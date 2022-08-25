Первоклассная уборка: пылесос WD 6 P V-25/8/22/T гарантирует отличные результаты при потребляемой мощности всего 1300 Ватт — для всех типов загрязнений, сухих или влажных, мелких или крупных. Влажный и сухой пылесос поставляется с ударопрочным пластиковым контейнером объемом 25 литров, 8-метровым шнуром, 2,2-метровым всасывающим шлангом с ручкой, трубками из нержавеющей стали, переключаемой насадкой для пола, плоским складчатым фильтром и флисовым мешочным фильтром. Встроенная розетка с автоматическим включением/выключением позволяет подключать такие электроинструменты, как пилы или шлифовальные машины. Образовавшаяся грязь сразу же удаляется всасыванием. Поворотный переключатель позволяет пользователю регулировать мощность всасывания в соответствии со своими потребностями. Благодаря плоскому складчатому фильтру можно пылесосить влажную и сухую грязь без необходимости замены дополнительных фильтров. Фильтр можно снять и очистить за считанные секунды, не соприкасаясь с грязью. Кроме того, фильтр можно эффективно очистить, нажав кнопку очистки фильтра, легко восстановив полную мощность всасывания. Трубки и насадку для пола можно оставить на время короткого перерыва в работе. Включает в себя полку для хранения, отделение для шнура и отделение для аксессуаров, а также запатентованную эргономичную ручку для переноски 3-в-1.