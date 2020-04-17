Мощный и энергоэффективный пылесос WD 3 P S V-17/4/20 с потребляемой мощностью всего 1000 Вт. Пылесос, а также всасывающий шланг и насадка для пола Clips идеально подходят для достижения наилучших результатов уборки для сухой, мокрой, мелкой или крупной грязи. Пылесос для сухой и влажной уборки впечатляет своей компактной конструкцией, прочным 17-литровым контейнером из нержавеющей стали, 4-метровым кабелем, 2-метровым всасывающим шлангом и нетканым фильтрующим мешком. Благодаря цельному картриджному фильтру можно пылесосить как влажную, так и сухую грязь без замены фильтра. Через встроенную розетку с автоматическим включением/выключением можно подключать электроинструменты, такие как пилы или шлифовальные машины, и напрямую всасывать образующуюся грязь. Функция продувки полезна для очистки труднодоступных мест. Шланг хранится, подвешивая его на головке машины, что экономит место. Кабель можно хранить на крюке для кабеля, трубках и насадках для пола. Система блокировки «Pull & Push» позволяет легко открывать и закрывать контейнер. Ручку пылесоса можно снять, а насадку можно подключить непосредственно к всасывающему шлангу.