Aspirator umed-uscat WD 2 Plus V-15/4/18
Aspiratorul umed/uscat WD 2 Plus V-15/4/18 poate fi folosit pentru aproape toate tipurile de murdărie datorită recipientului său din plastic de 15 l, cablului de 4 m, furtunului de aspirație de 1,8 m și funcției de suflare.
Aspiratorul umed-uscat WD 2 Plus V-15/4/18 impresionează prin designul său compact, puterea excelentă de aspirare și eficiența energetică – cu o putere nominală de intrare de doar 1.000 W. Acest aparat obține rezultate excelente de curățare, indiferent dacă vă confruntați cu murdărie uscată, umedă, fină sau grosieră. Aspiratorul umed-uscat vine cu un container robust din plastic de 15 litri, un cablu de 4 metri și un furtun de aspirație de 1,8 metri cu mâner drept, o duză de podea cu clipsuri, filtru din spumă și un sac filtrant din fleece. Aspiratorul are, de asemenea, o funcție practică de suflare care poate fi utilizată pentru a curăța în locuri unde aspirarea este dificilă și nu numai. Suprafața de depozitare de deasupra aparatului este utilizată pentru depozitarea sigură a uneltelor și a pieselor mici, cum ar fi șuruburi și cuie. Tuburile și duzele de podea pot fi, de asemenea, depozitate rapid și convenabil în poziția de parcare prevăzută pe bara de protecție. În plus, aparatul se mândrește cu un design compact, depozitarea ușoară a accesoriilor, sistemul de blocare Pull & Push și un mâner de transport cu formă ergonomică, ceea ce îl face confortabil de transportat.
Caracteristici si beneficii
Depozitare practică a accesoriilorDepozitarea accesoriilor într-un mod care economisește spațiu, sigur și ușor accesibil. Dispozitiv compact
Funcție de suflarePeste tot unde nu este posibilă aspirarea, ajută funcția practică de suflare Îndepărtarea cu ușurință a murdăriei, de ex. dintr-un spatiu cu pietriș.
Sac de filtrare din fleeceMaterial fleece triplu stratificat, rezistent la rupere. Pentru o putere de aspirare de durată mai mare și o capacitate mare de reținere a prafului.
Spațiu de depozitare
- Pentru depozitarea în siguranță a uneltelor și a pieselor mici, cum ar fi șuruburile sau cuiele.
Poziție practică de staționare
- În caz de întrerupere a lucrului, tubul de aspirare și duza de podea pot fi parcate comod și rapid
Depozitarea intermediară a mânerului pe capacul dispozitivului
- Așezați rapid mânerul pe capacul aparatului atunci când luați o pauză de la lucru.
Aparatul, furtunul de aspirare și duza de podea sunt adaptate în mod optim.
- Pentru curațarea perfectă a suprafețelor - umed, uscat, particule mai mici și mai mari
- Pentru comoditate maximă și flexibilitate în timpul aspirării
Sistem de blocare „Pull & Push"
- Pentru deschiderea și închiderea ușoară, rapidă și sigură a recipientului.
Mâner pentru transportare ergonomică
- Aparatul este ușor și comod de transportat
Specificații tehnice
Date tehnice
|puterea nominală de intrare (W)
|1000
|Putere de aspirație (W)
|220
|Vacuum (mbar)
|max. 220
|Debit aer (l/s)
|max. 43
|Capacitatea recipientului de murdarie. (l)
|15
|Material container
|Plastic
|Componentă de culoare
|Capacul aparatului Galben Recipient Galben Bara de protecție a aparatului Galben
|Cablu de racordare (m)
|4
|Dimensiunea nominală a accesoriului (mm)
|35
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|74
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|4,3
|Greutate cu ambalaj (kg)
|6,3
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|349 x 328 x 430
Scope of supply
- Lungime furtun de aspirare: 1.8 m
- Tip furtun de aspirare: Cu mâner drept
- Material furtun de aspirare: Plastic
- Cantitate tuburi de aspirare: 2 Bucată
- Lungime tuburi de aspirare: 0.5 m
- Diametru nominal tuburi de aspirare: 35 mm
- Material tuburi de aspirare: Plastic
- Duză de pardoseală umed/uscată: Clips
- Duza pentru spații înguste
- Sac de filtrare din fleece: 1 Bucată, 3-straturi
- Filtru din spumă: 1 Bucată
Echipament
- Comutator rotativ Pornit/Oprit
- Funcție de suflare
- Poziția intermediară de parcare a mânerului pe capul aparatului
- Depozitarea accesoriilor suplimentare pe capul aparatului
- Compartiment de depozitare a pieselor mici
- Mâner pliabil
- Poziție de parcare
- Păstrare accesorii pe aparat
- Bară de protecție
- Roți fără frână: 4 Bucată
Video
Domenii de intrebuintare
- Terasa
- Interiorul vechicolului
- Garaj
- Pivniță
- Aspirare eficientă a lichidelor
- Loc de intrare
- Cameră pentru hobby