Aspirator umed-uscat WD 6 P V-25/8/22/T
Aspiratorul WD 6 P V-25/8/22/T, care dispune de o priză de curent pentru scule electrice, un recipient de plastic de 25 de litri, un cablu de 8 metri și un furtun de aspirație de 2,2 metri, este extrem de eficient din punct de vedere energetic și oferă o putere de aspirație foarte mare.
Curățare de top: WD 6 P V-25/8/22/T garantează rezultate perfecte cu un consum de energie de doar 1300 wați – pe toate tipurile de murdărie, fie uscată sau umedă, fină sau grosieră. Aspiratorul umed și uscat vine cu un recipient din plastic robust, rezistent la impact fizic, de 25 de litri, un cablu de 8 metri, un furtun de aspirație de 2,2 metri cu mâner, tuburi din oțel inoxidabil, o duză de podea comutabilă, un filtru pliat plat și un sac de filtru din fleece. Priza integrată cu întrerupător automat de pornire/oprire permite conectarea unor scule electrice precum ferăstraie sau șlefuitoare. Murdăria rezultată este îndepărtată imediat prin aspirare. Comutatorul rotativ permite utilizatorului să ajusteze puterea de aspirație pentru a satisface nevoile sale. Murdăria umedă și uscată poate fi aspirată fără a fi nevoie de schimbarea suplimentară a filtrului datorită filtrului pliat plat. Filtrul poate fi îndepărtat și curățat în câteva secunde fără a intra în contact cu murdăria. În plus, filtrul poate fi curățat eficient prin apăsarea butonului de curățare a filtrului, restabilind cu ușurință puterea de aspirație completă. Tuburile și duza de podea pot fi depozitate atunci când faceți o pauză scurtă de la lucru. Include un raft de depozitare, depozitare pentru cablu și depozitare pentru accesorii, precum și un mâner de transport patentat, cu formă ergonomică, 3 în 1.
Caracteristici si beneficii
Priză cu mecanism de pornire/ oprire pentru utilizarea de scule electriceMurdăria care rezultă din rindeluire, tăiere sau polizare este aspirată direct. Aspiratorul este pornit/oprit imediat, prin intermediul sculei electrice.
Curățarea eficientă a filtrelorJeturi puternice de aer, in impulsuri, deplaseaza mizeria de pe filtru in container, la apasarea unui buton. Randamentul de aspirare este refacut rapid
Tehnologie brevetată de îndepărtarea filtruluiFiltrul poate fi îndepărtat cu ușurință, fără a intra în contact direct cu murdăria Pentru aspirare umedă/uscată, fără schimbarea filtrului.
Depozitarea furtunului de aspirare pe capul aparatului
- Furtunul de aspirare poate fi depozitat într-un mod care economisește spațiu, fixându-l pe capacul aparatului
- Mecanisme de fixare intuitive pentru utilizatorii stângaci și dreptaci.
Sac de filtrare din fleece
- Material fleece triplu stratificat, rezistent la rupere.
- Pentru o putere de aspirare de durată mai mare și o retenție remarcabilă a prafului.
Depozitare practică pentru cablu și accesorii
- Depozitarea accesoriilor într-un mod care economisește spațiu, sigur și ușor accesibil.
- Cablul de alimentare poate fi depozitat rapid cu ajutorul cârligelor de cablu integrate.
Poziție practică de staționare
- În caz de întrerupere a lucrului, tubul de aspirare și duza de podea pot fi parcate comod și rapid
Mâner detașabil
- Posibilitatea atașării diferitor duze direct pe furtunul de aspirare.
- Pentru curatare ușoară, chiar și în cele mai înguste spații.
Funcție de suflare
- Peste tot unde nu este posibilă aspirarea, ajută funcția practică de suflare
- Îndepărtarea cu ușurință a murdăriei, de ex. dintr-un spatiu cu pietriș.
- Curățare delicată pentru suprafețe delicate sau obiecte sensibile.
Aparatul, furtunul de aspirare și duza de podea sunt adaptate în mod optim.
- Pentru curațarea perfectă a suprafețelor - umed, uscat, particule mai mici și mai mari
- Pentru comoditate maximă și flexibilitate în timpul aspirării
Specificații tehnice
Date tehnice
|puterea nominală de intrare (W)
|1300
|Putere nominală priză integrată (W)
|min. 100 - max. 2100
|Putere de aspirație (W)
|300
|Vacuum (mbar)
|max. 280
|Debit aer (l/s)
|max. 75
|Capacitatea recipientului de murdarie. (l)
|25
|Material container
|Plastic
|Componentă de culoare
|Capacul aparatului Galben Recipient Galben Bara de protecție a aparatului Galben
|Cablu de racordare (m)
|8
|Dimensiunea nominală a accesoriului (mm)
|35
|Tensiune (V)
|220 - 240
|Frecvență (Hz)
|50 - 60
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|73
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|8,9
|Greutate cu ambalaj (kg)
|12,5
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|418 x 382 x 656
Scope of supply
- Lungime furtun de aspirare: 2.2 m
- Tip furtun de aspirare: Cu maner curbat
- Material furtun de aspirare: Plastic
- Mâner detașabil cu protecție electrostatică
- Cantitate tuburi de aspirare: 2 Bucată
- Lungime tuburi de aspirare: 0.5 m
- Diametru nominal tuburi de aspirare: 35 mm
- Material tuburi de aspirare: Oțel inoxidabil
- Duză de pardoseală umed/uscată: Comutabila
- Duza pentru spații înguste
- Furtun de aspiraţie flexibil: 1 m, 35 mm
- Adaptor pentru conectarea sculelor electrice
Echipament
- Filtru de tip evantai: Celuloză
- Sac de filtrare din fleece: 3-straturi
- Priză cu comutator automat de pornire / oprire
- Funcție de curățare filtru
- Comutator rotativ Pornit/Oprit
- Putere reglabilă.
- Funcție de suflare
- Poziția intermediară de parcare a mânerului pe capul aparatului
- Depozitarea furtunului de aspirare pe capul aparatului
- Compartiment de depozitare a pieselor mici
- Mâner confortabil de transport 3 în 1
- Cârlig pentru cablu
- Poziție de parcare
- Păstrare accesorii pe aparat
- Bară de protecție
- Roți fără frână: 5 Bucată
Domenii de intrebuintare
- Atelier
- Renovare
- Interiorul vechicolului
- Garaj
- Terasa
- Aspirare eficientă a lichidelor
- Pivniță
- Cameră pentru hobby
- Loc de intrare