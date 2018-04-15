При своей компактной конструкции аппарат WD 2 Plus V-15/4/18 впечатляет высокой силой всасывания и энергоэффективностью – потребляемая мощность составляет лишь 1000 Вт. Он гарантирует превосходные результаты сбора сухого и влажного мусора как мелких, так и крупных размеров. Этот хозяйственный пылесос оснащен прочным 15-литровым пластмассовым мусоросборником, 4-метровым кабелем, всасывающим шлангом длиной 1,8 м с прямой рукояткой, насадкой для пола со вставками, поролоновым фильтром и фильтр-мешком из нетканого материала. В нем предусмотрена практичная функция выдувания, позволяющая удалять мусор из мест, недоступных для уборки пылесосом. Панель в верхней части аппарата обеспечивает надежную укладку инструментов и мелких деталей, таких как гвозди или шурупы. Насадка для пола и удлинительные трубки могут быстро и удобно закрепляться на отбойнике пылесоса. Кроме того, он впечатляет компактностью, удобством хранения принадлежностей, замками Pull & Push и ручкой эргономичной формы, обеспечивающей удобную переноску.