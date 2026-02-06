Aspirator umed-uscat WD 4 V-20/4/35
Un partener puternic: WD 4 V-20/4/35, cu un recipient din plastic de 20 de litri, cablu de 4 metri și furtun de aspirație de 3,5 metri lungime, curăță eficient fără a lăsa murdărie în urmă.
Aspirare puternică și eficiență energetică, cu un consum de numai 1000 de wați. Deoarece duza de podea, furtunul de aspirare și aparatul sunt perfect adaptate, puteți obține rezultate de curățare perfecte și puteți îndepărta murdăria umedă, uscată, fină sau grosieră fără întreruperi și fără a fi nevoie să schimbați filtrul. WD 4 V-20/4/35 este echipat cu un recipient din plastic robust, rezistent la impact, de 20 de litri, un cablu de 4 metri, un furtun de aspirare de 3,5 metri, un filtru plat plisat și un sac de filtrare din fleece. Datorită tehnologiei brevetate, filtrul aspiratorului poate fi îndepărtat ușor și rapid în câteva secunde, fără a intra în contact cu murdăria. Mânerul detașabil permite ca accesoriile să fie atașate direct la furtunul de aspirare. Furtunul poate fi depozitat compact pe capacul aparatului. De asemenea, capul aparatului oferă suficient spațiu pentru a ține piese mici atunci când este necesar. Bara de protecție permite, de asemenea, depozitarea rapidă și comodă a tuburilor și a duzei de podea. Printre alte avantaje se numără sistemul de blocare "Pull & Push" pentru deschiderea și închiderea ușoară a recipientului, precum și un mâner de transport ergonomic pentru transportarea comodă a dispozitivului.
Caracteristici si beneficii
Tehnologie brevetată de îndepărtarea filtruluiFiltrul poate fi îndepărtat cu ușurință, fără a intra în contact direct cu murdăria Pentru aspirare umedă/uscată, fără schimbarea filtrului.
Depozitarea furtunului de aspirare pe capul aparatuluiFurtunul de aspirare poate fi depozitat într-un mod care economisește spațiu, fixându-l pe capacul aparatului Mecanisme de fixare intuitive pentru utilizatorii stângaci și dreptaci.
Depozitare practică pentru cablu și accesoriiDepozitarea accesoriilor într-un mod care economisește spațiu, sigur și ușor accesibil. Cablul de alimentare poate fi depozitat în siguranță cu ajutorul suportului de cablu integrat.
Sac de filtrare din fleece
- Material fleece triplu stratificat, rezistent la rupere.
- Pentru o putere de aspirare de durată mai mare și o retenție remarcabilă a prafului.
Poziție practică de staționare
- În caz de întrerupere a lucrului, tubul de aspirare și duza de podea pot fi parcate comod și rapid
Spațiu de depozitare
- Pentru depozitarea în siguranță a uneltelor și a pieselor mici, cum ar fi șuruburile și cuiele.
Depozitarea intermediară a mânerului pe capacul dispozitivului
- Așezați rapid mânerul pe capacul aparatului atunci când luați o pauză de la lucru.
Mâner detașabil
- Posibilitatea atașării diferitor duze direct pe furtunul de aspirare.
- Pentru curatare ușoară, chiar și în cele mai înguste spații.
Aparatul, furtunul de aspirare și duza de podea sunt adaptate în mod optim.
- Pentru curațarea perfectă a suprafețelor - umed, uscat, particule mai mici și mai mari
- Pentru comoditate maximă și flexibilitate în timpul aspirării
Sistem de blocare „Pull & Push"
- Pentru deschiderea și închiderea ușoară, rapidă și sigură a recipientului.
Specificații tehnice
Date tehnice
|puterea nominală de intrare (W)
|1000
|Putere de aspirație (W)
|240
|Vacuum (mbar)
|max. 240
|Debit aer (l/s)
|max. 55
|Capacitatea recipientului de murdarie. (l)
|20
|Material container
|Plastic
|Componentă de culoare
|Capacul aparatului Galben Bara de protecție a aparatului Galben Recipient Galben
|Cablu de racordare (m)
|4
|Dimensiunea nominală a accesoriului (mm)
|35
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|73
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|6,8
|Greutate cu ambalaj (kg)
|10
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|384 x 365 x 526
Scope of supply
- Lungime furtun de aspirare: 3.5 m
- Tip furtun de aspirare: Cu maner curbat
- Material furtun de aspirare: Plastic
- Mâner detașabil
- Cantitate tuburi de aspirare: 2 Bucată
- Lungime tuburi de aspirare: 0.5 m
- Diametru nominal tuburi de aspirare: 35 mm
- Material tuburi de aspirare: Plastic
- Duză de pardoseală umed/uscată: Clips
- Duza pentru spații înguste
- Filtru de tip evantai: Cartuș penrtu filtrare, detașabil
- Sac de filtrare din fleece: 1 Bucată
Echipament
- Comutator rotativ Pornit/Oprit
- Poziția intermediară de parcare a mânerului pe capul aparatului
- Depozitarea furtunului de aspirare pe capul aparatului
- Depozitarea accesoriilor suplimentare pe capul aparatului
- Compartiment de depozitare a pieselor mici
- Cârlig pentru cablu
- Poziție de parcare
- Păstrare accesorii pe aparat
- Bară de protecție
- Roți fără frână: 4 Bucată
Video
Domenii de intrebuintare
- Terasa
- Interiorul vechicolului
- Garaj
- Atelier
- Pivniță
- Aspirare eficientă a lichidelor
- Loc de intrare
- Cameră pentru hobby