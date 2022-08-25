Хозяйственный пылесос WD 6 P V-25/8/22/T

Пылесос для сухой и влажной уборки WD 6 P V-25/8/22/T с розеткой для электроинструментов, 25-литровым пластиковым контейнером, 8-метровым шнуром и 2,2-метровым всасывающим шлангом чрезвычайно удобен, энергоэффективен и обеспечивает сверхвысокую мощность всасывания.

Первоклассная уборка: пылесос WD 6 P V-25/8/22/T гарантирует отличные результаты при потребляемой мощности всего 1300 Ватт — для всех типов загрязнений, сухих или влажных, мелких или крупных. Влажный и сухой пылесос поставляется с ударопрочным пластиковым контейнером объемом 25 литров, 8-метровым шнуром, 2,2-метровым всасывающим шлангом с ручкой, трубками из нержавеющей стали, переключаемой насадкой для пола, плоским складчатым фильтром и флисовым мешочным фильтром. Встроенная розетка с автоматическим включением/выключением позволяет подключать такие электроинструменты, как пилы или шлифовальные машины. Образовавшаяся грязь сразу же удаляется всасыванием. Поворотный переключатель позволяет пользователю регулировать мощность всасывания в соответствии со своими потребностями. Благодаря плоскому складчатому фильтру можно пылесосить влажную и сухую грязь без необходимости замены дополнительных фильтров. Фильтр можно снять и очистить за считанные секунды, не соприкасаясь с грязью. Кроме того, фильтр можно эффективно очистить, нажав кнопку очистки фильтра, легко восстановив полную мощность всасывания. Трубки и насадку для пола можно оставить на время короткого перерыва в работе. Включает в себя полку для хранения, отделение для шнура и отделение для аксессуаров, а также запатентованную эргономичную ручку для переноски 3-в-1.

Особенности и преимущества
Хозяйственный пылесос WD 6 P V-25/8/22/T: Штепсельная розетка с автоматикой включения / отключения для работы с электроинструментами
Штепсельная розетка с автоматикой включения / отключения для работы с электроинструментами
Немедленный сбор пыли и стружки, образующихся при строгании, пилении или шлифовании. Пылесос автоматически включается/выключается одновременно с электроинструментом
Хозяйственный пылесос WD 6 P V-25/8/22/T: Эффективная очистка фильтра
Эффективная очистка фильтра
Система очистки фильтра, активируемая нажатием кнопки, формирует мощные воздушные импульсы, отделяющие грязь и направляющие ее в мусоросборник. Быстрое восстановления отличной силы всасывания
Хозяйственный пылесос WD 6 P V-25/8/22/T: Уникальная запатентованная технология съемного фильтра
Уникальная запатентованная технология съемного фильтра
Извлечение фильтра осуществляется мгновенно и без контакта с грязью – достаточно разблокировать кассету и выдвинуть ее из корпуса пылесоса. Возможность сухой и влажной уборки без замены фильтра.
Хранение всасывающего шланга на корпусе устройства
  • Компактное подвешивание всасывающего шланга в верхней части аппарата.
  • Простота фиксации, удобство как для правшей, так и для левшей.
Флисовый фильтр-мешок
  • 3-слойный нетканый материал, исключительно прочный на разрыв.
  • Для продолжительной работы со стабильной силой всасывания и эффективной фильтрацией пыли.
Удобное и практичное хранения кабеля и аксессуаров
  • Удобное и компактное хранение принадлежностей и их постоянное нахождение под рукой.
  • Быстрое подвешивание соединительного кабеля на встроенном крюке.
Удобное парковочное положение
  • На время перерывов в работе удлинительная трубка со шлангом и насадкой для пола быстро закрепляется на корпусе пылесоса.
Съемная ручка
  • Возможность присоединения насадок прямо к всасывающему шлангу.
  • Простота уборки даже в труднодоступных местах.
Практичная функция выдува
  • Практичная функция выдува помогает везде, где не получается пропылесосить
  • Легкое удаление грязи, например с гравийной дорожки.
  • Бережная очистка чувствительных поверхностей или предметов, требующих деликатного обращения.
Оптимальное сочетание аппарата со всасывающим шлангом и насадкой для пола
  • Обеспечивает оптимальные результаты сбора любого мусора – сухого или влажного, крупного или мелкого.
  • Максимальное удобство и универсальность в использовании.
Спецификации

Технические характеристики

Номинальная потребляемая мощность (Вт) 1300
Номинальная мощность встроенной штепсельной розетки (Вт) мин. 100 - макс. 2100
Мощность всасывания (Вт) 300
Разрежение (мбар) макс. 280
Расход воздуха (л/с) макс. 75
Объем мусоросборника (л) 25
Материал контейнера для мусора Пластик
Цветовая составляющая Моторная часть Желтый Контейнер Желтый Отбойник аппарата Желтый
Длина кабеля (м) 8
Номин. диаметр аксессуаров (мм) 35
Напряжение (В) 220 - 240
Частота (Гц) 50 - 60
Уровень звукового давления (дБ(А)) 73
Цвет Желтый
Вес (без аксессуаров) (кг) 8,875
Вес (с упаковкой) (кг) 12,545
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 418 x 382 x 656

Scope of supply

  • Длина всасывающего шланга: 2.2 м
  • Тип всасывающего шланга: с изогнутой рукояткой
  • Материал всасывающего шланга: Пластик
  • Съемная ручка с защитой от электростатических разрядов
  • Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
  • Длина всасывающих трубок.: 0.5 м
  • Номинальный диаметр всасывающих трубок.: 35 мм
  • Материал всасывающих трубок.: з нержавеющей стали
  • Насадка для влажной и сухой уборки: перекл.
  • Щелевая насадка
  • Гибкий всасывающий шланг: 1 м, 35 мм
  • Адаптер для подключения электроинструментов

Оснащение

  • Плоский складчатый фильтр: Целлюлоза
  • Розетка с автоматикой включения / отключения
  • Функция очистки фильтра
  • Поворотный выключатель (вкл./выкл.)
  • Регулировка мощности
  • Функция воздуходувки
  • Закрепление рукоятки в верхней части аппарата
  • Хранение всасывающего шланга на корпусе устройства
  • Пространство для хранения мелких деталей
  • Удобная ручка для переноски 3-в-1
  • Держатель для сетевого кабеля
  • Возможность «парковки»
  • Хранение аксессуаров на корпусе
  • Ударопрочный бампер по периметру
  • Колеса без функции блокировки: 5 шт.
Хозяйственный пылесос WD 6 P V-25/8/22/T
Области применения
  • Уборка в мастерской
  • Уборка при ремонте
  • Интерьер автомобиля
  • Гараж
  • Террасы
  • Жидкости
  • Уборка в подвале
  • Уборка в мастерской
  • Уборка на входе в дом
Принадлежности
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