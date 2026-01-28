Aspirator umed-uscat KWD 1 W V-12/2/18

Puternic, compact și eficient energetic: KWD 1 W V-12/2/18 impresionează cu un recipient din plastic de 12 l, funcție de suflare, cablu de 2 m, furtun de aspirație de 1,8 m și 4 roți pentru un confort sporit.

Aspiratorul umed-uscat KWD 1 W V-12/2/18 cu cap negru se distinge prin designul său compact, puterea sa de aspirare și eficiența energetică – la o putere nominală de intrare de doar 1.000 W. Acest lucru asigură că aparatul oferă rezultate excelente de curățare, indiferent dacă vă confruntați cu murdărie uscată, umedă, fină sau grosieră. Aspiratorul umed-uscat vine cu un container robust din plastic de 12 litri, un cablu de 2 metri și un furtun de aspirație de 1,8 metri cu mâner drept, o duză de podea cu clipsuri, un filtru din spumă și un sac filtrant din fleece. Aspiratorul are, de asemenea, o funcție practică de suflare care poate fi utilizată pentru a curăța în locuri unde aspirarea este dificilă și nu numai. Zona de depozitare de deasupra aparatului poate fi utilizată pentru a așeza în siguranță unelte și piese mici, cum ar fi șuruburi și cuie. Aparatul impresionează, de asemenea, prin depozitarea sa care economisește spațiu, depozitarea simplă a accesoriilor, sistemul de blocare Pull & Push și un mâner de transport cu formă ergonomică pentru a facilita deplasarea dintr-un loc în altul.

Caracteristici si beneficii
Aspirator umed-uscat KWD 1 W V-12/2/18: Design compact
Design compact
Flexibil și multifuncțional Ergonomic
Aspirator umed-uscat KWD 1 W V-12/2/18: Funcție de suflare
Funcție de suflare
Peste tot unde nu este posibilă aspirarea, ajută funcția practică de suflare Îndepărtarea cu ușurință a murdăriei, de ex. dintr-un spatiu cu pietriș.
Aspirator umed-uscat KWD 1 W V-12/2/18: Sac de filtrare din fleece
Sac de filtrare din fleece
Material fleece triplu stratificat, rezistent la rupere. Pentru o putere de aspirare de durată mai mare și o capacitate mare de reținere a prafului.
Spațiu de depozitare
  • Pentru depozitarea în siguranță a sculelor și a pieselor mici, cum ar fi șuruburile sau cuiele.
Depozitarea intermediară a mânerului pe capacul dispozitivului
  • Așezați rapid mânerul pe capacul aparatului atunci când luați o pauză de la lucru.
Aparatul, furtunul de aspirare și duza de podea sunt adaptate în mod optim.
  • Pentru curațarea perfectă a suprafețelor - umed, uscat, particule mai mici și mai mari
  • Pentru comoditate maximă și flexibilitate în timpul aspirării
Sistem de blocare „Pull & Push"
  • Pentru deschiderea și închiderea ușoară, rapidă și sigură a recipientului.
Mâner pentru transportare ergonomică
  • Permite transportarea convenabilă a aparatului

Specificații tehnice

Date tehnice

puterea nominală de intrare (W) 1000
Putere de aspirație (W) 220
Vacuum (mbar) max. 220
Debit aer (l/s) max. 43
Capacitatea recipientului de murdarie. (l) 12
Material container Plastic
Componentă de culoare Capacul aparatului Negru Recipient Galben
Cablu de racordare (m) 2
Dimensiunea nominală a accesoriului (mm) 35
Tensiune (V) 220 / 240
Frecvență (Hz) 50 / 60
Nivelul presiunii acustice (dB(A)) 74
Culoarea Galben
Greutate fără accesorii (kg) 3,6
Greutate cu ambalaj (kg) 5,5
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 349 x 328 x 378

Scope of supply

  • Lungime furtun de aspirare: 1.8 m
  • Tip furtun de aspirare: Cu mâner drept
  • Material furtun de aspirare: Plastic
  • Cantitate tuburi de aspirare: 2 Bucată
  • Lungime tuburi de aspirare: 0.5 m
  • Diametru nominal tuburi de aspirare: 35 mm
  • Material tuburi de aspirare: Plastic
  • Duză de pardoseală umed/uscată: Clips
  • Duza pentru spații înguste
  • Sac de filtrare din fleece: 1 Bucată, 3-straturi
  • Filtru din spumă: 1 Bucată

Echipament

  • Comutator rotativ Pornit/Oprit
  • Funcție de suflare
  • Poziția intermediară de parcare a mânerului pe capul aparatului
  • Depozitarea accesoriilor suplimentare pe capul aparatului
  • Compartiment de depozitare a pieselor mici
  • Mâner pliabil
  • Păstrare accesorii pe aparat
  • Roți fără frână: 4 Bucată
Aspirator umed-uscat KWD 1 W V-12/2/18
Domenii de intrebuintare
  • Terasa
  • Interiorul vechicolului
  • Garaj
  • Pivniță
  • Aspirare eficientă a lichidelor
  • Loc de intrare
  • Cameră pentru hobby
Accesorii
