Aspiratorul cu spălare prin injecție-extracție care merge cu un pas mai departe – SE 4 Go!Further, ediție limitată de culoare neagră, realizat din 25% plastic reciclat¹⁾ și echipat cu accesorii exclusive, oferă rezultate excelente de curățare și un nivel ridicat de confort în utilizare. Aspiratorul cu spălare SE 4, cu design atractiv, asigură o curățare igienică în profunzimea fibrelor pe numeroase suprafețe textile. Tehnologia consacrată de injecție-extracție Kärcher garantează rezultate optime: apa curată de la robinet și detergentul Kärcher Carpet Cleaner RM 519 sunt pulverizate cu presiune adânc în fibrele textile, apoi aspirate împreună cu murdăria dizolvată – soluția ideală pentru familii, persoane alergice și gospodării cu animale de companie. Aparatul este un produs multifuncțional 3-în-1, putând fi utilizat și ca aspirator complet pentru aspirare umedă și uscată. Rezervorul mare de apă curată, cu o capacitate de 4 litri, este translucid, rezistent la impact și detașabil, fiind ușor de umplut și golit. Mânerul de transport 3-în-1 permite transportul, deschiderea, închiderea și golirea recipientului fără efort. Accesoriile incluse pot fi depozitate ordonat direct pe aparat.După utilizare, dispozitivul este ușor de curățat, contribuind astfel la o durată de viață îndelungată a produsului.