WD 2 Plus V-12/4/18/C impresionează prin designul său compact, este foarte puternic și eficient din punct de vedere energetic și cu un consum de numai 1000 W. Aparatul obține rezultate de curățare de cel mai bun nivel pentru murdăria uscată, umedă, fină și grosieră. Aspiratorul umed și uscat are un recipient din plastic robust și rezistent la impact de 12 litri, un cablu de 4 metri, precum și un furtun de aspirare de 1,8 metri lungime cu mâner drept, duză de podea și sac de filtrare din fleece. Filtrul cu cartuș dintr-o singură bucată permite aspirarea murdăriei uscate și umede fără înlocuirea filtrului și poate fi atasat prin rotirea în sensul acelor de ceasornic. Aspiratorul are, de asemenea, o funcție practică de suflare, care poate fi utilizată în locurile în care aspirarea este dificilă. Zona de depozitare de pe capul mașinii este utilizată pentru depozitarea în siguranță a sculelor și a pieselor mici. Tuburile și duzele de podea pot fi, de asemenea, depozitate rapid și convenabil pe bara de protecție. Pe lângă acestea, aparatul se mândrește cu un sistem simplu de depozitare a accesoriilor, cu sistemul de blocare "Pull & Push" și cu un mâner de transport ergonomic pentru un transport confortabil.