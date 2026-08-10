Хозяйственный пылесос KWD 2 V-12/4/18

Компактный хозяйственный пылесос начального уровня KWD 2 V-12/4/18 привлекает пользователей 12-литровым пластиковым контейнером, 4-метровым кабелем, 1,8-метровым всасывающим шлангом и функцией выдува.

KWD 2 V-12/4/18 впечатляет своим компактным дизайном, превосходной мощностью всасывания и энергоэффективностью – и все это при номинальной потребляемой мощности всего 1000 Вт. Это устройство обеспечивает превосходные результаты уборки сухой, влажной, мелкой или крупной грязи. Хозяйственный пылесос поставляется с прочным 12-литровым пластиковым контейнером, 4-метровым кабелем и 1,8-метровым всасывающим шлангом с прямой рукояткой, насадкой для пола Clips, поролоновым фильтром и флисовым фильтр-мешком. Пылесос также оснащен практичной функцией выдува, которую можно использовать для уборки в труднодоступных для всасывания местах, и не только. Поверхность для хранения на верхней части устройства используется для безопасного размещения инструментов и мелких деталей, таких как винты и гвозди. Трубки и насадки для пола также можно быстро и удобно убрать в парковочное положение, предусмотренное на бампере. Кроме того, устройство отличается компактным хранением, удобным размещением аксессуаров, системой блокировки Pull & Push и эргономичной ручкой для переноски, благодаря которой его удобно носить.

Особенности и преимущества
Хозяйственный пылесос KWD 2 V-12/4/18: Практичное хранение аксесуаров
Практичное хранение аксесуаров
Удобное и компактное хранение принадлежностей и их постоянное нахождение под рукой. Хранение аппарата с экономией места.
Хозяйственный пылесос KWD 2 V-12/4/18: Практичная функция выдува
Практичная функция выдува
Практичная функция выдува помогает везде, где не получается пропылесосить Легкое удаление грязи, например с гравийной дорожки.
Хозяйственный пылесос KWD 2 V-12/4/18: Флисовый фильтр-мешок
Флисовый фильтр-мешок
3-слойный нетканый материал, исключительно прочный на разрыв. Для продолжительной работы со стабильной силой всасывания и эффективной фильтрацией пыли.
Панель для укладки мелких предметов
  • Для надежной укладки инструментов и мелких предметов (гвоздей, шурупов и т. п.).
Удобное парковочное положение
  • На время перерывов в работе удлинительная трубка со шлангом и насадкой для пола быстро закрепляется на корпусе пылесоса.
Возможность закрепления рукоятки на корпусе пылесоса
  • На время перерывов в работе рукоятка быстро закрепляется в верхней части пылесоса.
Оптимальное сочетание аппарата со всасывающим шлангом и насадкой для пола
  • Обеспечивает оптимальные результаты сбора любого мусора – сухого или влажного, крупного или мелкого.
  • Максимальное удобство и универсальность в использовании.
Система блокировки "Pull&Push"
  • Для простого, быстрого и надежного открывания и закрывания контейнера
Эргономичная ручка для переноски
  • Аппарат легкий и удобный в транспортировке
Спецификации

Технические характеристики

Номинальная потребляемая мощность (Вт) 1000
Мощность всасывания (Вт) 220
Разрежение (мбар) макс. 220
Расход воздуха (л/с) макс. 43
Объем мусоросборника (л) 12
Материал контейнера для мусора Пластик
Цветовая составляющая Моторная часть Черный Контейнер Желтый Отбойник аппарата Желтый
Длина кабеля (м) 4
Номин. диаметр аксессуаров (мм) 35
Напряжение (В) 220 - 240
Частота (Гц) 50 - 60
Уровень звукового давления (дБ(А)) 74
Цвет Желтый
Вес (без аксессуаров) (кг) 4,134
Вес (с упаковкой) (кг) 5,973
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 349 x 328 x 378

Scope of supply

  • Длина всасывающего шланга: 1.8 м
  • Тип всасывающего шланга: с прямой рукояткой
  • Материал всасывающего шланга: Пластик
  • Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
  • Длина всасывающих трубок.: 0.5 м
  • Номинальный диаметр всасывающих трубок.: 35 мм
  • Материал всасывающих трубок.: Пластик
  • Насадка для влажной и сухой уборки: со вставками
  • Щелевая насадка
  • Поролонновый фильтр: 1 шт.

Оснащение

  • Поворотный выключатель (вкл./выкл.)
  • Функция воздуходувки
  • Закрепление рукоятки в верхней части аппарата
  • Дополнительные держатели для принадлежностей в верхней части аппарата
  • Пространство для хранения мелких деталей
  • Складная ручка для переноски
  • Возможность «парковки»
  • Хранение аксессуаров на корпусе
  • Ударопрочный бампер по периметру
  • Колеса без функции блокировки: 4 шт.
Хозяйственный пылесос KWD 2 V-12/4/18
Области применения
  • Террасы
  • Интерьер автомобиля
  • Гараж
  • Уборка в подвале
  • Жидкости
  • Уборка на входе в дом
  • Уборка в мастерской
Принадлежности
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