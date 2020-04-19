Мощный и энергоэффективный пылесос WD 3 S V-19/4/20 с потребляемой мощностью всего 1000 Вт. Пылесос, а также всасывающий шланг и насадка для пола Clips идеально подходят для достижения наилучших результатов уборки ддя сухой, мокрой, мелкой или крупной грязи. Пылесос для сухой и влажной уборки впечатляет своей компактной конструкцией, прочным 19-литровым контейнером из нержавеющей стали, 4-метровым кабелем, 2-метровым всасывающим шлангом и флисовым мешком-фильтром. Благодаря цельному картриджному фильтру можно пылесосить как влажную, так и сухую грязь без замены фильтра. Функция продувки полезна для очистки труднодоступных мест. Шланг хранится, подвешивая его на корпусе самого пылесоса, что экономит место. Кабель можно хранить на крюке для кабеля, трубках и насадках для пола. Система блокировки «Pull & Push» позволяет легко открывать и закрывать контейнер. Ручку пылесоса можно снять, а насадку можно подключить непосредственно к всасывающему шлангу. Также умно: инструменты или мелкие детали можно положить на место на головке машины. Эргономичная ручка для переноски обеспечивает удобную транспортировку.