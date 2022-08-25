Curățare de top: WD 6 P V-25/8/22/T garantează rezultate perfecte cu un consum de energie de doar 1300 wați – pe toate tipurile de murdărie, fie uscată sau umedă, fină sau grosieră. Aspiratorul umed și uscat vine cu un recipient din plastic robust, rezistent la impact fizic, de 25 de litri, un cablu de 8 metri, un furtun de aspirație de 2,2 metri cu mâner, tuburi din oțel inoxidabil, o duză de podea comutabilă, un filtru pliat plat și un sac de filtru din fleece. Priza integrată cu întrerupător automat de pornire/oprire permite conectarea unor scule electrice precum ferăstraie sau șlefuitoare. Murdăria rezultată este îndepărtată imediat prin aspirare. Comutatorul rotativ permite utilizatorului să ajusteze puterea de aspirație pentru a satisface nevoile sale. Murdăria umedă și uscată poate fi aspirată fără a fi nevoie de schimbarea suplimentară a filtrului datorită filtrului pliat plat. Filtrul poate fi îndepărtat și curățat în câteva secunde fără a intra în contact cu murdăria. În plus, filtrul poate fi curățat eficient prin apăsarea butonului de curățare a filtrului, restabilind cu ușurință puterea de aspirație completă. Tuburile și duza de podea pot fi depozitate atunci când faceți o pauză scurtă de la lucru. Include un raft de depozitare, depozitare pentru cablu și depozitare pentru accesorii, precum și un mâner de transport patentat, cu formă ergonomică, 3 în 1.