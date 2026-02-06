Мощное всасывание и энергоэффективность при потребляемой мощности всего 1000 Вт. Поскольку насадка для пола, всасывающий шланг и устройство идеально согласованы друг с другом, вы можете добиться отличных результатов очистки и удалить влажную, сухую, мелкую или крупную грязь без перерывов и без замены фильтра. WD 4 V-20/4/35 оснащен прочным, ударопрочным пластиковым контейнером объемом 20 литров, шнуром длиной 4 метра, всасывающим шлангом длиной 3,5 метра, плоским складчатым фильтром и мешочным фильтром из нетканого материала. Благодаря запатентованной технологии фильтр в пылесосе для влажной и сухой уборки можно легко и быстро снять за несколько секунд, не соприкасаясь с какой-либо грязью. Съемная ручка позволяет прикреплять аксессуары непосредственно к всасывающему шлангу. Шланг можно компактно хранить на самом пылесосе. На крышке аппарата также есть достаточно места для хранения мелких деталей, когда это необходимо. К другим преимуществам можно отнести запирающую систему «Pull&Push» для легкого открывания и закрывания контейнера, а также ручку для переноски эргономичной формы для удобной транспортировки устройства.