SE 4 Go!Further este o ediție limitată, de culoare neagră, a aspiratorului cu spălare prin injecție-extracție, realizată cu 25% plastic reciclat¹⁾ și dotată cu accesorii exclusive, precum duza pentru tapițerie destinată îndepărtării părului de animale.

Aspiratorul cu spălare prin injecție-extracție care merge cu un pas mai departe – SE 4 Go!Further, ediție limitată de culoare neagră, realizat din 25% plastic reciclat¹⁾ și echipat cu accesorii exclusive, oferă rezultate excelente de curățare și un nivel ridicat de confort în utilizare. Aspiratorul cu spălare SE 4, cu design atractiv, asigură o curățare igienică în profunzimea fibrelor pe numeroase suprafețe textile. Tehnologia consacrată de injecție-extracție Kärcher garantează rezultate optime: apa curată de la robinet și detergentul Kärcher Carpet Cleaner RM 519 sunt pulverizate cu presiune adânc în fibrele textile, apoi aspirate împreună cu murdăria dizolvată – soluția ideală pentru familii, persoane alergice și gospodării cu animale de companie. Aparatul este un produs multifuncțional 3-în-1, putând fi utilizat și ca aspirator complet pentru aspirare umedă și uscată. Rezervorul mare de apă curată, cu o capacitate de 4 litri, este translucid, rezistent la impact și detașabil, fiind ușor de umplut și golit. Mânerul de transport 3-în-1 permite transportul, deschiderea, închiderea și golirea recipientului fără efort. Accesoriile incluse pot fi depozitate ordonat direct pe aparat.După utilizare, dispozitivul este ușor de curățat, contribuind astfel la o durată de viață îndelungată a produsului.

Tehnologie Kärcher dovedită pentru rezultate optime de curățare
Curăță în profunzime în fibrele suprafețelor textile. Curățare rapidă și fără efort prin metoda eficientă de curățare cu spray-extracție. Umiditate reziduală scăzută pentru uscarea rapidă a suprafețelor textile.
Rezervor de apă curată detașabil
Rezervorul de apă curată este ușor de umplut și golit, fără a fi nevoie să deschideți dispozitivul de curățare cu spray-extracție. Recipient transparent și rezistent la impact pentru o durată de viață lungă. Rezervorul de apă curată se introduce cu ușurință în dispozitiv.
Caracteristici de sustenabilitate
Design realizat din 25% plastic reciclat¹⁾ Sticlă de detergent realizată din 100% plastic reciclat²⁾ Ambalaj realizat din cel puțin 80% hârtie reciclată.
Furtun 2 în 1 ultra-flexibil
  • Furtun de pulverizare integrat pentru un plus de confort la curățare.
  • Furtun de aspirare lung și flexibil pentru un plus de confort la curățare.
  • Mâner cu funcție de blocare pentru pulverizare continuă atunci când se curăță suprafețe textile mari.
Produs multifuncțional 3 în 1
  • Utilizare versatilă pentru aspirarea cu spray-extracție a suprafețelor textile ori pentru aspirarea umedă și uscată a covoarelor și a pardoselilor dure, cu ajutorul accesoriilor adecvate.
Mâner de transport confortabil, 3-in-1
  • Proiectat pentru a oferi confort în timpul transportului, precum și la deschiderea, închiderea sau golirea rezervorului.
Accesorii ergonomice pentru aspirarea cu spray-extracție, umedă și uscată
  • Montarea și demontarea ușoară a accesoriilor cu un singur clic.
  • Avantajul suplimentar al duzei ergonomice cu spray-extracție pentru suprafețe mari acoperite cu mochetă.
  • Utilizare versatilă, cu o gamă variată de accesorii de la aspiratoarele umede și uscate, cum ar fi duza de podea pentru utilizare pe podele dure și covoare
Opțiuni practice de depozitare pentru accesorii
  • Accesoriile și furtunul de aspirare pot fi depozitate cu grijă pe dispozitiv și pe un raft mic de depozitare. Astfel, totul rămâne ordonat și mereu la îndemână, oriunde este nevoie.
  • Spațiu practic pe dispozitiv pentru depozitarea bureților, a lavetelor și a altor obiecte mici la îndemână în timpul curățării.
  • Sistem practic de prindere a cablului pentru a facilita depozitarea cablului de alimentare și pentru a preveni încurcarea acestuia.
Carcasă robustă a aparatului și rezervor de apă curată rezistent la impact
  • Construit să reziste.

Specificații tehnice

Date tehnice

puterea nominală de intrare (W) 1000
Lățime de lucru (mm) 227
Capacitate rezervor de apă proaspătă (l) 4
Capacitate rezervor de apă murdară (l) 4
Numărul fazelor de curent (Ph) 1
Tensiune (V) 220 / 240
Frecvență (Hz) 50 / 60
Cablu de racordare (m) 6
Culoarea Negru
Greutate fără accesorii (kg) 7,6
Greutate cu ambalaj (kg) 12,2
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 430 x 385 x 535
Dimensiunea nominală a accesoriului (mm) 35

¹⁾ Doar produsul, toate piesele din plastic, cu excepția accesoriilor. / ²⁾ Sticlă de detergent fără capac și etichetă

Scope of supply

  • Lungime furtun de aspirare: 2 m
  • Țevi spray-extracție: 2 Bucată, 0.5 m, Plastic
  • Duză de extracție prin pulverizare pentru podea cu adaptor pentru podele dure: 227 mm
  • Duza cu spălare pentru tapițerie: 88 mm
  • Duza cu spălare pentru spații înguste
  • Duza pentru aspirare umed și uscat: Clapă pentru utilizare pe podele dure și covoare
  • Duza pentru spații înguste
  • Duza pentru tapițerii
  • Duză pentru tapițerie cu păr de animale
  • Filtru din spumă
  • Detergent: Soluție de curățat covoare RM 519, 1 l
  • Sac de filtrare din fleece: 1 Bucată
  • Sistem 2-in-1 Comfort: furtun integrat spray-extracție

Echipament

  • Bară de protecție
  • Mâner confortabil de transport 3 în 1
  • Păstrare accesorii pe aparat
  • Compartiment de depozitare a pieselor mici
Domenii de intrebuintare
  • Covoare
  • Mobilier tapițat
  • Covor
  • Scaune auto
  • Textile de uz casnic, de exemplu perdele sau huse de perne
  • Saltele
Accesorii
Detergenti
