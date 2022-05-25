La aspiratorul WD 5 S V-25/5/22 cu aspirare uscată și umedă, aparatul, furtunul de aspirare și duza de podea comutabilă sunt adaptate în mod optim unul la celălalt. Acest lucru presupune un consum de 1100 de wați care obține rezultate optime de curățare pe murdărie uscată, umedă, fină sau grosieră. Aparatul este dotat cu un recipient robust de 25 de litri din oțel inoxidabil, un cablu de 5 metri, un furtun de aspirare de 2,2 metri lungime cu un mâner detașabil, protejat electrostatic, o duză de podea comutabilă, un filtru plat plisat și un sac de filtrare din fleece. Filtrul plat plisat este potrivit pentru aspirarea non-stop, fără a fi necesară schimbarea filtrului. Datorită tehnologiei patentate de îndepărtare a filtrului, acesta poate fi îndepărtat în câteva secunde, evitându-se în același timp orice contact cu murdăria. Butonul de curățare a filtrului poate fi apăsat pentru a curăța eficient filtrul și a restabili puterea de aspirare. Mânerul detașabil permite atașarea accesoriilor direct la furtunul de aspirare. Furtunul poate fi fixat în siguranță pe capacul aparatului pentru o depozitare care economisește spațiu. Spatiul de depozitare de pe bara de protecție permite ca tuburile și duza de podea să fie, de asemenea, depozitate rapid și convenabil atunci când se ia o scurtă pauză de la lucru.