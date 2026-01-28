При своей компактной конструкции аппарат KWD 1 W V-12/2/18 с моторной частью черного цвета впечатляет высокой силой всасывания и энергоэффективностью – потребляемая мощность составляет лишь 1000 Вт. Он гарантирует превосходные результаты сбора сухого и влажного мусора как мелких, так и крупных размеров. Этот хозяйственный пылесос оснащен прочным 12-литровым пластмассовым мусоросборником, 2-метровым кабелем, всасывающим шлангом длиной 1,8 м с прямой рукояткой, насадкой для пола со вставками, поролоновым фильтром и фильтр-мешком из нетканого материала. Кроме того, в нем предусмотрена практичная функция выдувания для удаления мусора из мест, не позволяющих собирать его пылесосом. Панель в верхней части аппарата обеспечивает надежную укладку инструментов и мелких деталей, таких как гвозди или шурупы. Кроме того, аппарат впечатляет компактностью при хранении, удобством размещения принадлежностей, замками Pull & Push и ручкой эргономичной формы, обеспечивающей удобную переноску.