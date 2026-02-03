Aspirator cu spalare prin injectie-extractie SE 4 Go!Further
SE 4 Go!Further este o ediție limitată, de culoare neagră, a aspiratorului cu spălare prin injecție-extracție, realizată cu 25% plastic reciclat¹⁾ și dotată cu accesorii exclusive, precum duza pentru tapițerie destinată îndepărtării părului de animale.
Aspiratorul cu spălare prin injecție-extracție care merge cu un pas mai departe – SE 4 Go!Further, ediție limitată de culoare neagră, realizat din 25% plastic reciclat¹⁾ și echipat cu accesorii exclusive, oferă rezultate excelente de curățare și un nivel ridicat de confort în utilizare. Aspiratorul cu spălare SE 4, cu design atractiv, asigură o curățare igienică în profunzimea fibrelor pe numeroase suprafețe textile. Tehnologia consacrată de injecție-extracție Kärcher garantează rezultate optime: apa curată de la robinet și detergentul Kärcher Carpet Cleaner RM 519 sunt pulverizate cu presiune adânc în fibrele textile, apoi aspirate împreună cu murdăria dizolvată – soluția ideală pentru familii, persoane alergice și gospodării cu animale de companie. Aparatul este un produs multifuncțional 3-în-1, putând fi utilizat și ca aspirator complet pentru aspirare umedă și uscată. Rezervorul mare de apă curată, cu o capacitate de 4 litri, este translucid, rezistent la impact și detașabil, fiind ușor de umplut și golit. Mânerul de transport 3-în-1 permite transportul, deschiderea, închiderea și golirea recipientului fără efort. Accesoriile incluse pot fi depozitate ordonat direct pe aparat.După utilizare, dispozitivul este ușor de curățat, contribuind astfel la o durată de viață îndelungată a produsului.
Caracteristici si beneficii
Tehnologie Kärcher dovedită pentru rezultate optime de curățareCurăță în profunzime în fibrele suprafețelor textile. Curățare rapidă și fără efort prin metoda eficientă de curățare cu spray-extracție. Umiditate reziduală scăzută pentru uscarea rapidă a suprafețelor textile.
Rezervor de apă curată detașabilRezervorul de apă curată este ușor de umplut și golit, fără a fi nevoie să deschideți dispozitivul de curățare cu spray-extracție. Recipient transparent și rezistent la impact pentru o durată de viață lungă. Rezervorul de apă curată se introduce cu ușurință în dispozitiv.
Caracteristici de sustenabilitateDesign realizat din 25% plastic reciclat¹⁾ Sticlă de detergent realizată din 100% plastic reciclat²⁾ Ambalaj realizat din cel puțin 80% hârtie reciclată.
Furtun 2 în 1 ultra-flexibil
- Furtun de pulverizare integrat pentru un plus de confort la curățare.
- Furtun de aspirare lung și flexibil pentru un plus de confort la curățare.
- Mâner cu funcție de blocare pentru pulverizare continuă atunci când se curăță suprafețe textile mari.
Produs multifuncțional 3 în 1
- Utilizare versatilă pentru aspirarea cu spray-extracție a suprafețelor textile ori pentru aspirarea umedă și uscată a covoarelor și a pardoselilor dure, cu ajutorul accesoriilor adecvate.
Mâner de transport confortabil, 3-in-1
- Proiectat pentru a oferi confort în timpul transportului, precum și la deschiderea, închiderea sau golirea rezervorului.
Accesorii ergonomice pentru aspirarea cu spray-extracție, umedă și uscată
- Montarea și demontarea ușoară a accesoriilor cu un singur clic.
- Avantajul suplimentar al duzei ergonomice cu spray-extracție pentru suprafețe mari acoperite cu mochetă.
- Utilizare versatilă, cu o gamă variată de accesorii de la aspiratoarele umede și uscate, cum ar fi duza de podea pentru utilizare pe podele dure și covoare
Opțiuni practice de depozitare pentru accesorii
- Accesoriile și furtunul de aspirare pot fi depozitate cu grijă pe dispozitiv și pe un raft mic de depozitare. Astfel, totul rămâne ordonat și mereu la îndemână, oriunde este nevoie.
- Spațiu practic pe dispozitiv pentru depozitarea bureților, a lavetelor și a altor obiecte mici la îndemână în timpul curățării.
- Sistem practic de prindere a cablului pentru a facilita depozitarea cablului de alimentare și pentru a preveni încurcarea acestuia.
Carcasă robustă a aparatului și rezervor de apă curată rezistent la impact
- Construit să reziste.
Specificații tehnice
Date tehnice
|puterea nominală de intrare (W)
|1000
|Lățime de lucru (mm)
|227
|Capacitate rezervor de apă proaspătă (l)
|4
|Capacitate rezervor de apă murdară (l)
|4
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Cablu de racordare (m)
|6
|Culoarea
|Negru
|Greutate fără accesorii (kg)
|7,6
|Greutate cu ambalaj (kg)
|12,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|430 x 385 x 535
|Dimensiunea nominală a accesoriului (mm)
|35
¹⁾ Doar produsul, toate piesele din plastic, cu excepția accesoriilor. / ²⁾ Sticlă de detergent fără capac și etichetă
Scope of supply
- Lungime furtun de aspirare: 2 m
- Țevi spray-extracție: 2 Bucată, 0.5 m, Plastic
- Duză de extracție prin pulverizare pentru podea cu adaptor pentru podele dure: 227 mm
- Duza cu spălare pentru tapițerie: 88 mm
- Duza cu spălare pentru spații înguste
- Duza pentru aspirare umed și uscat: Clapă pentru utilizare pe podele dure și covoare
- Duza pentru spații înguste
- Duza pentru tapițerii
- Duză pentru tapițerie cu păr de animale
- Filtru din spumă
- Detergent: Soluție de curățat covoare RM 519, 1 l
- Sac de filtrare din fleece: 1 Bucată
- Sistem 2-in-1 Comfort: furtun integrat spray-extracție
Echipament
- Bară de protecție
- Mâner confortabil de transport 3 în 1
- Păstrare accesorii pe aparat
- Compartiment de depozitare a pieselor mici
Domenii de intrebuintare
- Covoare
- Mobilier tapițat
- Covor
- Scaune auto
- Textile de uz casnic, de exemplu perdele sau huse de perne
- Saltele