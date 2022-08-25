Хозяйственный пылесос WD 6 P V-25/8/22/T
Пылесос для сухой и влажной уборки WD 6 P V-25/8/22/T с розеткой для электроинструментов, 25-литровым пластиковым контейнером, 8-метровым шнуром и 2,2-метровым всасывающим шлангом чрезвычайно удобен, энергоэффективен и обеспечивает сверхвысокую мощность всасывания.
Первоклассная уборка: пылесос WD 6 P V-25/8/22/T гарантирует отличные результаты при потребляемой мощности всего 1300 Ватт — для всех типов загрязнений, сухих или влажных, мелких или крупных. Влажный и сухой пылесос поставляется с ударопрочным пластиковым контейнером объемом 25 литров, 8-метровым шнуром, 2,2-метровым всасывающим шлангом с ручкой, трубками из нержавеющей стали, переключаемой насадкой для пола, плоским складчатым фильтром и флисовым мешочным фильтром. Встроенная розетка с автоматическим включением/выключением позволяет подключать такие электроинструменты, как пилы или шлифовальные машины. Образовавшаяся грязь сразу же удаляется всасыванием. Поворотный переключатель позволяет пользователю регулировать мощность всасывания в соответствии со своими потребностями. Благодаря плоскому складчатому фильтру можно пылесосить влажную и сухую грязь без необходимости замены дополнительных фильтров. Фильтр можно снять и очистить за считанные секунды, не соприкасаясь с грязью. Кроме того, фильтр можно эффективно очистить, нажав кнопку очистки фильтра, легко восстановив полную мощность всасывания. Трубки и насадку для пола можно оставить на время короткого перерыва в работе. Включает в себя полку для хранения, отделение для шнура и отделение для аксессуаров, а также запатентованную эргономичную ручку для переноски 3-в-1.
Особенности и преимущества
Штепсельная розетка с автоматикой включения / отключения для работы с электроинструментамиНемедленный сбор пыли и стружки, образующихся при строгании, пилении или шлифовании. Пылесос автоматически включается/выключается одновременно с электроинструментом
Эффективная очистка фильтраСистема очистки фильтра, активируемая нажатием кнопки, формирует мощные воздушные импульсы, отделяющие грязь и направляющие ее в мусоросборник. Быстрое восстановления отличной силы всасывания
Уникальная запатентованная технология съемного фильтраИзвлечение фильтра осуществляется мгновенно и без контакта с грязью – достаточно разблокировать кассету и выдвинуть ее из корпуса пылесоса. Возможность сухой и влажной уборки без замены фильтра.
Хранение всасывающего шланга на корпусе устройства
- Компактное подвешивание всасывающего шланга в верхней части аппарата.
- Простота фиксации, удобство как для правшей, так и для левшей.
Флисовый фильтр-мешок
- 3-слойный нетканый материал, исключительно прочный на разрыв.
- Для продолжительной работы со стабильной силой всасывания и эффективной фильтрацией пыли.
Удобное и практичное хранения кабеля и аксессуаров
- Удобное и компактное хранение принадлежностей и их постоянное нахождение под рукой.
- Быстрое подвешивание соединительного кабеля на встроенном крюке.
Удобное парковочное положение
- На время перерывов в работе удлинительная трубка со шлангом и насадкой для пола быстро закрепляется на корпусе пылесоса.
Съемная ручка
- Возможность присоединения насадок прямо к всасывающему шлангу.
- Простота уборки даже в труднодоступных местах.
Практичная функция выдува
- Практичная функция выдува помогает везде, где не получается пропылесосить
- Легкое удаление грязи, например с гравийной дорожки.
- Бережная очистка чувствительных поверхностей или предметов, требующих деликатного обращения.
Оптимальное сочетание аппарата со всасывающим шлангом и насадкой для пола
- Обеспечивает оптимальные результаты сбора любого мусора – сухого или влажного, крупного или мелкого.
- Максимальное удобство и универсальность в использовании.
Спецификации
Технические характеристики
|Номинальная потребляемая мощность (Вт)
|1300
|Номинальная мощность встроенной штепсельной розетки (Вт)
|мин. 100 - макс. 2100
|Мощность всасывания (Вт)
|300
|Разрежение (мбар)
|макс. 280
|Расход воздуха (л/с)
|макс. 75
|Объем мусоросборника (л)
|25
|Материал контейнера для мусора
|Пластик
|Цветовая составляющая
|Моторная часть Желтый Контейнер Желтый Отбойник аппарата Желтый
|Длина кабеля (м)
|8
|Номин. диаметр аксессуаров (мм)
|35
|Напряжение (В)
|220 - 240
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|73
|Цвет
|Желтый
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|8,875
|Вес (с упаковкой) (кг)
|12,545
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|418 x 382 x 656
Scope of supply
- Длина всасывающего шланга: 2.2 м
- Тип всасывающего шланга: с изогнутой рукояткой
- Материал всасывающего шланга: Пластик
- Съемная ручка с защитой от электростатических разрядов
- Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
- Длина всасывающих трубок.: 0.5 м
- Номинальный диаметр всасывающих трубок.: 35 мм
- Материал всасывающих трубок.: з нержавеющей стали
- Насадка для влажной и сухой уборки: перекл.
- Щелевая насадка
- Гибкий всасывающий шланг: 1 м, 35 мм
- Адаптер для подключения электроинструментов
Оснащение
- Плоский складчатый фильтр: Целлюлоза
- Розетка с автоматикой включения / отключения
- Функция очистки фильтра
- Поворотный выключатель (вкл./выкл.)
- Регулировка мощности
- Функция воздуходувки
- Закрепление рукоятки в верхней части аппарата
- Хранение всасывающего шланга на корпусе устройства
- Пространство для хранения мелких деталей
- Удобная ручка для переноски 3-в-1
- Держатель для сетевого кабеля
- Возможность «парковки»
- Хранение аксессуаров на корпусе
- Ударопрочный бампер по периметру
- Колеса без функции блокировки: 5 шт.
Области применения
- Уборка в мастерской
- Уборка при ремонте
- Интерьер автомобиля
- Гараж
- Террасы
- Жидкости
- Уборка в подвале
- Уборка в мастерской
- Уборка на входе в дом