Aspirator umed-uscat WD 2 Plus V-12/4/18/C
Echipat cu funcție de suflantă și filtru cu cartuș dintr-o singură bucată: Aspiratorul umed și uscat WD 2 Plus V-12/4/18/C are un recipient din plastic de 12 l, un cablu de 4 m și un furtun de aspirare de 1,8 m.
WD 2 Plus V-12/4/18/C impresionează prin designul său compact, este foarte puternic și eficient din punct de vedere energetic și cu un consum de numai 1000 W. Aparatul obține rezultate de curățare de cel mai bun nivel pentru murdăria uscată, umedă, fină și grosieră. Aspiratorul umed și uscat are un recipient din plastic robust și rezistent la impact de 12 litri, un cablu de 4 metri, precum și un furtun de aspirare de 1,8 metri lungime cu mâner drept, duză de podea și sac de filtrare din fleece. Filtrul cu cartuș dintr-o singură bucată permite aspirarea murdăriei uscate și umede fără înlocuirea filtrului și poate fi atasat prin rotirea în sensul acelor de ceasornic. Aspiratorul are, de asemenea, o funcție practică de suflare, care poate fi utilizată în locurile în care aspirarea este dificilă. Zona de depozitare de pe capul mașinii este utilizată pentru depozitarea în siguranță a sculelor și a pieselor mici. Tuburile și duzele de podea pot fi, de asemenea, depozitate rapid și convenabil pe bara de protecție. Pe lângă acestea, aparatul se mândrește cu un sistem simplu de depozitare a accesoriilor, cu sistemul de blocare "Pull & Push" și cu un mâner de transport ergonomic pentru un transport confortabil.
Caracteristici si beneficii
Filtru tip cartușPentru aspirarea uscată și umedă fără înlocuirea suplimentară a filtrului. Instalare și îndepărtare simplă a filtrului prin rotire, fără dispozitiv de blocare suplimentar.
Depozitare practică a accesoriilorDepozitarea accesoriilor într-un mod care economisește spațiu, sigur și ușor accesibil. Dispozitiv compact
Funcție de suflarePeste tot unde nu este posibilă aspirarea, ajută funcția practică de suflare Îndepărtarea cu ușurință a murdăriei, de ex. dintr-un spatiu cu pietriș.
Sac de filtrare din fleece
- Material fleece triplu stratificat, rezistent la rupere.
- Pentru o putere de aspirare de durată mai mare și o capacitate mare de reținere a prafului.
Spațiu de depozitare
- Pentru depozitarea în siguranță a uneltelor și a pieselor mici, cum ar fi șuruburile sau cuiele.
Poziție practică de staționare
- În caz de întrerupere a lucrului, tubul de aspirare și duza de podea pot fi parcate comod și rapid
Depozitarea intermediară a mânerului pe capacul dispozitivului
- Staționarea rapidă a furtunului pe capacul aparatului pentru opriri și întreruperi.
Aparatul, furtunul de aspirare și duza de podea sunt adaptate în mod optim.
- Pentru curațarea perfectă a suprafețelor - umed, uscat, particule mai mici și mai mari
- Pentru comoditate maximă și flexibilitate în timpul aspirării
Sistem de blocare „Pull & Push"
- Pentru deschiderea și închiderea ușoară, rapidă și sigură a recipientului.
Mâner pentru transportare ergonomică
- Permite transportarea convenabilă a aparatului
Specificații tehnice
Date tehnice
|puterea nominală de intrare (W)
|1000
|Putere de aspirație (W)
|220
|Vacuum (mbar)
|max. 220
|Debit aer (l/s)
|max. 43
|Capacitatea recipientului de murdarie. (l)
|12
|Material container
|Plastic
|Componentă de culoare
|Capacul aparatului Galben Recipient Galben Bara de protecție a aparatului Galben
|Cablu de racordare (m)
|4
|Dimensiunea nominală a accesoriului (mm)
|35
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|74
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|4,3
|Greutate cu ambalaj (kg)
|6,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|349 x 328 x 378
Scope of supply
- Lungime furtun de aspirare: 1.8 m
- Tip furtun de aspirare: Cu mâner drept
- Material furtun de aspirare: Plastic
- Cantitate tuburi de aspirare: 2 Bucată
- Lungime tuburi de aspirare: 0.5 m
- Diametru nominal tuburi de aspirare: 35 mm
- Material tuburi de aspirare: Plastic
- Duză de pardoseală umed/uscată: Clips
- Duza pentru spații înguste
- Filtru tip cartuș: Celuloză
- Sac de filtrare din fleece: 1 Bucată, 3-straturi
Echipament
- Comutator rotativ Pornit/Oprit
- Funcție de suflare
- Poziția intermediară de parcare a mânerului pe capul aparatului
- Depozitarea accesoriilor suplimentare pe capul aparatului
- Compartiment de depozitare a pieselor mici
- Mâner pliabil
- Poziție de parcare
- Păstrare accesorii pe aparat
- Bară de protecție
- Roți fără frână: 4 Bucată
Video
Domenii de intrebuintare
- Terasa
- Interiorul vechicolului
- Garaj
- Pivniță
- Aspirare eficientă a lichidelor
- Loc de intrare
- Cameră pentru hobby