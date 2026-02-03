Aspirator cu spalare prin injectie-extractie SE 4 Plus
Aparatul de curățat prin pulverizare-extracție SE 4 facilitează curățarea temeinică a suprafețelor textile, asigurând o igienă profundă până la nivelul fibrelor. Ideal pentru familii, persoanele care suferă de alergii și gospodăriile cu animale de companie.
Impact de curățare profundă combinat cu design ergonomic și multifuncționalitate: aparatul de curățat prin pulverizare-extracție SE 4, cu designul său atractiv de tip "pull-behind" (tractabil), asigură o curățenie igienică până la nivelul fibrelor multor suprafețe textile. Tehnologia testată de pulverizare-extracție de la Kärcher oferă cele mai bune rezultate de curățare: apă proaspătă de la robinet și detergentul pentru covoare Kärcher RM 519 sunt pulverizate sub presiune adânc în fibrele textile și apoi aspirate împreună cu murdăria desprinsă – ideal pentru familii, persoanele care suferă de alergii și gospodăriile cu animale de companie. Aparatul este un produs multifuncțional 3 în 1, funcționând și ca un aspirator umed-uscat complet echipat. Rezervorul mare, translucid, de 4 litri pentru apă curată este rezistent la impact și poate fi detașat, facilitând umplerea și golirea. Apa murdară aspirată este colectată în container. Mânerul de transport 3 în 1 este conceput pentru a face transportul, deschiderea, închiderea și golirea containerului fără efort. Accesoriile furnizate pot fi depozitate ordonat chiar pe aparat. Aparatul este ușor de curățat după utilizare pentru a asigurao durată lungă de viață a produsului.
Caracteristici si beneficii
Tehnologie Kärcher dovedită pentru rezultate optime de curățareCurăță în profunzime în fibrele suprafețelor textile. Curățare rapidă și fără efort prin metoda eficientă de curățare cu spray-extracție. Umiditate reziduală scăzută pentru uscarea rapidă a suprafețelor textile.
Rezervor de apă curată detașabilRezervorul de apă curată este ușor de umplut și golit, fără a fi nevoie să deschideți dispozitivul de curățare cu spray-extracție. Recipient transparent și rezistent la impact pentru o durată de viață lungă. Rezervorul de apă curată se introduce cu ușurință în dispozitiv.
Furtun 2 în 1 ultra-flexibilFurtun de pulverizare integrat pentru un plus de confort la curățare. Furtun de aspirare lung și flexibil pentru un plus de confort la curățare. Mâner cu funcție de blocare pentru pulverizare continuă atunci când se curăță suprafețe textile mari.
Produs multifuncțional 3 în 1
- Utilizare versatilă pentru aspirarea cu spray-extracție a suprafețelor textile ori pentru aspirarea umedă și uscată a covoarelor și a pardoselilor dure, cu ajutorul accesoriilor adecvate.
Mâner de transport confortabil, 3-in-1
- Proiectat pentru a oferi confort în timpul transportului, precum și la deschiderea, închiderea sau golirea rezervorului.
Accesorii ergonomice pentru aspirarea cu spray-extracție, umedă și uscată
- Montarea și demontarea ușoară a accesoriilor cu un singur clic.
- Avantajul suplimentar al duzei ergonomice cu spray-extracție pentru suprafețe mari acoperite cu mochetă.
- Utilizare versatilă, cu o gamă variată de accesorii de la aspiratoarele umede și uscate, cum ar fi duza de podea pentru utilizare pe podele dure și covoare
Opțiuni practice de depozitare pentru accesorii
- Accesoriile și furtunul de aspirare pot fi depozitate cu grijă pe dispozitiv și pe un raft mic de depozitare. Astfel, totul rămâne ordonat și mereu la îndemână, oriunde este nevoie.
- Spațiu practic pe dispozitiv pentru depozitarea bureților, a lavetelor și a altor obiecte mici la îndemână în timpul curățării.
- Sistem practic de prindere a cablului pentru a facilita depozitarea cablului de alimentare și pentru a preveni încurcarea acestuia.
Carcasă robustă a aparatului și rezervor de apă curată rezistent la impact
- Construit să reziste.
Specificații tehnice
Date tehnice
|puterea nominală de intrare (W)
|1000
|Lățime de lucru (mm)
|227
|Capacitate rezervor de apă proaspătă (l)
|4
|Capacitate rezervor de apă murdară (l)
|4
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Cablu de racordare (m)
|6
|Culoarea
|Alb
|Greutate fără accesorii (kg)
|7,6
|Greutate cu ambalaj (kg)
|12,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|430 x 385 x 535
|Dimensiunea nominală a accesoriului (mm)
|35
Scope of supply
- Lungime furtun de aspirare: 2 m
- Țevi spray-extracție: 2 Bucată, 0.5 m, Plastic
- Duză de extracție prin pulverizare pentru podea cu adaptor pentru podele dure: 227 mm
- Duza cu spălare pentru tapițerie: 88 mm
- Duza cu spălare pentru spații înguste
- Duza pentru aspirare umed și uscat: Clapă pentru utilizare pe podele dure și covoare
- Duza pentru spații înguste
- Duza pentru tapițerii
- Filtru din spumă
- Detergent: Soluție de curățat covoare RM 519, 1 l
- Sac de filtrare din fleece: 1 Bucată
- Sistem 2-in-1 Comfort: furtun integrat spray-extracție
Echipament
- Bară de protecție
- Mâner confortabil de transport 3 în 1
- Păstrare accesorii pe aparat
- Compartiment de depozitare a pieselor mici
Domenii de intrebuintare
- Covoare
- Mobilier tapițat
- Covor
- Scaune auto
- Textile de uz casnic, de exemplu perdele sau huse de perne
- Saltele