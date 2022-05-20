Сверхмощный и энергоэффективный с мощностью 1000 Вт: устройство пылесоса для сухой и влажной уборки WD 4 P V-20/5/22, всасывающий шланг и насадка для пола с зажимами оптимально подобраны для достижения наилучших результатов уборки. Влажная, сухая, мелкая или крупная грязь удаляется без замены фильтра. В комплект поставки устройства входит прочный и ударопрочный пластиковый контейнер емкостью 20 л, кабель длиной 5 м, всасывающий шланг длиной 2,2 м, насадка для пола с зажимами, плоский складчатый фильтр и флисовый фильтр-мешок. Встроенная розетка с автоматическим выключателем. Благодаря запатентованной технологии фильтр пылесоса для влажной и сухой уборки можно легко и быстро снять, не соприкасаясь с грязью. Если уборка пылесосом невозможна, поможет дополнительная функция воздуходувки. Съемная ручка позволяет прикреплять аксессуары непосредственно к всасывающему шлангу. Шланг можно компактно хранить на головке устройства. К другим преимуществам можно отнести систему запирания «Pull & Push» для легкого открытия и закрытия контейнера, а также ручку для переноски эргономичной формы для удобной транспортировки устройства.