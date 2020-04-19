WD 3 S V-19/4/20 este puternic și eficient din punct de vedere energetic, cu un consum de energie de numai 1000 W. Aspiratorul, precum și furtunul de aspirație și duza pentru podea Clips sunt perfect potrivite - pentru cele mai bune rezultate de curățare pe uscat și umed pentru murdărie fină sau grosieră. Aspiratorul impresionează prin designul său compact și un recipient robust din oțel inoxidabil de 19 l, cablu de 4 m, furtun de aspirație de 2 m și punga sa de filtru din fleece. Datorită filtrului cartuş, este posibilă aspirarea murdăriei umede şi uscate fără înlocuirea filtrului. Funcția de suflare este utilă pentru curățarea zonelor greu accesibile. Furtunul este depozitat prin agățarea acestuia de capacul aspiratorului, economisind astfel spațiu. Cablul poate fi depozitat pe cârlig. Sistemul de blocare „Pull & Push” permite deschiderea și închiderea simplă a containerului. Manerul aspiratorului poate fi scos și accesoriul poate fi conectat direct la furtunul de aspiratie. De asemenea, inteligent: uneltele sau piesele mici pot fi așezate pe zona de pe capacul aspiratorului. Mânerul de transport cu formă ergonomică permite un transport confortabil.