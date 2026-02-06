Aspirare puternică și eficiență energetică, cu un consum de numai 1000 de wați. Deoarece duza de podea, furtunul de aspirare și aparatul sunt perfect adaptate, puteți obține rezultate de curățare perfecte și puteți îndepărta murdăria umedă, uscată, fină sau grosieră fără întreruperi și fără a fi nevoie să schimbați filtrul. WD 4 V-20/4/35 este echipat cu un recipient din plastic robust, rezistent la impact, de 20 de litri, un cablu de 4 metri, un furtun de aspirare de 3,5 metri, un filtru plat plisat și un sac de filtrare din fleece. Datorită tehnologiei brevetate, filtrul aspiratorului poate fi îndepărtat ușor și rapid în câteva secunde, fără a intra în contact cu murdăria. Mânerul detașabil permite ca accesoriile să fie atașate direct la furtunul de aspirare. Furtunul poate fi depozitat compact pe capacul aparatului. De asemenea, capul aparatului oferă suficient spațiu pentru a ține piese mici atunci când este necesar. Bara de protecție permite, de asemenea, depozitarea rapidă și comodă a tuburilor și a duzei de podea. Printre alte avantaje se numără sistemul de blocare "Pull & Push" pentru deschiderea și închiderea ușoară a recipientului, precum și un mâner de transport ergonomic pentru transportarea comodă a dispozitivului.