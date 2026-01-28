Aspirator cu spalare prin injectie-extractie SE 5
Aparatul de curățat cu spray-extractie SE 5 face curățarea suprafețelor textile, cum ar fi covoarele sau tapițeria, să fie o sarcină ușoară, asigurând un nivel igienic de curățare până la fibre. Ideal pentru familii, persoane cu alergii și case cu animale de companie.
Impactul curățării profunde combinat cu designul ergonomic și multifuncționalitatea: Aparatul de curățat cu extracție prin pulverizare SE 5, cu designul său atrăgător și ușor de folosit, asigură o curățare igienică pe multe suprafețe textile, cum ar fi covoarele fixate, tapițeria și mobilierul tapițat, covoarele, scările cu mochetă, saltelele și scaunele auto. Tehnologia de extracție prin pulverizare, testată și dovedită de Kärcher, oferă cele mai bune rezultate de curățare: apa curată de la robinet și detergentul Kärcher, Carpet Cleaner RM 519 sunt pulverizate adânc în fibrele textile și apoi aspirate împreună cu murdăria desprinsă – ideal pentru familii, persoane cu alergii și case cu animale de companie. SE 5 este un produs multifuncțional 3-în-1 care poate fi utilizat și ca un aspirator umed și uscat complet, cu gama sa extinsă de accesorii. Alte caracteristici ale echipamentului: sistem cu 2 rezervoare cu rezervor de apă curată și murdară, mâner ergonomic pentru transport ușor și spațiu practic pentru depozitarea accesoriilor pe dispozitiv. După utilizare, aparatul este ușor de curățat pentru a asigura o durată lungă de viață a produsului.
Caracteristici si beneficii
Tehnologie Kärcher dovedită pentru rezultate optime de curățareCurăță în profunzime în fibrele suprafețelor textile. Tehnologie eficientă de extracție prin pulverizare pentru curățare rapidă și fără efort. Umiditate reziduală scăzută pentru uscarea rapidă a suprafețelor textile.
Sistem cu 2 rezervoare, ușor de utilizatDouă rezervoare separate pentru apă curată și murdară, și un mâner de transport. Scoaterea și golirea comodă a rezervorului de apă murdară fără contact cu murdăria.
Furtun 2 în 1 ultra-flexibilFurtun de pulverizare integrat pentru un plus de confort la curățare. Furtun de aspirare lung și flexibil pentru un plus de confort la curățare. Mâner cu funcție de blocare pentru pulverizare continuă atunci când se curăță suprafețe textile mari.
Produs multifuncțional 3 în 1
- Utilizare versatilă pentru aspirarea cu spray-extracție a suprafețelor textile ori pentru aspirarea umedă și uscată a covoarelor și a pardoselilor dure, cu ajutorul accesoriilor adecvate.
Accesorii ergonomice pentru aspirarea cu spray-extracție, umedă și uscată
- Montarea și demontarea ușoară a accesoriilor cu un singur clic.
- Duza ergonomică pentru curățare cu extracție prin pulverizare asigură o curățare confortabilă chiar și a suprafețelor mari acoperite cu mochete.
- Flexibil în utilizare datorită unei game variate de accesorii pentru aspirare umedă și uscată, cum ar fi duza pentru aspirare pentru podele și este compatibil cu o gamă largă de accesorii de la aspiratoare umede și uscate.
Opțiuni practice de depozitare pentru accesorii
- Accesoriile și furtunul de extracție prin pulverizare pot fi depozitate pe aparat, menținând totul curat și ordonat și mereu la îndemână oriunde este nevoie.
Curățare fără probleme cu filtrul plat
- Aspira umed și uscat permanent, fără necesitatea întreruperii curățeniei pentru schimbarea filtrului.
- Curățenie completă cu o bună colectare a prafului.
- Capac de filtru separat pentru îndepărtarea convenabilă și rapidă a filtrului fără a intra în contact cu murdăria.
Design atractiv cu butoane mari si blocare practica prin rasucire.
- Pentru manipulare ușoară.
Mâner pentru transportare ergonomică
- Transportarea dispozitivului este foarte ușoară.
Specificații tehnice
Date tehnice
|puterea nominală de intrare (W)
|1000
|Lățime de lucru (mm)
|227
|Capacitate rezervor de apă proaspătă (l)
|4
|Capacitate rezervor de apă murdară (l)
|4
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Cablu de racordare (m)
|6
|Culoarea
|Alb
|Greutate fără accesorii (kg)
|7,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|11
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|424 x 320 x 466
|Dimensiunea nominală a accesoriului (mm)
|35
Scope of supply
- Lungime furtun de aspirare: 2 m
- Țevi spray-extracție: 2 Bucată, 0.5 m, Plastic
- Duză de extracție prin pulverizare pentru podea cu adaptor pentru podele dure: 227 mm
- Duza pentru spații înguste
- Duza pentru aspirare uscată: Comutabila
- Duza pentru tapițerii
- Filtru de tip evantai: Standard
- Detergent: Soluție de curățat covoare RM 519, 100 ml
- Sac de filtrare din fleece: 1 Bucată
- Sistem 2-in-1 Comfort: furtun integrat spray-extracție
Echipament
- Depozitarea practică a accesoriilor și furtunului
Domenii de intrebuintare
- Covoare
- Mobilier tapițat
- Covor
- Scaune auto
- Textile de uz casnic, de exemplu perdele sau huse de perne
- Saltele