlocuirea filtrului. Prin priza integrată cu întrerupător automat de pornire/oprire, unelte electrice, cum ar fi ferăstraie sau polizoare, pot fi conectate, iar murdăria rezultată poate fi aspirată direct. Funcția de suflare este utilă pentru curățarea zonelor greu accesibile. Furtunul este depozitat prin agățarea acestuia de capacul aspiratorului, economisind astfel spațiu. Cablul poate fi depozitat pe cârligul prevăzut. Sistemul de blocare „Pull & Push” permite deschiderea și închiderea simplă a containerului.
Caracteristici si beneficii
Priză cu mecanism de pornire/ oprire pentru utilizarea de scule electriceMurdăria care rezultă din rindeluire, tăiere sau polizare este aspirată direct. Aspiratorul este pornit/oprit imediat, prin intermediul sculei electrice.
Filtru tip cartușPentru aspirarea uscată și umedă fără înlocuirea suplimentară a filtrului. Instalare și îndepărtare simplă a filtrului prin rotire, fără dispozitiv de blocare suplimentar.
Depozitare practică pentru cablu și accesoriiDepozitarea accesoriilor într-un mod care economisește spațiu, sigur și ușor accesibil. Cablul de alimentare poate fi depozitat în siguranță cu ajutorul suportului de cablu integrat.
Depozitarea furtunului de aspirare pe capul aparatului
- Furtunul de aspirare poate fi depozitat într-un mod care economisește spațiu, fixându-l pe capacul aparatului
- Mecanisme de fixare intuitive pentru utilizatorii stângaci și dreptaci.
Spațiu de depozitare
- Pentru depozitarea în siguranță a sculelor și a pieselor mici, cum ar fi șuruburile și cuiele.
Funcție de suflare
- Peste tot unde nu este posibilă aspirarea, ajută funcția practică de suflare
- Îndepărtarea fără efort a murdăriei, de exemplu, de pe o suprafață cu pietriș.
- Curățare delicată pentru suprafețe delicate sau obiecte sensibile.
Sac de filtrare din fleece
- Material fleece triplu stratificat, rezistent la rupere.
- Pentru o putere de aspirare de durată mai mare și o capacitate mare de reținere a prafului.
Depozitarea intermediară a mânerului pe capacul dispozitivului
- Așezați rapid mânerul pe capacul aparatului atunci când luați o pauză de la lucru.
Mâner detașabil
- Posibilitatea atașării diferitor duze direct pe furtunul de aspirare.
- Pentru curatare ușoară, chiar și în cele mai înguste spații.
Aparatul, furtunul de aspirare și duza de podea sunt adaptate în mod optim.
- Pentru curațarea perfectă a suprafețelor - umed, uscat, particule mai mici și mai mari
- Pentru comoditate maximă și flexibilitate în timpul aspirării
Specificații tehnice
Date tehnice
|puterea nominală de intrare (W)
|1000
|Putere nominală priză integrată (W)
|min. 100 - max. 2100
|Putere de aspirație (W)
|230
|Vacuum (mbar)
|max. 230
|Debit aer (l/s)
|max. 45
|Capacitatea recipientului de murdarie. (l)
|17
|Material container
|Oțel inoxidabil
|Componentă de culoare
|Capacul aparatului Galben Recipient Oțel inoxidabil Bara de protecție a aparatului Galben
|Cablu de racordare (m)
|4
|Dimensiunea nominală a accesoriului (mm)
|35
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|74
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|5,2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|7,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|353 x 328 x 493
Scope of supply
- Lungime furtun de aspirare: 2 m
- Tip furtun de aspirare: Cu maner curbat
- Material furtun de aspirare: Plastic
- Mâner detașabil
- Cantitate tuburi de aspirare: 2 Bucată
- Lungime tuburi de aspirare: 0.5 m
- Diametru nominal tuburi de aspirare: 35 mm
- Material tuburi de aspirare: Plastic
- Duză de pardoseală umed/uscată: Clips
- Duza pentru spații înguste
- Adaptor pentru conectarea sculelor electrice
- Filtru tip cartuș: Celuloză
- Sac de filtrare din fleece: 1 Bucată, 3-straturi
Echipament
- Priză cu comutator automat de pornire / oprire
- Comutator rotativ Pornit/Oprit
- Funcție de suflare
- Poziția intermediară de parcare a mânerului pe capul aparatului
- Depozitarea furtunului de aspirare pe capul aparatului
- Depozitarea accesoriilor suplimentare pe capul aparatului
- Compartiment de depozitare a pieselor mici
- Mâner pliabil
- Cârlig pentru cablu
- Poziție de parcare
- Păstrare accesorii pe aparat
- Bară de protecție
- Roți fără frână: 4 Bucată
Video
Domenii de intrebuintare
- Atelier
- Terasa
- Interiorul vechicolului
- Garaj
- Pivniță
- Aspirare eficientă a lichidelor
- Loc de intrare
- Cameră pentru hobby