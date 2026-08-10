Хозяйственный пылесос KWD 2 V-12/4/18
Компактный хозяйственный пылесос начального уровня KWD 2 V-12/4/18 привлекает пользователей 12-литровым пластиковым контейнером, 4-метровым кабелем, 1,8-метровым всасывающим шлангом и функцией выдува.
KWD 2 V-12/4/18 впечатляет своим компактным дизайном, превосходной мощностью всасывания и энергоэффективностью – и все это при номинальной потребляемой мощности всего 1000 Вт. Это устройство обеспечивает превосходные результаты уборки сухой, влажной, мелкой или крупной грязи. Хозяйственный пылесос поставляется с прочным 12-литровым пластиковым контейнером, 4-метровым кабелем и 1,8-метровым всасывающим шлангом с прямой рукояткой, насадкой для пола Clips, поролоновым фильтром и флисовым фильтр-мешком. Пылесос также оснащен практичной функцией выдува, которую можно использовать для уборки в труднодоступных для всасывания местах, и не только. Поверхность для хранения на верхней части устройства используется для безопасного размещения инструментов и мелких деталей, таких как винты и гвозди. Трубки и насадки для пола также можно быстро и удобно убрать в парковочное положение, предусмотренное на бампере. Кроме того, устройство отличается компактным хранением, удобным размещением аксессуаров, системой блокировки Pull & Push и эргономичной ручкой для переноски, благодаря которой его удобно носить.
Особенности и преимущества
Практичное хранение аксесуаровУдобное и компактное хранение принадлежностей и их постоянное нахождение под рукой. Хранение аппарата с экономией места.
Практичная функция выдуваПрактичная функция выдува помогает везде, где не получается пропылесосить Легкое удаление грязи, например с гравийной дорожки.
Флисовый фильтр-мешок3-слойный нетканый материал, исключительно прочный на разрыв. Для продолжительной работы со стабильной силой всасывания и эффективной фильтрацией пыли.
Панель для укладки мелких предметов
- Для надежной укладки инструментов и мелких предметов (гвоздей, шурупов и т. п.).
Удобное парковочное положение
- На время перерывов в работе удлинительная трубка со шлангом и насадкой для пола быстро закрепляется на корпусе пылесоса.
Возможность закрепления рукоятки на корпусе пылесоса
- На время перерывов в работе рукоятка быстро закрепляется в верхней части пылесоса.
Оптимальное сочетание аппарата со всасывающим шлангом и насадкой для пола
- Обеспечивает оптимальные результаты сбора любого мусора – сухого или влажного, крупного или мелкого.
- Максимальное удобство и универсальность в использовании.
Система блокировки "Pull&Push"
- Для простого, быстрого и надежного открывания и закрывания контейнера
Эргономичная ручка для переноски
- Аппарат легкий и удобный в транспортировке
Спецификации
Технические характеристики
|Номинальная потребляемая мощность (Вт)
|1000
|Мощность всасывания (Вт)
|220
|Разрежение (мбар)
|макс. 220
|Расход воздуха (л/с)
|макс. 43
|Объем мусоросборника (л)
|12
|Материал контейнера для мусора
|Пластик
|Цветовая составляющая
|Моторная часть Черный Контейнер Желтый Отбойник аппарата Желтый
|Длина кабеля (м)
|4
|Номин. диаметр аксессуаров (мм)
|35
|Напряжение (В)
|220 - 240
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|74
|Цвет
|Желтый
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|4,134
|Вес (с упаковкой) (кг)
|5,973
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|349 x 328 x 378
Scope of supply
- Длина всасывающего шланга: 1.8 м
- Тип всасывающего шланга: с прямой рукояткой
- Материал всасывающего шланга: Пластик
- Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
- Длина всасывающих трубок.: 0.5 м
- Номинальный диаметр всасывающих трубок.: 35 мм
- Материал всасывающих трубок.: Пластик
- Насадка для влажной и сухой уборки: со вставками
- Щелевая насадка
- Поролонновый фильтр: 1 шт.
Оснащение
- Поворотный выключатель (вкл./выкл.)
- Функция воздуходувки
- Закрепление рукоятки в верхней части аппарата
- Дополнительные держатели для принадлежностей в верхней части аппарата
- Пространство для хранения мелких деталей
- Складная ручка для переноски
- Возможность «парковки»
- Хранение аксессуаров на корпусе
- Ударопрочный бампер по периметру
- Колеса без функции блокировки: 4 шт.
Области применения
- Террасы
- Интерьер автомобиля
- Гараж
- Уборка в подвале
- Жидкости
- Уборка на входе в дом
- Уборка в мастерской