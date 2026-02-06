Хозяйственный пылесос WD 4 S Go!Further
Особенности и преимущества
Уникальная запатентованная технология съемного фильтраИзвлечение фильтра осуществляется мгновенно и без контакта с грязью – достаточно разблокировать кассету и выдвинуть ее из корпуса пылесоса. Для чередования операций влажной и сухой уборки без замены фильтра.
Удобное и практичное хранения кабеля и аксессуаровУдобное и компактное хранение принадлежностей и их постоянное нахождение под рукой. Безопасное хранение соединительного кабеля на встроенном крюке.
Элементы концепции устойчивого развитияКонструкция с использованием 35 % переработанного пластика¹⁾ Упаковка не менее чем на 80 % из переработанной бумаги. Упаковка содержит пластиковые пакеты, изготовленные не менее чем на 50 % из вторичного сырья.²⁾
Практичная функция выдува
- Практичная функция выдува помогает везде, где не получается пропылесосить
- Легкое удаление мусора, в т. ч. с гравийных дорожек.
Хранение всасывающего шланга на корпусе устройства
- Компактное подвешивание всасывающего шланга в верхней части аппарата.
- Простота фиксации, удобство как для правшей, так и для левшей.
Фильтр-мешки из нетканого материала с практичной заслонкой
- 3-слойный нетканый материал, исключительно прочный на разрыв.
- Для продолжительной работы со стабильной силой всасывания и эффективной фильтрацией пыли.
Удобное парковочное положение
- На время перерывов в работе удлинительная трубка со шлангом и насадкой для пола быстро закрепляется на корпусе пылесоса.
Панель для укладки мелких предметов
- Для надежной укладки инструментов и мелких предметов (гвоздей, шурупов и т. п.).
Возможность закрепления рукоятки на корпусе пылесоса
- На время перерывов в работе рукоятка быстро закрепляется в верхней части пылесоса.
Оптимальное сочетание аппарата со всасывающим шлангом и насадкой для пола
- Обеспечивает оптимальные результаты сбора любого мусора – сухого или влажного, крупного или мелкого.
- Максимальное удобство и универсальность в использовании.
Спецификации
Технические характеристики
|Номинальная потребляемая мощность (Вт)
|1100
|Мощность всасывания (Вт)
|240
|Разрежение (мбар)
|макс. 240
|Расход воздуха (л/с)
|макс. 55
|Объем мусоросборника (л)
|20
|Материал контейнера для мусора
|з нержавеющей стали
|Цветовая составляющая
|Моторная часть Черный Контейнер з нержавеющей стали Отбойник аппарата Черный
|Длина кабеля (м)
|5
|Номин. диаметр аксессуаров (мм)
|35
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|73
|Цвет
|Черный
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|7,2
|Вес (с упаковкой) (кг)
|10,461
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|384 x 365 x 524
¹⁾Только аппарат, все пластиковые детали без принадлежностей. / ²⁾ относится к внутренней стороне упаковки.
Scope of supply
- Длина всасывающего шланга: 2.2 м
- Тип всасывающего шланга: с изогнутой рукояткой
- Материал всасывающего шланга: Пластик
- Съемная ручка
- Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
- Длина всасывающих трубок.: 0.5 м
- Номинальный диаметр всасывающих трубок.: 35 мм
- Материал всасывающих трубок.: Пластик
- Насадка для влажной и сухой уборки: со вставками
- Щелевая насадка
- Автомобильная насадка
- Всасывающая щетка с мягкой щетиной
- Всасывающая щетка с жесткой щетиной
- Плоский складчатый фильтр: 1 шт., Целлюлоза
- Флисовый фильтр-мешок: 1 шт.
Оснащение
- Поворотный выключатель (вкл./выкл.)
- Функция воздуходувки
- Закрепление рукоятки в верхней части аппарата
- Хранение всасывающего шланга на корпусе устройства
- Дополнительные держатели для принадлежностей в верхней части аппарата
- Пространство для хранения мелких деталей
- Держатель для сетевого кабеля
- Возможность «парковки»
- Хранение аксессуаров на корпусе
- Ударопрочный бампер по периметру
- Колеса без функции блокировки: 4 шт.
Области применения
- Террасы
- Интерьер автомобиля
- Гараж
- Уборка в мастерской
- Уборка в подвале
- Жидкости
- Уборка на входе в дом
- Уборка в мастерской