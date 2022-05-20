Super puternic și eficient din punct de vedere energetic, cu 1000 W: Aspiratorul WD 4 S V-20/5/22, furtunul de aspirare și duza de podea cu sunt proiectate în mod optim pentru a obține cele mai bune rezultate de curățare. Murdăria umedă, uscată, fină sau grosieră este îndepărtată fără întrerupere, fără a schimba filtrul. Dispozitivul este livrat cu un recipient robust și rezistent la impact din oțel inoxidabil de 20 l, un cablu de 5 metri, un furtun de aspirare de 2,2 metri, duză de podea, filtru plat plisat și un sac de filtrare din fleece. Datorită tehnologiei patentate, filtrul din aspiratorul umed și uscat poate fi îndepărtat ușor și rapid, în câteva secunde, pentru o curățare temeinică - fără a intra în contact cu murdăria. Acolo unde aspirarea nu este posibilă, funcția suplimentară de suflare ajută. Mânerul detașabil permite ca accesoriile să fie atașate direct la furtunul de aspirare. Furtunul poate fi depozitat compact pe capacul dispozitivului. De asemenea, tuburile și duza de podea pot fi depozitate rapid și comod pe bara de protecție. Printre alte avantaje se numără sistemul de blocare „Pull & Push” pentru deschiderea și închiderea ușoară a recipientului, precum și un mâner de transport ergonomic pentru transportarea comodă a aspiratorului.