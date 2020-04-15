WD 3 S V-15/4/20 este puternic și eficient din punct de vedere energetic, având un consum de energie de doar 1000 W. Aspiratorul, furtunul de aspirare și duza de podea sunt perfect potrivite pentru cele mai bune rezultate de curățare pentru murdărie uscată, umedă, fină sau grosieră. Aspiratorul umed-uscat impresionează prin designul său compact și un container robust din oțel inoxidabil de 15 litri, cablu de 4 metri, furtun de aspirare de 2 metri și sac de filtrare din fleece. Datorită filtrului cartuș, este posibil să se aspire atât murdăria umedă, cât și cea uscată fără înlocuirea lui. Funcția de suflare este utilă pentru curățarea zonelor greu accesibile. Furtunul este depozitat prin fixarea lui pe capac, economisind astfel spațiu. Cablul poate fi depozitat pe cârligul special conceput, tuburile și duzele de podea pe bara de protecție. Sistemul de blocare "Pull & Push" permite deschiderea și închiderea simplă a containerului. Mânerul aspiratorului poate fi înlăturat și accesoriul poate fi conectat direct la furtunul de aspirare. De asemenea: Uneltele sau piesele mici pot fi așezate pe capacul aspiratorului. Mânerul ergonomic permite transportul confortabil.