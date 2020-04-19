Хозяйственный пылесос WD 3 S V-19/4/20
Контейнер из нержавеющей стали объемом 19 л, кабель длиной 4 м и всасывающий шланг длиной 2 м: WD 3 S V-19/4/20 впечатляет цельным картриджным фильтром, мощностью, эффективностью и привлекательным соотношением цены и качества.
Мощный и энергоэффективный пылесос WD 3 S V-19/4/20 с потребляемой мощностью всего 1000 Вт. Пылесос, а также всасывающий шланг и насадка для пола Clips идеально подходят для достижения наилучших результатов уборки ддя сухой, мокрой, мелкой или крупной грязи. Пылесос для сухой и влажной уборки впечатляет своей компактной конструкцией, прочным 19-литровым контейнером из нержавеющей стали, 4-метровым кабелем, 2-метровым всасывающим шлангом и флисовым мешком-фильтром. Благодаря цельному картриджному фильтру можно пылесосить как влажную, так и сухую грязь без замены фильтра. Функция продувки полезна для очистки труднодоступных мест. Шланг хранится, подвешивая его на корпусе самого пылесоса, что экономит место. Кабель можно хранить на крюке для кабеля, трубках и насадках для пола. Система блокировки «Pull & Push» позволяет легко открывать и закрывать контейнер. Ручку пылесоса можно снять, а насадку можно подключить непосредственно к всасывающему шлангу. Также умно: инструменты или мелкие детали можно положить на место на головке машины. Эргономичная ручка для переноски обеспечивает удобную транспортировку.
Особенности и преимущества
Патронный (картриджный) фильтрДля чередования операций влажной и сухой уборки без замены фильтра. Простые установка и отсоединение фильтра путем поворота, без использования дополнительного фиксирующего элемента.
Удобное и практичное хранения кабеля и аксессуаровУдобное и компактное хранение принадлежностей и их постоянное нахождение под рукой. Безопасное хранение соединительного кабеля на встроенном крюке.
Хранение всасывающего шланга на корпусе устройстваКомпактное подвешивание всасывающего шланга в верхней части аппарата. Простота фиксации, удобство как для правшей, так и для левшей.
Панель для укладки мелких предметов
- Для надежной укладки инструментов и мелких предметов (гвоздей, шурупов и т. п.).
Практичная функция выдува
- Практичная функция выдува помогает везде, где не получается пропылесосить
- Легкое удаление грязи, например с гравийной дорожки.
Флисовый фильтр-мешок
- 3-слойный нетканый материал, исключительно прочный на разрыв.
- Для продолжительной работы со стабильной силой всасывания и эффективной фильтрацией пыли.
Возможность закрепления рукоятки на корпусе пылесоса
- На время перерывов в работе рукоятка быстро закрепляется в верхней части пылесоса.
Оптимальное сочетание аппарата со всасывающим шлангом и насадкой для пола
- Обеспечивает оптимальные результаты сбора любого мусора – сухого или влажного, крупного или мелкого.
- Максимальное удобство и универсальность в использовании.
Система блокировки "Pull&Push"
- Для простого, быстрого и надежного открывания и закрывания контейнера
Эргономичная ручка для переноски
- Возможность легкой и удобной транспортировки аппарата.
Спецификации
Технические характеристики
|Номинальная потребляемая мощность (Вт)
|1000
|Мощность всасывания (Вт)
|230
|Разрежение (мбар)
|макс. 230
|Расход воздуха (л/с)
|макс. 45
|Объем мусоросборника (л)
|19
|Материал контейнера для мусора
|з нержавеющей стали
|Цветовая составляющая
|Моторная часть Желтый Контейнер з нержавеющей стали Отбойник аппарата Желтый
|Длина кабеля (м)
|4
|Номин. диаметр аксессуаров (мм)
|35
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|74
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|4,913
|Вес (с упаковкой) (кг)
|7,208
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|353 x 328 x 523
Scope of supply
- Длина всасывающего шланга: 2 м
- Тип всасывающего шланга: с изогнутой рукояткой
- Материал всасывающего шланга: Пластик
- Съемная ручка
- Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
- Длина всасывающих трубок.: 0.5 м
- Номинальный диаметр всасывающих трубок.: 35 мм
- Материал всасывающих трубок.: Пластик
- Насадка для влажной и сухой уборки: со вставками
- Щелевая насадка
- Патронный (картриджный) фильтр: Целлюлоза
- Флисовый фильтр-мешок: 1 шт.
Оснащение
- Поворотный выключатель (вкл./выкл.)
- Функция воздуходувки
- Закрепление рукоятки в верхней части аппарата
- Хранение всасывающего шланга на корпусе устройства
- Дополнительные держатели для принадлежностей в верхней части аппарата
- Пространство для хранения мелких деталей
- Складная ручка для переноски
- Держатель для сетевого кабеля
- Возможность «парковки»
- Хранение аксессуаров на корпусе
- Ударопрочный бампер по периметру
- Колеса без функции блокировки: 4 шт.
Видео
Области применения
- Террасы
- Интерьер автомобиля
- Гараж
- Уборка в мастерской
- Уборка в подвале
- Жидкости
- Уборка на входе в дом
- Уборка в мастерской