Putere de aspirare și eficiență energetică excelente – cu un consum de energie de doar 1000 wați. Deoarece duza de pardoseală, furtunul de aspirație și dispozitivul sunt perfect coordonate, puteți obține rezultate optime de curățare și puteți îndepărta murdăria umedă, uscată, fină sau grosieră fără întreruperi și fără a fi nevoie să schimbați filtrul. WD 4 S V-20/4/35 dispune de un recipient din oțel inoxidabil de 20 de litri robust, rezistent la impact, un cablu de 4 metri, un furtun de aspirație de 3,5 metri, un filtru pliat plat și un sac de filtru din fleece. Filtrul din aspiratorul umed și uscat poate fi îndepărtat ușor și rapid în câteva secunde – fără a intra în contact cu murdăria. Mânerul detașabil permite atașarea accesoriilor direct la furtunul de aspirație. Furtunul poate fi depozitat compact pe capul dispozitivului. Capul dispozitivului oferă, de asemenea, suficient spațiu pentru a stoca în siguranță piesele mici atunci când este necesar, cum ar fi șuruburi și cuie. Poziția de parcare prevăzută pe bara de protecție permite, de asemenea, depozitarea rapidă și convenabilă a tuburilor și a duzei de podea. Alte avantaje includ sistemul de blocare „Pull & Push” pentru deschiderea și închiderea ușoară a containerului, precum și un mâner de transport cu formă ergonomică pentru transportul comod al dispozitivului.