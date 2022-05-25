Хозяйственный пылесос WD 5 P S V-25/5/22
Чрезвычайно мощный: WD 5 P S V-25/5/22 с 25-литровым контейнером из нержавеющей стали, розеткой, 5-метровым шнуром и 2,2-метровым всасывающим шлангом идеально подходит для различных задач по уборке в и вокруг дома.
Превосходная мощность всасывания и энергоэффективность. Пылесос для сухой и влажной уборки WD 5 P S V-25/5/22 обеспечивает наилучшие результаты уборки при потребляемой мощности всего 1100 Вт — для сухой, влажной, мелкой и крупной грязи. Устройство поставляется с прочным 25-литровым контейнером из нержавеющей стали, 5-метровым шнуром, всасывающим шлангом длиной 2,2 метра, переключаемой насадкой для пола, плоским складчатым фильтром и фильтр-мешком из нетканого материала. Электроинструменты легко подключаются к розетке с помощью автоматического выключателя. Грязь, образовавшаяся в результате распиливания или шлифования, всасывается напрямую. Поворотным переключателем можно регулировать мощность всасывания по мере необходимости. Благодаря запатентованной технологии удаления фильтра плоский складчатый фильтр можно снять за считанные секунды, избегая контакта с грязью. Для быстрой и эффективной очистки фильтра можно нажать кнопку очистки фильтра. Съемная ручка с электростатической защитой позволяет прикреплять аксессуары непосредственно к всасывающему шлангу. Шланг можно закрепить на корпусе для экономии места при хранении.
Особенности и преимущества
Штепсельная розетка с автоматикой включения / отключения для работы с электроинструментамиНемедленный сбор пыли и стружки, образующихся при строгании, пилении или шлифовании. Пылесос автоматически включается/выключается одновременно с электроинструментом
Эффективная очистка фильтраСистема очистки фильтра, активируемая нажатием кнопки, формирует мощные воздушные импульсы, отделяющие грязь и направляющие ее в мусоросборник. Быстрое восстановления отличной силы всасывания
Уникальная запатентованная технология съемного фильтраИзвлечение фильтра осуществляется мгновенно и без контакта с грязью – достаточно разблокировать кассету и выдвинуть ее из корпуса пылесоса. Возможность сухой и влажной уборки без замены фильтра.
Хранение всасывающего шланга на корпусе устройства
- Простота фиксации, удобство как для правшей, так и для левшей.
Удобное и практичное хранения кабеля и аксессуаров
- Компактное, безопасное и практичное хранение насадок.
Практичная функция выдува
- Практичная функция выдува помогает везде, где не получается пропылесосить
- Легкое удаление грязи, например с гравийной дорожки.
- Бережная очистка чувствительных поверхностей или предметов, требующих деликатного обращения.
Флисовый фильтр-мешок
- Для продолжительной работы со стабильной силой всасывания и эффективной фильтрацией пыли.
Съемная ручка
- Возможность присоединения насадок прямо к всасывающему шлангу.
- Простота уборки даже в труднодоступных местах.
Удобное парковочное положение
- На время перерывов в работе удлинительная трубка со шлангом и насадкой для пола быстро закрепляется на корпусе пылесоса.
Оптимальное сочетание аппарата со всасывающим шлангом и насадкой для пола
- Обеспечивает оптимальные результаты сбора любого мусора – сухого или влажного, крупного или мелкого.
- Максимальное удобство и универсальность в использовании.
Спецификации
Технические характеристики
|Номинальная потребляемая мощность (Вт)
|1200
|Номинальная мощность встроенной штепсельной розетки (Вт)
|мин. 100 - макс. 2100
|Мощность всасывания (Вт)
|280
|Разрежение (мбар)
|макс. 260
|Расход воздуха (л/с)
|макс. 70
|Объем мусоросборника (л)
|25
|Материал контейнера для мусора
|з нержавеющей стали
|Цветовая составляющая
|Моторная часть Желтый Контейнер з нержавеющей стали Отбойник аппарата Желтый
|Длина кабеля (м)
|5
|Номин. диаметр аксессуаров (мм)
|35
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|73
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|8,909
|Вес (с упаковкой) (кг)
|12,11
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|418 x 382 x 646
Scope of supply
- Длина всасывающего шланга: 2.2 м
- Тип всасывающего шланга: с изогнутой рукояткой
- Материал всасывающего шланга: Пластик
- Съемная ручка с защитой от электростатических разрядов
- Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
- Длина всасывающих трубок.: 0.5 м
- Номинальный диаметр всасывающих трубок.: 35 мм
- Материал всасывающих трубок.: Пластик
- Насадка для влажной и сухой уборки: перекл.
- Щелевая насадка
- Адаптер для подключения электроинструментов
- Плоский складчатый фильтр: 1 шт., Целлюлоза
- Флисовый фильтр-мешок: 1 шт.
Оснащение
- Розетка с автоматикой включения / отключения
- Функция очистки фильтра
- Поворотный выключатель (вкл./выкл.)
- Регулировка мощности
- Функция воздуходувки
- Закрепление рукоятки в верхней части аппарата
- Хранение всасывающего шланга на корпусе устройства
- Пространство для хранения мелких деталей
- Удобная ручка для переноски 3-в-1
- Держатель для сетевого кабеля
- Возможность «парковки»
- Хранение аксессуаров на корпусе
- Ударопрочный бампер по периметру
- Колеса без функции блокировки: 5 шт.
Видео
Области применения
- Уборка в мастерской
- Уборка при ремонте
- Интерьер автомобиля
- Гараж
- Террасы
- Жидкости
- Уборка в подвале
- Уборка на входе в дом