Impact de curățare profundă combinat cu design ergonomic și multifuncționalitate: aparatul de curățat prin pulverizare-extracție SE 4, cu designul său atractiv de tip "pull-behind" (tractabil), asigură o curățenie igienică până la nivelul fibrelor multor suprafețe textile. Tehnologia testată de pulverizare-extracție de la Kärcher oferă cele mai bune rezultate de curățare: apă proaspătă de la robinet și detergentul pentru covoare Kärcher RM 519 sunt pulverizate sub presiune adânc în fibrele textile și apoi aspirate împreună cu murdăria desprinsă – ideal pentru familii, persoanele care suferă de alergii și gospodăriile cu animale de companie. Aparatul este un produs multifuncțional 3 în 1, funcționând și ca un aspirator umed-uscat complet echipat. Rezervorul mare, translucid, de 4 litri pentru apă curată este rezistent la impact și poate fi detașat, facilitând umplerea și golirea. Apa murdară aspirată este colectată în container. Mânerul de transport 3 în 1 este conceput pentru a face transportul, deschiderea, închiderea și golirea containerului fără efort. Accesoriile furnizate pot fi depozitate ordonat chiar pe aparat. Aparatul este ușor de curățat după utilizare pentru a asigurao durată lungă de viață a produsului.