Aspiratorul umed-uscat KWD 1 W V-12/2/18 cu cap negru se distinge prin designul său compact, puterea sa de aspirare și eficiența energetică – la o putere nominală de intrare de doar 1.000 W. Acest lucru asigură că aparatul oferă rezultate excelente de curățare, indiferent dacă vă confruntați cu murdărie uscată, umedă, fină sau grosieră. Aspiratorul umed-uscat vine cu un container robust din plastic de 12 litri, un cablu de 2 metri și un furtun de aspirație de 1,8 metri cu mâner drept, o duză de podea cu clipsuri, un filtru din spumă și un sac filtrant din fleece. Aspiratorul are, de asemenea, o funcție practică de suflare care poate fi utilizată pentru a curăța în locuri unde aspirarea este dificilă și nu numai. Zona de depozitare de deasupra aparatului poate fi utilizată pentru a așeza în siguranță unelte și piese mici, cum ar fi șuruburi și cuie. Aparatul impresionează, de asemenea, prin depozitarea sa care economisește spațiu, depozitarea simplă a accesoriilor, sistemul de blocare Pull & Push și un mâner de transport cu formă ergonomică pentru a facilita deplasarea dintr-un loc în altul.