Хозяйственный пылесос WD 4 V-20/4/35
Мощный партнер: WD 4 V-20/4/35 с 20-литровым пластиковым контейнером, 4-метровым шнуром и 3,5-метровым всасывающим шлангом эффективно очищает, не оставляя после себя грязи.
Мощное всасывание и энергоэффективность при потребляемой мощности всего 1000 Вт. Поскольку насадка для пола, всасывающий шланг и устройство идеально согласованы друг с другом, вы можете добиться отличных результатов очистки и удалить влажную, сухую, мелкую или крупную грязь без перерывов и без замены фильтра. WD 4 V-20/4/35 оснащен прочным, ударопрочным пластиковым контейнером объемом 20 литров, шнуром длиной 4 метра, всасывающим шлангом длиной 3,5 метра, плоским складчатым фильтром и мешочным фильтром из нетканого материала. Благодаря запатентованной технологии фильтр в пылесосе для влажной и сухой уборки можно легко и быстро снять за несколько секунд, не соприкасаясь с какой-либо грязью. Съемная ручка позволяет прикреплять аксессуары непосредственно к всасывающему шлангу. Шланг можно компактно хранить на самом пылесосе. На крышке аппарата также есть достаточно места для хранения мелких деталей, когда это необходимо. К другим преимуществам можно отнести запирающую систему «Pull&Push» для легкого открывания и закрывания контейнера, а также ручку для переноски эргономичной формы для удобной транспортировки устройства.
Особенности и преимущества
Уникальная запатентованная технология съемного фильтраИзвлечение фильтра осуществляется мгновенно и без контакта с грязью – достаточно разблокировать кассету и выдвинуть ее из корпуса пылесоса. Возможность сухой и влажной уборки без замены фильтра.
Хранение всасывающего шланга на корпусе устройстваКомпактное подвешивание всасывающего шланга в верхней части аппарата. Простота фиксации, удобство как для правшей, так и для левшей.
Удобное и практичное хранения кабеля и аксессуаровУдобное и компактное хранение принадлежностей и их постоянное нахождение под рукой. Безопасное хранение соединительного кабеля на встроенном крюке.
Флисовый фильтр-мешок
- 3-слойный нетканый материал, исключительно прочный на разрыв.
- Для продолжительной работы со стабильной силой всасывания и эффективной фильтрацией пыли.
Удобное парковочное положение
- На время перерывов в работе удлинительная трубка со шлангом и насадкой для пола быстро закрепляется на корпусе пылесоса.
Панель для укладки мелких предметов
- Для надежной укладки инструментов и мелких предметов (гвоздей, шурупов и т. п.).
Возможность закрепления рукоятки на корпусе пылесоса
- На время перерывов в работе рукоятка быстро закрепляется в верхней части пылесоса.
Съемная ручка
- Возможность присоединения насадок прямо к всасывающему шлангу.
- Простота уборки даже в труднодоступных местах.
Оптимальное сочетание аппарата со всасывающим шлангом и насадкой для пола
- Обеспечивает оптимальные результаты сбора любого мусора – сухого или влажного, крупного или мелкого.
- Максимальное удобство и универсальность в использовании.
Система блокировки "Pull&Push"
- Для простого, быстрого и надежного открывания и закрывания контейнера
Спецификации
Технические характеристики
|Номинальная потребляемая мощность (Вт)
|1000
|Мощность всасывания (Вт)
|240
|Разрежение (мбар)
|макс. 240
|Расход воздуха (л/с)
|макс. 55
|Объем мусоросборника (л)
|20
|Материал контейнера для мусора
|Пластик
|Цветовая составляющая
|Моторная часть Желтый Отбойник аппарата Желтый Контейнер Желтый
|Длина кабеля (м)
|4
|Номин. диаметр аксессуаров (мм)
|35
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|73
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|6,757
|Вес (с упаковкой) (кг)
|10
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|384 x 365 x 526
Scope of supply
- Длина всасывающего шланга: 3.5 м
- Тип всасывающего шланга: с изогнутой рукояткой
- Материал всасывающего шланга: Пластик
- Съемная ручка
- Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
- Длина всасывающих трубок.: 0.5 м
- Номинальный диаметр всасывающих трубок.: 35 мм
- Материал всасывающих трубок.: Пластик
- Насадка для влажной и сухой уборки: со вставками
- Щелевая насадка
- Плоский складчатый фильтр: в съемной кассете
- Флисовый фильтр-мешок: 1 шт.
Оснащение
- Поворотный выключатель (вкл./выкл.)
- Закрепление рукоятки в верхней части аппарата
- Хранение всасывающего шланга на корпусе устройства
- Дополнительные держатели для принадлежностей в верхней части аппарата
- Пространство для хранения мелких деталей
- Держатель для сетевого кабеля
- Возможность «парковки»
- Хранение аксессуаров на корпусе
- Ударопрочный бампер по периметру
- Колеса без функции блокировки: 4 шт.
Видео
Области применения
- Террасы
- Интерьер автомобиля
- Гараж
- Уборка в мастерской
- Уборка в подвале
- Жидкости
- Уборка на входе в дом
