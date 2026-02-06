Хозяйственный пылесос KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition специальной лимитированной серии, выпуск которой приурочен к 90-летнему юбилею компании, отличается цветовым решением и специальной комплектацией. В комплект поставки этого хозяйственного пылесоса в элегантном корпусе черного цвета включены насадка для автомобиля и 4 фильтр-мешка из нетканого материала. При номинальной потребляемой мощности 1000 Вт аппарат обеспечивает высокую силу всасывания в сочетании с высокой энергоэффективностью. Оптимальное сочетание параметров аппарата, всасывающего шланга и насадки для пола со сменными вставками гарантирует превосходные результаты сбора любого мусора – сухого или влажного, крупного или мелкого. Компактная конструкция, 17-литровый мусоросборник из нержавеющей стали, 4-метровый кабель и всасывающий шланг длиной 2 м придают аппарату универсальные возможности. При этом функция выдувания облегчает удаление мусора из труднодоступных мест. После окончания уборки шланг и использовавшиеся инструменты небольших размеров можно разместить в верхней части пылесоса, а кабель – подвесить на предназначенном для этого крюке. Кроме того, в отбойнике аппарата предусмотрены крепления для удлинительных трубок и насадок для пола. Съемная рукоятка эргономичной формы позволяет присоединять принадлежности непосредственно к всасывающему шлангу, а продуманные замки Pull & Push облегчают присоединение и отсоединение мусоросборника.