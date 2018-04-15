Aspiratorul umed-uscat WD 2 Plus V-15/4/18 impresionează prin designul său compact, puterea excelentă de aspirare și eficiența energetică – cu o putere nominală de intrare de doar 1.000 W. Acest aparat obține rezultate excelente de curățare, indiferent dacă vă confruntați cu murdărie uscată, umedă, fină sau grosieră. Aspiratorul umed-uscat vine cu un container robust din plastic de 15 litri, un cablu de 4 metri și un furtun de aspirație de 1,8 metri cu mâner drept, o duză de podea cu clipsuri, filtru din spumă și un sac filtrant din fleece. Aspiratorul are, de asemenea, o funcție practică de suflare care poate fi utilizată pentru a curăța în locuri unde aspirarea este dificilă și nu numai. Suprafața de depozitare de deasupra aparatului este utilizată pentru depozitarea sigură a uneltelor și a pieselor mici, cum ar fi șuruburi și cuie. Tuburile și duzele de podea pot fi, de asemenea, depozitate rapid și convenabil în poziția de parcare prevăzută pe bara de protecție. În plus, aparatul se mândrește cu un design compact, depozitarea ușoară a accesoriilor, sistemul de blocare Pull & Push și un mâner de transport cu formă ergonomică, ceea ce îl face confortabil de transportat.