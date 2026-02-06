Хозяйственный пылесос KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition
Пылесос лимитированной серии KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition в специальном варианте комплектации выпущен по случаю 90-летнего юбилея компании. Он отличается высокой силой всасывания и энергоэффективностью.
Хозяйственный пылесос KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition специальной лимитированной серии, выпуск которой приурочен к 90-летнему юбилею компании, отличается цветовым решением и специальной комплектацией. В комплект поставки этого хозяйственного пылесоса в элегантном корпусе черного цвета включены насадка для автомобиля и 4 фильтр-мешка из нетканого материала. При номинальной потребляемой мощности 1000 Вт аппарат обеспечивает высокую силу всасывания в сочетании с высокой энергоэффективностью. Оптимальное сочетание параметров аппарата, всасывающего шланга и насадки для пола со сменными вставками гарантирует превосходные результаты сбора любого мусора – сухого или влажного, крупного или мелкого. Компактная конструкция, 17-литровый мусоросборник из нержавеющей стали, 4-метровый кабель и всасывающий шланг длиной 2 м придают аппарату универсальные возможности. При этом функция выдувания облегчает удаление мусора из труднодоступных мест. После окончания уборки шланг и использовавшиеся инструменты небольших размеров можно разместить в верхней части пылесоса, а кабель – подвесить на предназначенном для этого крюке. Кроме того, в отбойнике аппарата предусмотрены крепления для удлинительных трубок и насадок для пола. Съемная рукоятка эргономичной формы позволяет присоединять принадлежности непосредственно к всасывающему шлангу, а продуманные замки Pull & Push облегчают присоединение и отсоединение мусоросборника.
Особенности и преимущества
Патронный (картриджный) фильтрДля чередования операций влажной и сухой уборки без замены фильтра. Простые установка и отсоединение фильтра путем поворота, без использования дополнительного фиксирующего элемента.
Удобное и практичное хранения кабеля и аксессуаровУдобное и компактное хранение принадлежностей и их постоянное нахождение под рукой. Безопасное хранение соединительного кабеля на встроенном крюке.
Хранение всасывающего шланга на корпусе устройстваКомпактное подвешивание всасывающего шланга в верхней части аппарата. Простота фиксации, удобство как для правшей, так и для левшей.
Автомобильная насадка для чистки салона автомобиля
- Удобная автомобильная насадка для надежного удаления грязи с текстильных поверхностей в автомобиле.
Флисовый фильтр-мешок
- 3-слойный нетканый материал, исключительно прочный на разрыв.
- Для продолжительной работы со стабильной силой всасывания и эффективной фильтрацией пыли.
Панель для укладки мелких предметов
- Для надежной укладки инструментов и мелких предметов (гвоздей, шурупов и т. п.).
Практичная функция выдува
- Практичная функция выдува помогает везде, где не получается пропылесосить
- Легкое удаление мусора, в т. ч. с гравийных дорожек.
Возможность закрепления рукоятки на корпусе пылесоса
- На время перерывов в работе рукоятка быстро закрепляется в верхней части пылесоса.
Оптимальное сочетание аппарата со всасывающим шлангом и насадкой для пола
- Обеспечивает оптимальные результаты сбора любого мусора – сухого или влажного, крупного или мелкого.
- Максимальное удобство и универсальность в использовании.
Система блокировки "Pull&Push"
- Для простого, быстрого и надежного открывания и закрывания контейнера
Спецификации
Технические характеристики
|Номинальная потребляемая мощность (Вт)
|1000
|Мощность всасывания (Вт)
|230
|Разрежение (мбар)
|макс. 230
|Расход воздуха (л/с)
|макс. 45
|Объем мусоросборника (л)
|17
|Материал контейнера для мусора
|з нержавеющей стали
|Цветовая составляющая
|Моторная часть Черный Контейнер з нержавеющей стали Отбойник аппарата Черный
|Длина кабеля (м)
|4
|Номин. диаметр аксессуаров (мм)
|35
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|74
|Цвет
|Черный
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|4,827
|Вес (с упаковкой) (кг)
|7,175
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|353 x 328 x 493
Scope of supply
- Длина всасывающего шланга: 2 м
- Тип всасывающего шланга: с изогнутой рукояткой
- Материал всасывающего шланга: Пластик
- Съемная ручка
- Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
- Длина всасывающих трубок.: 0.5 м
- Номинальный диаметр всасывающих трубок.: 35 мм
- Материал всасывающих трубок.: Пластик
- Насадка для влажной и сухой уборки: со вставками
- Щелевая насадка
- Автомобильная насадка
- Патронный (картриджный) фильтр: Целлюлоза
- Флисовый фильтр-мешок: 4 шт.
Оснащение
- Поворотный выключатель (вкл./выкл.)
- Функция воздуходувки
- Закрепление рукоятки в верхней части аппарата
- Хранение всасывающего шланга на корпусе устройства
- Дополнительные держатели для принадлежностей в верхней части аппарата
- Пространство для хранения мелких деталей
- Складная ручка для переноски
- Держатель для сетевого кабеля
- Возможность «парковки»
- Хранение аксессуаров на корпусе
- Ударопрочный бампер по периметру
- Колеса без функции блокировки: 4 шт.
Области применения
- Террасы
- Интерьер автомобиля
- Гараж
- Уборка в мастерской
- Уборка в подвале
- Жидкости
- Уборка на входе в дом
