Хозяйственный пылесос KWD 1 W V-12/2/18

Компактный, обладающий высокой силой всасывания, и энергоэффективный пылесос KWD 1 W V-12/2/18 впечатляет 12-литровым пластмассовым мусоросборником, 2-метровым кабелем, всасывающим шлангом длиной 1,8 м, а также наличием функции выдувания и 4 поворотных ролика для удобства перемещения.

При своей компактной конструкции аппарат KWD 1 W V-12/2/18 с моторной частью черного цвета впечатляет высокой силой всасывания и энергоэффективностью – потребляемая мощность составляет лишь 1000 Вт. Он гарантирует превосходные результаты сбора сухого и влажного мусора как мелких, так и крупных размеров. Этот хозяйственный пылесос оснащен прочным 12-литровым пластмассовым мусоросборником, 2-метровым кабелем, всасывающим шлангом длиной 1,8 м с прямой рукояткой, насадкой для пола со вставками, поролоновым фильтром и фильтр-мешком из нетканого материала. Кроме того, в нем предусмотрена практичная функция выдувания для удаления мусора из мест, не позволяющих собирать его пылесосом. Панель в верхней части аппарата обеспечивает надежную укладку инструментов и мелких деталей, таких как гвозди или шурупы. Кроме того, аппарат впечатляет компактностью при хранении, удобством размещения принадлежностей, замками Pull & Push и ручкой эргономичной формы, обеспечивающей удобную переноску.

Особенности и преимущества
Хозяйственный пылесос KWD 1 W V-12/2/18: Компактность конструкции
Компактность конструкции
Гибкость в применении и широкие функциональные возможности. Хранение аппарата с экономией места.
Хозяйственный пылесос KWD 1 W V-12/2/18: Практичная функция выдува
Практичная функция выдува
Практичная функция выдува помогает везде, где не получается пропылесосить Легкое удаление грязи, например с гравийной дорожки.
Хозяйственный пылесос KWD 1 W V-12/2/18: Флисовый фильтр-мешок
Флисовый фильтр-мешок
3-слойный нетканый материал, исключительно прочный на разрыв. Для продолжительной работы со стабильной силой всасывания и эффективной фильтрацией пыли.
Панель для укладки мелких предметов
  • Для надежной укладки инструментов и мелких предметов (гвоздей, шурупов и т. п.).
Возможность закрепления рукоятки на корпусе пылесоса
  • На время перерывов в работе рукоятка быстро закрепляется в верхней части пылесоса.
Оптимальное сочетание аппарата со всасывающим шлангом и насадкой для пола
  • Обеспечивает оптимальные результаты сбора любого мусора – сухого или влажного, крупного или мелкого.
  • Максимальное удобство и универсальность в использовании.
Система блокировки "Pull&Push"
  • Для простого, быстрого и надежного открывания и закрывания контейнера
Эргономичная ручка для переноски
  • Возможность легкой и удобной транспортировки аппарата.
Спецификации

Технические характеристики

Номинальная потребляемая мощность (Вт) 1000
Мощность всасывания (Вт) 220
Разрежение (мбар) макс. 220
Расход воздуха (л/с) макс. 43
Объем мусоросборника (л) 12
Материал контейнера для мусора Пластик
Цветовая составляющая Моторная часть Черный Контейнер Желтый
Длина кабеля (м) 2
Номин. диаметр аксессуаров (мм) 35
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Уровень звукового давления (дБ(А)) 74
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 3,579
Вес (с упаковкой) (кг) 5,511
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 349 x 328 x 378

Scope of supply

  • Длина всасывающего шланга: 1.8 м
  • Тип всасывающего шланга: с прямой рукояткой
  • Материал всасывающего шланга: Пластик
  • Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
  • Длина всасывающих трубок.: 0.5 м
  • Номинальный диаметр всасывающих трубок.: 35 мм
  • Материал всасывающих трубок.: Пластик
  • Насадка для влажной и сухой уборки: со вставками
  • Щелевая насадка
  • Флисовый фильтр-мешок: 1 шт.
  • Поролонновый фильтр: 1 шт.

Оснащение

  • Поворотный выключатель (вкл./выкл.)
  • Функция воздуходувки
  • Закрепление рукоятки в верхней части аппарата
  • Дополнительные держатели для принадлежностей в верхней части аппарата
  • Пространство для хранения мелких деталей
  • Складная ручка для переноски
  • Хранение аксессуаров на корпусе
  • Колеса без функции блокировки: 4 шт.
Хозяйственный пылесос KWD 1 W V-12/2/18
Области применения
  • Террасы
  • Интерьер автомобиля
  • Гараж
  • Уборка в подвале
  • Жидкости
  • Уборка на входе в дом
  • Уборка в мастерской
Принадлежности
