Превосходная мощность всасывания и энергоэффективность. Пылесос для сухой и влажной уборки WD 5 P S V-25/5/22 обеспечивает наилучшие результаты уборки при потребляемой мощности всего 1100 Вт — для сухой, влажной, мелкой и крупной грязи. Устройство поставляется с прочным 25-литровым контейнером из нержавеющей стали, 5-метровым шнуром, всасывающим шлангом длиной 2,2 метра, переключаемой насадкой для пола, плоским складчатым фильтром и фильтр-мешком из нетканого материала. Электроинструменты легко подключаются к розетке с помощью автоматического выключателя. Грязь, образовавшаяся в результате распиливания или шлифования, всасывается напрямую. Поворотным переключателем можно регулировать мощность всасывания по мере необходимости. Благодаря запатентованной технологии удаления фильтра плоский складчатый фильтр можно снять за считанные секунды, избегая контакта с грязью. Для быстрой и эффективной очистки фильтра можно нажать кнопку очистки фильтра. Съемная ручка с электростатической защитой позволяет прикреплять аксессуары непосредственно к всасывающему шлангу. Шланг можно закрепить на корпусе для экономии места при хранении.