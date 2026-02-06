Превосходная мощность всасывания и энергоэффективность — при потребляемой мощности всего 1000 Вт. Поскольку насадка для пола, всасывающий шланг и устройство идеально согласованы друг с другом, вы можете добиться оптимальных результатов очистки и удалить влажную, сухую, мелкую или крупную грязь без перерывов и без замены фильтра. WD 4 S V-20/4/35 оснащен ударопрочным 20-литровым контейнером из нержавеющей стали, 4-метровым шнуром, 3,5-метровым всасывающим шлангом, плоским складчатым фильтром и фильтр-мешком из нетканого материала. Фильтр в пылесосе для влажной и сухой уборки можно легко и быстро снять за несколько секунд, не соприкасаясь с какой-либо грязью. Съемная ручка позволяет прикреплять аксессуары непосредственно к всасывающему шлангу. Шланг можно компактно хранить на самом устройстве. Также на крышке достаточно места для безопасного хранения мелких деталей, таких как винты и гвозди. Парковочное положение на бампере также позволяет быстро и удобно хранить трубки и насадку для пола. К другим преимуществам можно отнести запирающую систему «Pull&Push» для легкого открывания и закрывания контейнера, а также ручку для переноски эргономичной формы для удобной транспортировки устройства.