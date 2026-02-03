Глубокое очищающее воздействие в сочетании с эргономичным дизайном и многофункциональностью: моющий пылесос SE 4 с его привлекательным дизайном (перемещаемый за собой) обеспечивает гигиеническую чистоту до самых волокон многих текстильных поверхностей. Проверенная технология экстракции от Kärcher обеспечивает наилучшие результаты очистки: свежая водопроводная вода и средство для чистки ковров Kärcher RM 519 под давлением распыляются глубоко в текстильные волокна, а затем всасываются обратно вместе с отделившейся грязью – идеально для семей, аллергиков и домохозяйств с домашними животными. Устройство является многофункциональным продуктом 3-в-1, работая также как полноценный пылесос для влажной и сухой уборки. Большой полупрозрачный 4-литровый бак для чистой воды ударопрочен и снимается, что облегчает его наполнение и опорожнение. Собранная грязная вода собирается в контейнере. Рукоятка для переноски 3-в-1 разработана так, чтобы переноска, открытие, закрытие и опорожнение контейнера были беспроблемными. Поставляемые аксессуары могут быть аккуратно убраны на самом устройстве. Устройство легко чистить после использования, что обеспечивает долгий срок службы продукта.