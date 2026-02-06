Хозяйственный пылесос KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition

Пылесос лимитированной серии KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition в специальном варианте комплектации выпущен по случаю 90-летнего юбилея компании. Он отличается высокой силой всасывания и энергоэффективностью.

Хозяйственный пылесос KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition специальной лимитированной серии, выпуск которой приурочен к 90-летнему юбилею компании, отличается цветовым решением и специальной комплектацией. В комплект поставки этого хозяйственного пылесоса в элегантном корпусе черного цвета включены насадка для автомобиля и 4 фильтр-мешка из нетканого материала. При номинальной потребляемой мощности 1000 Вт аппарат обеспечивает высокую силу всасывания в сочетании с высокой энергоэффективностью. Оптимальное сочетание параметров аппарата, всасывающего шланга и насадки для пола со сменными вставками гарантирует превосходные результаты сбора любого мусора – сухого или влажного, крупного или мелкого. Компактная конструкция, 17-литровый мусоросборник из нержавеющей стали, 4-метровый кабель и всасывающий шланг длиной 2 м придают аппарату универсальные возможности. При этом функция выдувания облегчает удаление мусора из труднодоступных мест. После окончания уборки шланг и использовавшиеся инструменты небольших размеров можно разместить в верхней части пылесоса, а кабель – подвесить на предназначенном для этого крюке. Кроме того, в отбойнике аппарата предусмотрены крепления для удлинительных трубок и насадок для пола. Съемная рукоятка эргономичной формы позволяет присоединять принадлежности непосредственно к всасывающему шлангу, а продуманные замки Pull & Push облегчают присоединение и отсоединение мусоросборника.

Особенности и преимущества
Хозяйственный пылесос KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition: Патронный (картриджный) фильтр
Для чередования операций влажной и сухой уборки без замены фильтра. Простые установка и отсоединение фильтра путем поворота, без использования дополнительного фиксирующего элемента.
Хозяйственный пылесос KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition: Удобное и практичное хранения кабеля и аксессуаров
Удобное и компактное хранение принадлежностей и их постоянное нахождение под рукой. Безопасное хранение соединительного кабеля на встроенном крюке.
Хозяйственный пылесос KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition: Хранение всасывающего шланга на корпусе устройства
Компактное подвешивание всасывающего шланга в верхней части аппарата. Простота фиксации, удобство как для правшей, так и для левшей.
Автомобильная насадка для чистки салона автомобиля
  • Удобная автомобильная насадка для надежного удаления грязи с текстильных поверхностей в автомобиле.
Флисовый фильтр-мешок
  • 3-слойный нетканый материал, исключительно прочный на разрыв.
  • Для продолжительной работы со стабильной силой всасывания и эффективной фильтрацией пыли.
Панель для укладки мелких предметов
  • Для надежной укладки инструментов и мелких предметов (гвоздей, шурупов и т. п.).
Практичная функция выдува
  • Практичная функция выдува помогает везде, где не получается пропылесосить
  • Легкое удаление мусора, в т. ч. с гравийных дорожек.
Возможность закрепления рукоятки на корпусе пылесоса
  • На время перерывов в работе рукоятка быстро закрепляется в верхней части пылесоса.
Оптимальное сочетание аппарата со всасывающим шлангом и насадкой для пола
  • Обеспечивает оптимальные результаты сбора любого мусора – сухого или влажного, крупного или мелкого.
  • Максимальное удобство и универсальность в использовании.
Система блокировки "Pull&Push"
  • Для простого, быстрого и надежного открывания и закрывания контейнера
Спецификации

Технические характеристики

Номинальная потребляемая мощность (Вт) 1000
Мощность всасывания (Вт) 230
Разрежение (мбар) макс. 230
Расход воздуха (л/с) макс. 45
Объем мусоросборника (л) 17
Материал контейнера для мусора з нержавеющей стали
Цветовая составляющая Моторная часть Черный Контейнер з нержавеющей стали Отбойник аппарата Черный
Длина кабеля (м) 4
Номин. диаметр аксессуаров (мм) 35
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Уровень звукового давления (дБ(А)) 74
Цвет Черный
Масса (без принадлежностей) (кг) 4,827
Вес (с упаковкой) (кг) 7,175
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 353 x 328 x 493

Scope of supply

  • Длина всасывающего шланга: 2 м
  • Тип всасывающего шланга: с изогнутой рукояткой
  • Материал всасывающего шланга: Пластик
  • Съемная ручка
  • Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
  • Длина всасывающих трубок.: 0.5 м
  • Номинальный диаметр всасывающих трубок.: 35 мм
  • Материал всасывающих трубок.: Пластик
  • Насадка для влажной и сухой уборки: со вставками
  • Щелевая насадка
  • Автомобильная насадка
  • Патронный (картриджный) фильтр: Целлюлоза
  • Флисовый фильтр-мешок: 4 шт.

Оснащение

  • Поворотный выключатель (вкл./выкл.)
  • Функция воздуходувки
  • Закрепление рукоятки в верхней части аппарата
  • Хранение всасывающего шланга на корпусе устройства
  • Дополнительные держатели для принадлежностей в верхней части аппарата
  • Пространство для хранения мелких деталей
  • Складная ручка для переноски
  • Держатель для сетевого кабеля
  • Возможность «парковки»
  • Хранение аксессуаров на корпусе
  • Ударопрочный бампер по периметру
  • Колеса без функции блокировки: 4 шт.
Хозяйственный пылесос KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition
Области применения
  • Террасы
  • Интерьер автомобиля
  • Гараж
  • Уборка в мастерской
  • Уборка в подвале
  • Жидкости
  • Уборка на входе в дом
  • Уборка в мастерской
Принадлежности
