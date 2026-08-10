Aspiratorul umed-uscat KWD 3 V-15/4/20 este puternic și eficient energetic, cu o putere nominală de intrare de doar 1.000 W. Aparatul, furtunul de aspirație și duza de podea Clips sunt optim coordonate pentru rezultate superbe de curățare în cazul murdăriei uscate, umede, fine sau grosiere. Aspiratorul impresionează prin designul său compact și containerul robust din plastic de 15 litri, cablul de 4 metri, furtunul de aspirație de 2 metri și sacul filtrant din fleece. Filtrul tip cartuș dintr-o singură bucată permite aspirarea atât a murdăriei umede, cât și a celei uscate, fără a fi necesară schimbarea filtrului. Funcția de suflare este utilă pentru curățarea zonelor greu accesibile. Furtunul poate fi depozitat îngrijit pentru a economisi spațiu, prin agățarea lui de capul aparatului. Cablul poate fi depozitat pe cârligul de cablu, iar tuburile și duzele de podea pe bara de protecție. Sistemul de blocare Pull & Push permite deschiderea și închiderea ușoară a containerului. Mânerul aspiratorului poate fi detașat, iar accesoriile pot fi atașate direct la furtunul de aspirație. O altă caracteristică inteligentă este că uneltele și piesele mici, cum ar fi șuruburile, pot fi depozitatepe suprafața de deasupra aparatului. Mânerul de transport este ergonomic.