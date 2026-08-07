Aspirator umed-uscat KWD 3 V-17/4/20 (BYY)

Caracteristici si beneficii
Aspirator umed-uscat KWD 3 V-17/4/20 (BYY): Filtru tip cartuș
Filtru tip cartuș
Pentru aspirarea uscată și umedă fără înlocuirea suplimentară a filtrului. Instalare și îndepărtare simplă a filtrului prin rotire, fără dispozitiv de blocare suplimentar.
Aspirator umed-uscat KWD 3 V-17/4/20 (BYY): Depozitare practică pentru cablu și accesorii
Depozitare practică pentru cablu și accesorii
Depozitarea accesoriilor într-un mod care economisește spațiu, sigur și ușor accesibil. Cablul de alimentare poate fi depozitat în siguranță cu ajutorul suportului de cablu integrat.
Aspirator umed-uscat KWD 3 V-17/4/20 (BYY): Depozitarea furtunului de aspirare pe capul aparatului
Depozitarea furtunului de aspirare pe capul aparatului
Furtunul de aspirare poate fi depozitat într-un mod care economisește spațiu, fixându-l pe capacul aparatului Mecanisme de fixare intuitive pentru utilizatorii stângaci și dreptaci.
Spațiu de depozitare
  • Pentru depozitarea în siguranță a sculelor și a pieselor mici, cum ar fi șuruburile și cuiele.
Funcție de suflare
  • Peste tot unde nu este posibilă aspirarea, ajută funcția practică de suflare
  • Îndepărtarea cu ușurință a murdăriei, de ex. dintr-un spatiu cu pietriș.
Sac de filtrare din fleece
  • Material fleece triplu stratificat, rezistent la rupere.
  • Pentru o putere de aspirare de durată mai mare și o capacitate mare de reținere a prafului.
Depozitarea intermediară a mânerului pe capacul dispozitivului
  • Așezați rapid mânerul pe capacul aparatului atunci când luați o pauză de la lucru.
Aparatul, furtunul de aspirare și duza de podea sunt adaptate în mod optim.
  • Pentru curațarea perfectă a suprafețelor - umed, uscat, particule mai mici și mai mari
  • Pentru comoditate maximă și flexibilitate în timpul aspirării
Sistem de blocare „Pull & Push"
  • Pentru deschiderea și închiderea ușoară, rapidă și sigură a recipientului.
Mâner pentru transportare ergonomică
  • Permite transportarea convenabilă a aparatului

Specificații tehnice

Date tehnice

puterea nominală de intrare (W) 1000
Putere de aspirație (W) 230
Vacuum (mbar) max. 230
Debit aer (l/s) max. 45
Capacitatea recipientului de murdarie. (l) 17
Material container Plastic
Componentă de culoare Capacul aparatului Negru Recipient Galben Bara de protecție a aparatului Galben
Cablu de racordare (m) 4
Dimensiunea nominală a accesoriului (mm) 35
Tensiune (V) 220 - 240
Frecvență (Hz) 50 - 60
Nivelul presiunii acustice (dB(A)) 74
Culoarea Galben
Greutate fără accesorii (kg) 4,5
Greutate cu ambalaj (kg) 6,7
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 349 x 328 x 492

Scope of supply

  • Lungime furtun de aspirare: 2 m
  • Tip furtun de aspirare: Cu maner curbat
  • Material furtun de aspirare: Plastic
  • Mâner detașabil
  • Cantitate tuburi de aspirare: 2 Bucată
  • Lungime tuburi de aspirare: 0.5 m
  • Diametru nominal tuburi de aspirare: 35 mm
  • Material tuburi de aspirare: Plastic
  • Duză de pardoseală umed/uscată: Clips
  • Duza pentru spații înguste

Echipament

  • Filtru tip cartuș: Celuloză
  • Sac de filtrare din fleece: 3-straturi
  • Comutator rotativ Pornit/Oprit
  • Funcție de suflare
  • Poziția intermediară de parcare a mânerului pe capul aparatului
  • Depozitarea furtunului de aspirare pe capul aparatului
  • Depozitarea accesoriilor suplimentare pe capul aparatului
  • Compartiment de depozitare a pieselor mici
  • Mâner pliabil
  • Cârlig pentru cablu
  • Poziție de parcare
  • Păstrare accesorii pe aparat
  • Bară de protecție
  • Roți fără frână: 4 Bucată
Aspirator umed-uscat KWD 3 V-17/4/20 (BYY)
Domenii de intrebuintare
  • Terasa
  • Interiorul vechicolului
  • Garaj
  • Atelier
  • Pivniță
  • Aspirare eficientă a lichidelor
  • Loc de intrare
  • Cameră pentru hobby
Accesorii
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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